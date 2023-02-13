В конце февраля в четырех субъектах Северного Кавказа начнется вакцинация от полиомиелита. Их Роспотребнадзор признал территориями с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций – это Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. В чем причина попадания регионов в число неблагополучных, выясняло «Эхо Кавказа».

Вакцинация от полиомиелита пройдет в четырех субъектах Северного Кавказа, признанных Роспотребнадзором территориями с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций, – это Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. Говорит представитель Роспотребнадзора по КЧР Елена Покровская:

«В этих субъектах сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Она заключается в том, что вакцинацией охвачено менее 95% населения – это необходимый минимум для иммунной прослойки. Из-за большого количества отказников охват иммунизацией снизился по итогу прошлых лет в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Другие регионы Северного Кавказа выполнили необходимый охват. КЧР – на границе, у нас 95% ровно. Все равно, думаю, в жизни гораздо больше отказов, чем на бумаге, – такое бывает. Поэтому лучше провести дополнительную туровую иммунизацию, чем в дальнейшем получить какие-то вакциноассоциированные заболевания. Вакцинация также позволит вытеснить штамм дикого полиовируса. Еще один фактор риска – возможен завоз инфекции в связи с увеличившимися в последнее время миграционными потоками».

Местные педиатры и эпидемиологи отмечают, что информация, поступающая из центра, весьма ограниченная. Они располагают только версиями, озвучиваемыми в профессиональной среде. По одной из них в Ингушетии был выделен штамм дикого вируса в канализации (эпидемиологи постоянно мониторят канализационные сети), по другой – в республике зафиксирован случай т.н. вакциноассоциированного полиомиелита.

Что это значит?

Вакцинацию от полиомиелита проводят в два этапа. Сначала прививают инактивированной вакциной, то есть полученной из убитых штаммов всех трех типов полиовирусов. Она вводится посредством внутримышечной инъекции. После введения ИПВ в крови начинают вырабатываться антитела ко всем трем типам полиовируса.

Второй этап – прививка живой вакциной. Она вводится перорально в виде «капелек» прямо в рот ребенка или на кусочке сахара. Эта вакцинация на основе штаммов вируса, которые могли бы размножаться в зараженном организме, но не затрагивали бы при этом центральную нервную систему. Говорит Елена Покровская:

«Вторая прививка в виде слабого полиовируса. Ребенок ее получает и в течение сорока с лишним дней выделяет его во внешнюю среду. Для окружающих, прошедших полную иммунизацию от полиомиелита, это не опасно. Но для детей, которые ни разу не получали прививку, а таких отказников сейчас много, это страшно, они могут заразиться. Среди них один из тысячи получает паралич, остальные – от ста до тысячи, болеют бессимптомно. Тем не менее один такой на тысячу может случиться. Поэтому очень важно привить всех детей одновременно. Если уж кто-то отказывается, если у детей есть медотвод или их родители просто не на жизнь, а на смерть против прививок, то им придется в течение девяноста дней избегать контактов с обычными привитыми детьми».

Вакцинация будет проходить в два этапа.

Первый с 27 февраля по 5 марта – тем, кто уже привит инактивированной вакциной, дадут пероральную. Второй этап – с 3 по 9 апреля. Вакцинации подлежат дети до десяти лет.

На сегодняшний день Россия признана территорией, свободной от полиомиелита. Последняя вспышка вируса была в стране в 2010 году во время завоза дикого полиовируса типа I из Таджикистана, где была зарегистрирована вспышка этой инфекции. Тогда заболели 48 человек. Последний случай заражения полиомиелитом, по данным Роспотребнадзора, был зафиксирован в 2013 году в Чеченской республике.

Полиомиелит – опасное вирусное заболевание. Оно поражает нервную систему и за несколько часов может привести даже к общему параличу или смерти. Однако обычно наблюдается отказ нижних конечностей. Необратимый паралич возникает, как правило, в одном из 200 случаев. Вирус передается от человека человеку в основном через воду или продукты питания.

Естественная восприимчивость людей высокая, однако на один клинически выраженный случай приходится от 100 до 1000 бессимптомных носителей полиовируса. Чаще болеют дети.

Подписывайтесь на нас в соцсетях