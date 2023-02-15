Понятие интеграции, общности у нас попросту размыто. Давно уже пора думать общегосударственно, общенационально

Колонка редактора газеты «Республика» вышла с вопросом: «Когда север и юг Алании снова начнут думать в унисон?» 2023 год в Северной Осетии объявлен Годом Нартиады. В Южной же Осетии под знаком Нартского эпоса прошел 2021-й. Мероприятия, несомненно, добрые и нужные, отмечает автор, но недоумевает, почему и в этих вопросах разнобой? «То, что интеграция десятилетиями у нас только на словах, ни для кого не секрет. Недоработки касаются фактически всех сфер. Множество договоров по различным направлениям, подписанные в разные годы с помпой, просто не работают», – пишет автор. Даже День национального флага в Южной и Северной Осетии отмечают в разные дни, и это не единственный пример. «Понятие интеграции, общности у нас попросту размыто. Давно уже пора думать общегосударственно, общенационально. И пока это понимание еще есть, необходимо действовать. Невзирая на пробелы прошлых лет», – считает автор.

Газета «Южная Осетия» публикует интервью с главой Министерства юстиции Олегом Гаглоевым. Главной темой беседы стала ситуация в подведомственной министерству уголовно-исправительной системе. Гаглоев предложил называть изменения в системе не реформой, а исполнением существующих норм закона. «Говорить сегодня о том, что работа уголовно-исполнительной системы на 100% налажена, к большому сожалению, мы пока не можем», – сказал он. Журналистка спросила и о фактах избиения заключенных несколько лет назад. По словам Гаглоева, хоть законодательством и предусмотрены строго ограниченные случаи применение силы в отношении заключенных, «как мне известно, не было оснований для применения силы в упомянутых вами случаях. Уверен, что лица, принимающие подобные незаконные решения, должны нести ответственность», – цитирует Гаглоева газета.

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Я не говорю о том, что калбатоно мадам Саломе путает российские границы с границами РЮО, произнося фразу о том, что «Россия должна усвоить, где проходят ее границы». Для президента Грузии с его чисто представительскими и церемониальными функциями такая лажа непростительна

Блогер Алан Парастаев комментирует резонансное заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что в случае проигрыша России в войне она должна уйти из Южной Осетии и Абхазии. «Логики не видать, но зато видно явное желание прокатиться на чужом горбу. Первое, чем я бы отреагировал на такое высказывание, будь я украинец, так это спросил бы главу Грузии, почему ее страна на официальном уровне не оказала военную помощь Украине, если не «буками», то хотя бы послав в украинские степи пару батальонов армии Грузии? Тогда требования о включении «грузинских вопросов» в повестку возможных, по мнению Саломе, переговоров было бы обоснованным», – считает блогер. «Я не говорю о том, что калбатоно мадам Саломе путает российские границы с границами РЮО, произнося фразу о том, что «Россия должна усвоить, где проходят ее границы». Россия в Южной Осетии федеральные границы никуда не переставляла, а пограничники российские охраняют наши – югоосетинские границы. Для президента Грузии с его чисто представительскими и церемониальными функциями такая лажа непростительна», – пишет Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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