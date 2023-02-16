Администрации Цхинвала пришлось опровергать слухи, распространившиеся в социальных сетях, о случаях заражения кишечной инфекцией после потребления воды из крана. «Эхо Кавказа» спросило у жителей города, довольны ли они качеством водопроводной воды.

Лана: Мы не пьем сырую воду из-под крана. Стараемся привозить родниковую, а еду готовим из нее. Когда она течет, вроде чистенькая, но если набирать в ванну, там оседает много песчинок. По верхнему краю ванны тоже остается осадок. А в ванне всегда набрана вода, потому что у нас вода идет только утром какое-то время и вечером. И ванна выполняет функцию резервуара.

Анатолий: Качество воды очень плохое. У меня дома бак, и трубы постоянно засоряются то какими-то ветками, то песком. Долго прочищаю эти трубы. Иногда засоряются настолько, что днями не могу их прочистить. Поэтому у всех стоят фильтры, но их тоже надо чистить. Дома кран тоже с фильтром, он тоже засоряется. Воду пить такую никому не советую, и сам не пью. Когда есть возможность, выезжаю и привожу родниковую воду.

Карина: Конечно, качество воды оставляет желать лучшего, когда набираешь ванну, там и осадок бывает, иногда даже живность плавает. Конечно, юмор никто не отменял, и единственное успокаивает, что если там кто-то живет, то вода хорошая. То, что вода некачественная и еще какое-то время содержится в баке, еще один минус. Это тоже проблема. Мы страна источников, но, к сожалению, не у каждого есть машина и не каждый может выпить родниковой воды.

Элина: Я вот пользуюсь не родниковой водой, а водой из-под крана. Я не жалуюсь, честно говоря, как многие. Нормальная вода.

Олег: В принципе, вода из-под крана идет прозрачная. Она на вид чистая. Пользуемся и пьем. С родника тоже привозим воду как многие. А так, вроде вода немутная, негрязная. Конечно, не знаю, какое состояние, если под микроскопом посмотреть, но на вид она чистая. Раньше, конечно, бывало хуже. И с ветками шла, и с листиками, сейчас практически всегда чистая. Иногда, если есть ливневые дожди, бывает грязная, а обычно она чистая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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