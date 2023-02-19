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Бжания и Нургалиев обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере безопасности
В ходе рабочего визита в Москву президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.
На встрече обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазско-российского сотрудничества в сфере безопасности.
В графике рабочей поездки Аслана Бжания запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации, сообщает информагентство «Апсныпресс» со ссылкой на сайт абхазского президента.
Другие новости дня
«Путин не должен выиграть войну». О чем говорили в Мюнхене
В Мюнхене в воскресенье завершилась 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. На это частное политическое мероприятие в столицу германской федеральной земли Бавария ежегодно приглашаются главы государств и правительств, а также политическая элита различных стран. В этом году на конференции отсутствовали официальные представители России и Ирана.
Год спустя после начала войны России против Украины в фокусе конференции был один вопрос: как Украина сможет достичь долговременного мира и снова обрести свою территориальную целостность.
Все западные лидеры, выступившие в Мюнхене, были единодушны во мнении, что пока Россия и ее президент Владимир Путин не готовы вывести войска с международно признанной территории Украины, Киев необходимо поддерживать военными, политическими, гуманитарными и финансовыми методами. Ведущие политики из США, Германии, Великобритании и Франции подчеркивали в своих заявлениях: Путин не должен выиграть войну.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок однозначно констатировала: пока Путин находится у власти и кардинально не изменит свой курс, полной безопасности для Украины быть не может. «Путин мог бы сразу же закончить войну и вывести свои войска. Если он это не сделает, мы будем поддерживать Украину, пока она не сможет жить в мире, свободе и безопасности», – заявила Бербок в завершение конференции.
Лидеры западных стран единогласно назвали войну России против Украины захватнической и империалистической. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «Путин является ревизионистом». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что речь идет о «новом империализме Москвы» и о ее «колониальном подходе». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила от имени международного сообщества: «Мы никогда не смиримся с этим империализмом».
Китайский фактор
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что последствия российской захватнической войны уже сейчас приняли глобальные масштабы, которые будут и далее разрастаться. По словам финского политика, необходимо остановить Путина, чтобы его действия не стали примером для других авторитарных правителей.
Такое же обоснование необходимости прекратить военные посягательства России на Украину привел и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен: «Если Россия в конце концов будет успешна в своей захватнической войне, откроется ящик Пандоры». Участникам конференции было понятно, что американский политик имел в виду Китай, хотя Блинкен и не произнес название этой страны.
Заведующий Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, со своей стороны, упрекнул западные страны в мышлении по образцу Холодной войны. «Климат Холодной войны возвращается», – заявил китайский шеф-дипломат. В то же самое время он оповестил собравшихся о намерении Китая предложить план по мирному урегулированию конфликта, не вдаваясь, однако, в дальнейшие подробности. «В мире царит хаос», – констатировал Ван И, подчеркнув в отношении ситуации с Тайванем, что Китай не потерпит «двойных стандартов».
Энтони Блинкен предостерег от того, чтобы попасть в «ловушку» Китая, поддавшись его обещаниям содействовать установлению мира в Украине. Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за тем, поставляет ли Китай в Россию товары военного назначения. Урсула фон дер Ляйен также скептически восприняла заявления Ван И. По ее словам, пока не заметно, что Пекин не поддерживает Россию, напротив, «в настоящий момент видно противоположное».
Вопросы без ответов
Наблюдатели в ФРГ отмечают, что несмотря на многочисленные заявления, на Мюнхенской конференции не были даны ответы на основные вопросы: сколько будет еще длиться война в Украине и в какой момент она должна закончиться, а именно – какое минимальное условие должно быть для этого выполнено.
На первый вопрос ответа не может быть дано, поскольку никто не знает, что Владимир Путин собирается предпринять, пришли к выводу участники конференции. Неясно также, кто придет к власти в случае его ухода из Кремля. Эксперты и политики, собравшиеся на Мюнхенской конференции по безопасности, неоднократно подчеркивали, что после непредсказуемых шагов Путина мировая общественность стала осторожнее с прогнозами.
На второй вопрос был дан однозначный ответ: только Украина может сама решать, в какой ситуации она будет согласна на перемирие. До этого момента страны Запада будут поддерживать ее поставками оружия.
Как Еврокомиссия, так и лидеры западных стран обсудили также вопрос поставки боеприпасов. Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости устойчивых гарантий оборонной промышленности для поставок снарядов. Правительства стран ЕС должны предоставить им возможность инвестиций в новые промышленные линии и повышения объема продукции. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заверил участников конференции, что ввиду большой потребности Украины в боеприпасах Евросоюз разрабатывает новый процесс закупок снарядов.
В завершение конференции ее директор Кристоф Хойзген призвал все страны Евросоюза поддерживать Украину по мере сил, а также укреплять свою обороноспособность. Бывший советник Ангелы Меркель подчеркнул, что всем европейским государствам необходимо повысить оборонные расходы. Страны Евросоюза должны также договориться об общем военном бюджете для военной поддержки Украины, заявил Хойзген.
Губернатор: при обстреле села в Белгородской области погибла девочка
В селе Новая Таволжанка в российской Белгородской области в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. Об этом написал вечером в воскресенье телеграм-канал «База», сообщение впоследствии подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, всего по селу были выпущены девять снарядов, которые повредили частные дома, хозпостройку и автомобиль. Девочка в момент обстрела, как утверждается, находилась на улице.
Ранее Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины в воскресенье попали несколько муниципальных районов Белгородской области. Новая Таволжанка расположена неподалеку от границы.
Украинские военные сообщения российских властей не комментировали - как и все предыдущие их заявления об обстрелах российской территории. Власти российских приграничных регионов о таких обстрелах сообщают почти ежедневно, в результате попадания снарядов десятки жителей регионов были ранены, есть погибшие.
Российские войска, размещенные в этих регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведется по Харькову и прилегающим районам. В воскресенье в Харьковской областной военной администрации сообщили о продолжающихся российских обстрелах. В Чугуевском районе осколочные ранения в результате обстрелов получила 45-летняя женщина, в Купянском районе в воскресенье был ранен мужчина, а в селе Липцы близ Харькова госпитализированы две женщины, 50 и 32 лет.
- В подконтрольном России Донецке, как сообщается, в воскресенье в результате обстрела были ранены несколько человек, загорелось здание российской прокуратуры так называемой «ДНР».
- В украинской городской администрации оккупированного Бердянска, ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях, пожар возник на базе отдыха «Райский уголок», где, как утверждают местные власти, находится госпиталь, в котором лечат российских военных.
- В условиях боевых действий проверить сообщения сторон на предмет соответствия действительности не всегда представляется возможным.
Bloomberg: санкции США затронут энергетику, ВПК и финансы
В новый пакет санкций Соединенных Штатов против России, о котором, как ожидается, будет объявлено в преддверии годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля, войдут ограничения против энергетического и оборонного сектора, финансовых институтов, а также ряда физических лиц. Об этом со ссылкой на источники сообщает в воскресенье Bloomberg.
В сообщении также говорится, что США и их союзники сосредоточатся на борьбе с обходом санкционного режима с использованием третьих стран. Белый дом пока не комментировал сообщение.
Ранее о том, что к годовщине вторжения страны «Группы семи» введут против России новые санкции, сообщила заместитель госсекратаря США Виктория Нуланд. Она упомянула дальнейшие ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования.
Еворосоюз также готовит новый - десятый по счету - пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будут введены новые ограничения на экспорт ряда промышленных товаров. В список могут войти электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. Ожидается и включение в санкционный список еще нескольких банков, предположительно в него может войти и «Альфа-Банк». При этом пакет пока не одобрен. Сообщается, что, по всей видимости, новых ограничений против энергетического сектора в нем не будет.
Одна из обсуждаемых возможных мер - запрет на экспорт алмазов из России. Ее введение, однако, сталкивается с техническими трудностями, поскольку передвижение алмазов и драгоценных камней черех границу трудно отследить. То же агентство Bloomberg в воскресенье пишет, что страны G7 и ЕС обсуждают механизм, который все же позволил бы это сделать.
- Масштабные санкции были введены странами Запада против Москвы сразу после вторжения в Украину 24 февраля, под них попали целые сектора экономики и более тысячи физических и юридических лиц. США, ЕС и их союзники ввели за последний год несколько раундов санкций. В Москве заявляют, что, несмотря на все их негативное воздействие, целей они не добились, российская экономика не рухнула. На Западе признают, что на данный момент санкции имели лишь ограниченный эффект, однако настаивают на том, что они в любом случае необходимы как инструмент оказания экономического давления.
Кадыров заявил о планах создать ЧВК и назвал Пригожина братом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении «составить конкуренцию» создателю «ЧВК Вагнера» Евгению Пригожину и после завершения работы на госслужбе открыть свою частную военную компанию. Ранее вместе с Пригожиным Кадыров открыто критиковал Минобороны России.
В посте в телеграм-канале, опубликованном в воскресенье - на фоне очередных критических высказываний Пригожина в адрес Минобороны - Кадыров заявил, что «ЧВК Вагнера», бойцы которой участвуют в войне в Украине, «доказала свою эффективность в военном плане» и назвал Пригожина «братом» (так он характеризует многих - но не всех - региональных и федеральных чиновников).
Кадыров, позиционирующий себя как «пехотинец Путина», во время войны России против Украины не раз демонстрировал поддержку Пригожину. Более того, как отмечает Кавказ.Реалии, сотрудничают их структуры: известно, что отправленные на войну через Чечню «добровольцы» попадают в том числе «ЧВК Вагнера».
В прошлом октябре Кадыров опубликовал пост, назвав главу «ЧВК Вагнера» «дорогим братом» и «прирожденным воином». Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский Лиман на тот момент командующего группой армии «Центр» генерала Александра Лапина, назвав его «бездарью». Критику генерала тогда поддержал Пригожин.
Американский институт изучения войны (ISW) недавно предполагал, что Кадыров не поддержит Пригожина в его противостоянии с министерством обороны. Эти выводы основывались на заявлениях Кадырова о «прекрасных слаженных отношениях» с Минобороны и о том, что он никак не влияет на его кадровую политику.
- Если с начала войны против Украины Кадыров регулярно отчитывался о большом количестве чеченцев, готовых «встать на защиту родины», то в последние месяцы он констатирует обратное, но при этом только на чеченском языке. Власти республики начали агрессивную медиакампанию против тех жителей, которые не хотят идти на войну добровольцами, – их стали обвинять в недостаточной мужественности и религиозности.
- Известно, что из Чечни на войну в Украину посылают сотрудников силовых ведомств, мобилизованных в рамках указа жителей и так называемых добровольцев. При этом правозащитники неоднократно заявляли, что призыв имеет принудительных характер - солдатами становятся похищенные силовиками молодые люди, а также, например, родственники чеченских оппозиционеров.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, странах Африки и в Украине. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Пригожин признал, что такая организация существует, только после начала войны в Украине.
- На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов «ЧВК Вагнера», воюющих под Бахмутом, и непрямо обвинил в этом Минобороны.
- После этого Пригожин посетил в госпитале командира чеченского спецназа, приближенного Кадырова Апти Алаудинова. По словам Кадырова, Алаудинова ранее пытались отравить, передав отравленное письмо. По словам Пригожина, Алаудинов передал его бойцам некоторое количество снарядов.
Россия и Украина обвинили друг друга в ядерном шантаже
В России на фоне предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу - накануне годовщины широкомасштабного российского вторжения в Украину - пройдут масштабные ядерные учения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины. Российская сторона об учениях пока не сообщало.
В сообщении говорится, что в России прошла проверка системы централизованного боевого управления «Монолит», а саму систему перевели на высшую степень боеготовности. Также, как утверждается, стратегические ядерные силы России готовятся к запуску баллистических ракет морского и наземного базирования и крылатых ракет воздушного базирования.
Украинская разведка считает, что эти действия направлены на то, чтобы создать препятствия намеченному на 20-22 февраля визиту Байдена в Европу «путем прямого ядерного шантажа» и ослабить международную поддержку Украины.
В свою очередь, Минобороны России в воскресенье обвинило в ядерном шантаже Украину. В сообщении ведомства, которое цитируют агентства, утверждается, что «с территории одного из европейских государств» в Украину доставлены «контейнеры с радиоактивными веществами» для «инсценировки локального заражения местности в одном из районов», неподалеку от одного из радиационно опасных объектов. Утверждается, что ответственность за это будет возложена на Россию, а произойдет это якобы перед началом работы спецсессии Генассамблеи ООН - она созвана в преддверии годовщины начала войны.
- Российские Минобороны или МИД за последний год неоднократно обвиняли Украину в подготовке неких провокаций, связанных с использованием оружия массового поражения. При этом ни разу провокации, о которых они говорили, не совершались в реальности.
- Утверждалось, например, что украинские военные якобы готовятся применить химическое оружие и обвинить в этом Россию. В октябре министр обороны России Сергей Шойгу звонил главам оборонных ведомств ряда западных стран, включая США, и говорил им о том, что Украина якобы готовится в провокационных целях подорвать на своей территории радиоактивный заряд - так называемую грязную бомбу - чтобы обвинить в этом Россию. Киев отверг такие планы, инспекторы МАГАТЭ, посетившие ядерные объекты Украины, не обнаружили никаких следов грязной бомбы. С осени прошлого года об этой бомбе перестали упоминать и российские СМИ и официальные лица.
Американские сенаторы опубликовали заявление о визите в Грузию и Румынию
Американские сенаторы - председатель подкомитета Сената по международным отношениям по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности, старший член сенатского комитета по вооруженным силам Джин Шахин и старший член сенатского большинства, председатель группы Сената по Украине Дик Дурбин - опубликовали заявление в связи с их официальным визитом в Грузию и Румынию. Текст заявления сенаторов распространило посольство США в Грузии.
Как отмечается в заявлении, они посетят Грузию и Румынию после участия в Мюнхенском форуме по безопасности 2023 года. Согласно заявлению, в рамках визита Шахин и Дурбин встретятся с главами государств, членами законодательных органов и представителями гражданского общества для обсуждения двусторонних отношений между странами, а также геополитического значения Черноморского региона.
«Черное море является главным геополитическим регионом для европейской безопасности, особенно в свете жестокой войны России в Украине. Владимир Путин уже действует, чтобы расширить свое пагубное влияние в регионе, и мы знаем, что его гегемонистские амбиции выходят за рамки захвата Украины. Важно, чтобы США активно сотрудничали со своими черноморскими партнерами и сформулировали более сильную политику в отношении региона. Это именно то, что я намерена обсудить в течение последующих нескольких дней. Впереди у Грузии важные выборы и возможность продвинуть демократическую повестку дня. Я призываю наших партнеров отдать приоритет именно этим вопросам, чтобы поработать над созданием лучшего будущего для грузинского народа и достижения большей стабильности в регионе.
Я также с нетерпением жду встречи с нашими союзниками в Румынии. Румыния является важным членом НАТО, сыгравшим заметную роль на украинском фронте войны, способствуя поступлению западного оснащения для поддержки борьбы против Путина и помогая беженцам, спасающимся от насилия. Есть много вещей для обсуждения, и я ценю возможность лично пообщаться с нашими партнерами и союзниками», - говорится в заявлении сенатора Джин Шахин.
По заявлению же сенатора Дика Дурбина, Грузия хорошо знает об исходящей от Путина угрозе. «Грузия, пережившая наглый захват Россией грузинских земель военной силой в 2008 году, очень хорошо знает об исходящей от Путина угрозе. С распадом Советского Союза появилась прекрасная перспектива определения будущего страны непосредственно в рамках трансатлантических демократий – видение, которое еще не полностью реализовано, но я надеюсь, получит дальнейшее поощрение во время этого визита. Румыния также с близкого расстояния увидела последствия военных преступлений Путина в соседней Украине и продемонстрировала твердость в качестве важного члена НАТО и Европейского Союза. Я с нетерпением жду возможности обсудить это важные усилия и посетить войска НАТО, находясь там», - сказано в заявлении сенатора Дика Дурбина, пишет Общественный вещатель.
В результате авиаудара по Дамаску погибли пять человек
Не менее пяти человек погибли, 15 пострадали в результате авиаудара по Дамаску и его окрестностям поздно вечером 18 февраля. Об этом сообщили сирийское государственное агентство SANA и Минобороны Сирии.
Сирийская сторона утверждает, что обстрел велся армией обороны Израиля со стороны Голанских высот. Минобороны Сирии утверждает, что большинство ракет были сбиты, но некоторые из них попали в жилые районы.
Агентство Reuters сообщает, что один из снарядов упал в центральном районе Дамаска, рядом с неким комплексом безопасности, но подробности не раскрываются.
The Guardian пишет, что ракета упала рядом с иранским культурным центром.
Orient News, сирийское оппозиционное СМИ, заявило, что удары были нанесены по представителям иранской милиции в школе в районе Кафар-Суса в Дамаске, пишет The Times of Israel. По данным Orient News, израильские самолеты нанесли удары по иранским и сирийским военным объектам возле международного аэропорта Дамаска в пригородах к югу от сирийской столицы.
Как правило, израильские военные не комментируют конкретные удары, но ранее армия признавала удары по проиранским группировкам в Сирии. Военные также рассказывали, что атакуют партии оружия, предназначенные для ливанской радикальной группировки «Хезболла», напоминает The Times of Israel.
Представители Израиля также обвиняли Иран в военных поставках джихадистам в Сирии под видом гуманитарной помощи – на фоне недавнего землетрясения.
Представители ПАСЕ посетили Сюник и КПП на дороге, соединяющей Армению с Карабахом
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), прибывшие в Армению с ознакомительной миссией и отвечающие за мониторинг выполнения Арменией обязательств, Киммо Кильюнен (Финляндия) и Бориана Оберг (Швеция) посетили Сюник.
Содокладчики встретились с жителями Нагорного Карабаха, нашедшими убежище в Сюнике в связи с закрытием Лачинского коридора, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на областную администрацию.
«Мы здесь с миссией по установлению фактов, чтобы выяснить, что на самом деле происходит на армяно-карабахской границе. Мы хотим выслушать вас, понять ваши чувства, чтобы представить их в наших докладах», - сказал Киммо Кильюнен.
Представители ПАСЕ также посетили контрольно-пропускной пункт на дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом, и отметили, что дорога закрыта.
- Лачинский коридор – единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям договора, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор – под наблюдение российских миротворцев.
- В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.
- После перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.
Законопроект об иноагентах выносится на заседание бюро парламента Грузии
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», подготовленный движением «Сила народа» будет инициирован на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Он предусматривает создание специального реестра, где должны будут регистрироваться неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа. В дополнение к текущей отчетности перед налоговой инспекции, организации будут обязаны сдавать отдельную финансовую декларацию, а Минюст наделяется правом проводить исследования по выявлению агентов иностранного влияния.
Законопроект вводит штрафы за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации в размере от 10 до 25 тысяч лари.
Авторы законопроекта утверждают, что использовали американский опыт при разработке законопроекта, адаптировав и смягчив его для Грузии. Госдеп США это опроверг, выразив предположение, что документ основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве.
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что это не будет репрессивный закон и он не видит никакой проблемы в том, что будет обеспечена прозрачность источников финансирования НПО и СМИ.
Докладчики ПАСЕ по Грузии заявили, что законопроект о прозрачности иностранного влияния вызывает опасения по поводу его совместимости с демократическими стандартами и стандартами в области прав человека, пишет агентство «Новости-Грузия».
Многие СМИ Грузии и неправительственные организации заявляют, что власти Грузии «идут по российскому пути» и цель законопроекта - дискредитация, а впоследствии возможные репрессии против критически настроенной прессы и общественных групп.
Также отмечается, что инициатором законопроекта выступило движение, основатели которого формально отделились от правящей партии и известны своей антизападной риторикой.
Армения стала главным поставщиком цветов в Грузию
В 2022 году в Грузию было поставлено 1 203 тонны разного вида цветов и бутонов для букетов и композиций на 3 миллиона долларов США. Это рекорд за последние десять лет, отмечает бизнес-портал BM.gе.
Цветы ввозились в Грузию из 13 стран, лидером среди которых оказалась Армения. В первой пятерке поставщиков также Эквадор, Нидерланды, Турция и Кения.
- Армения – 1,2 млн долларов, 432 тонны;
- Эквадор – 584 тысячи долларов, 198 тонн;
- Нидерланды – 495 тысяч долларов, 39 тонн;
- Турция – 379 тысяч долларов, 443 тонны;
- Кения – 231 тысяча долларов, 73 тонны.
Меньшее количество ввозилось из Индии, Азербайджана, Ирана, Колумбии, Эфиопии, Китая, Великобритании и России.
В денежном выражении цветов было поставлено больше на 34,3% по сравнению с 2021 годом, а в объемах - на 36,9%, пишет агентство «Новости-Грузия».
Боррель призвал меньше аплодировать Зеленскому, а давать больше снарядов
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье выступил на международной конференции по безопасности в Мюнхене. Он призвал мировое сообщество усилить и, главное, ускорить военную помощь Украине. Боррель сообщил, что этому вопросу будет посвящена встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 6-7 марта.
Боррель отметил, что Украина сейчас находится в критической ситуации с боеприпасами и военной техникой, и заявил, что новые поставки должны произойти как можно скорее - в течение ближайших недель. Он подверг критике медлительность европейских стран в решении вопросов, например, о поставках Украине танков, и посоветовал перейти от слов к делу.
«Евросоюз - это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности,» - заявил Боррель.
По мнению Борреля, ради поставок большего количества вооружений Украине европейские страны могут лишиться части собственных запасов. В таком случае, сказал он, необходимо различать краткосрочные и среднесрочные задачи. Страны ЕС должны в будущем увеличить производительные мощности своей военной промышленности.
Также он выразил уверенность, что Украина уже принадлежит к «европейской семье». По мнению Борреля, осталось только узаконить эту принадлежность. Однако для этого, по словам главного европейского дипломата, Украине придется «проделать домашнюю работу», в чем Евросоюз готов ее поддерживать. Боррель призвал западные страны «меньше аплодировать Зеленскому и давать ему больше снарядов».
- Международная конференция по безопасности в Мюнхене проходит 17–19 февраля. В этом году ее центральная тема – война в Украине. В конференции участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Российская делегация в Мюнхен приглашена не была, в отличие от оппозиционных Кремлю политиков, проживающих за границей – Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова и других.
Около 700 активов украинцев в Крыму национализированы Россией
Власти аннексированного Крыма приняли решение о национализации около 700 активов украинских физических лиц. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По словам главы государственного совета региона Владимира Константинова, среди владельцев национализированного имущества есть крупные украинские бизнесмены и политики - Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
К национализированным активам относятся земельные участки и объекты недвижимости. Назначенный Россией крымский парламент считает, что их владельцы связаны с киевской властью и предпринимают «недружественные действия» в отношении России.
По заявлению назначенного Россией главы Крыма сергея Аксенова, национализированное имущество будет выставлено на торги. Все средства от его продажи должны пойти на поддержку «специальной военной операции» - так в России официально называют войну в Украине. Конкретные сроки торгов пока не определены, поскольку имуществу предстоит сначала пройти процесс оценки. Владимир Константинов оценил возможную стоимость активов в миллиарды рублей.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских бизнесменов. Национализированы бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», строительный гипермаркет «Новацентр» и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО «Мегастрой».
- Полуостров Крым, принадлежавший Украине, был аннексирован Россией в 2014 году. Вопрос о его присоединения к России решался путем референдума, проходившего с многочисленными нарушениями. Украина и большинство стран мира не признали результаты референдума и продолжают считать Крым украинской территорией.
Госдепартамент предостерег Китай от возможных поставок оружия России
Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия. Об этом в разговоре с телеканалом NBC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам дипломата, он предупредил о серьезных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Они встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча в графике Блинкена не анонсировалась.
Об опасениях по поводу продажи китайского оружия российской армии Блинкен рассказал и в интервью телеканалу CBS.
Источники NBC ранее сообщали, что Китай может поставлять России военную форму и бронежилеты для весеннего наступления, но подробностей собеседники телеканала раскрывать отказались.
По данным Bloomberg, США в январе предъявили КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать нелетальную военную и экономическую помощь России в войне Украиной. По словам собеседников агентства, Вашингтон считает, что Пекин хочет помочь России и не является нейтральной стороной.
Китай сообщения о вероятной помощи России пока не прокомментировал.
Встреча Блинкена и Ван И прошла на фоне недавнего скандала с китайским аэростатом-наблюдателем, который попал в воздушное пространство США. Госсекретарь на встрече назвал случившееся безответственным актом и подчеркнул, что такое больше не должно повторяться. В ответ на инцидент с воздушным шаром Блинкен отменил свой визит в Китай, где он должен был встретиться с главой КНР Си Цзиньпинем.
Ван И, комментируя итоги встречи с Блинкеном, отметил, что поведение США близко к истерии. По словам китайского дипломата, Пекин требовал от Вашингтона урегулировать вопрос спокойным образом, но просьбы были проигнорированы и аэростат сбили истребители. Ван И отметил, что сбитое устройство было гражданским и попало американское воздушное пространство из-за сильного ветра.
Ван И также подчеркнул, что Китай стремится к взаимному уважению и сотрудничеству с США, но Вашингтон видит в КНР как серьезного геополитического конкурента. Такой взгляд Пекин считает ошибочным, сказал дипломат.
В Мюнхене Пашинян встретился с бывшим генсеком НАТО, лидерами стран, организаций
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Мюнхене встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.
«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа развития и подчеркнули необходимость осуществления последовательных шагов по укреплению стабильности и мира», - говорится в сообщении пресс-службы главы армянского правительства, передает Радио Азатутюн.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении также встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером, председателем Комитета Сената США по международным отношениям Бобом Менендесом.
Ильхам Алиев: Минская группа ушла на пенсию
В ходе состоявшегося 18 февраля обсуждения в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, говорил о переговорных площадках.
В ходе панельной дискуссии под заголовком «Свернуть горы? Построение безопасности на Южном Кавказе», в которой также принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, азербайджанский лидер отметил, что одной из площадок для урегулирования отношений между Баку и Ереваном является брюссельский формат. Он, по его словам, трехсторонний: Азербайджан, Армения и Евросоюз.
По словам Алиева, существуют также американская и российская платформы для армяно-азербайджанского урегулирования. Он заявил, что Франция отсутствует в указанных форматах из-за односторонней проармянской позиции властей этой страны.
«И это понятно. Если ты посредник, ты не можешь быть на чьей-то стороне, ты не можешь показывать, что ты на чьей-то стороне», - цитирует Алиева Радио Азатутюн.
Между тем, по словам азербайджанского лидера, Минской группы ОБСЕ больше не существует. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан», Алиев заявил, что за 28 лет эта группа не добилась никаких результатов, хотя у бывших сопредседателей еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию.
«Минская группа ушла на пенсию и практически не существует. Может быть, она пока еще существует лишь на бумаге», - сказал Алиев.
Макрон в Мюнхене: Мы желаем поражения России, но не ее краха
Президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь на международной конференции по безопасности в Мюнхене, дал интервью представителям французской прессы. Он заявил, что Запад готов наращивать военную помощь Украине, понимая, что война вступила в затяжную фазу. По словам Макрона, Запад хочет победы Украины, но не краха России.
Макрон подчеркнул, что Франция никогда не хотела и не будет хотеть разгрома России. Он не поддерживает позицию тех наблюдателей, которые требуют атаковать Россию на ее территории. Президент также признал, что сейчас «не время для диалога с Москвой», но выразил надежду, что военные успехи Украины при поддержке западных союзников смогут заставить Кремль сесть за стол переговоров.
Говоря о перспективах смены власти в России, Макрон выразил сомнение, что она возможна в ближайшей перспективе. По его мнению, попытки сменить режим извне уже проваливались во многих странах, а те кандидатуры, которые можно рассматривать как возможных преемников президента России Владимира Путина, значительно хуже него.
Интервью Макрона опубликовали газеты Le Figaro и Le Journal du Dimanche, а также телекомпания France Inter.
- Международная конференция по безопасности в Мюнхене проходит 17-19 февраля. В этом году ее центральная тема - война в Украине. В конференции участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Российская делегация в Мюнхен приглашена не была, в отличие от оппозиционных Кремлю политиков в изгнании - Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова и других.
Президент Еврокомиссии: Мы готовы работать вместе с Грузией над выполнением 12 рекомендаций
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Она отметила, что Евросоюз готов продолжать работать с Грузией над выполнением 12-ти рекомендаций Еврокомиссии.
«У меня была хорошая возможность обсудить с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили основные вопросы повестки дня Грузия-ЕС. Мы готовы продолжать работу вместе с Грузией для того, чтобы страна добилась прогресса с точки зрения выполнения 12 рекомендаций, определенных Еврокомиссией в июне 2022 года, и чтобы максимально был использован план экономических инвестиций ЕС, особенно для развития проектов, связывающих с Черным морем», - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Встреча Гарибашвили и фон дер Ляйен состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает SOVA. Стороны обсудили шаги, предпринятые Грузией на пути интеграции в Евросоюз, и обстановку в регионе в плане безопасности. Согласно заявлению администрации грузинского правительства, премьер-министр детально проинформировал президента Еврокомиссии о процессе выполнения 12 приоритетов, большинство которых полностью выполнены, часть же законодательных актов направлена в Венецианскую коллегию для получения заключения по ним.
Гарибашвили: Войну в Украине надо остановить, а у Грузии есть свой мирный план
Альтернативы миру нет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство «Новости-Грузия».
«То, что мы видим сейчас, - это фокус на Украине со стороны России, это разрушительная война, и я должен сказать, что нужно сделать все, чтобы остановить эту войну», - сказал Гарибашвили.
Он добавил, что сегодня «трудно сказать, что будет» и «время покажет, где будем мы, регион и Европа после войны в Украине» и выразил обеспокоенность, что в мир вернулась риторика об угрозе ядерной войны.
Гарибашвили заявил, что у Грузии есть свой опыт войны, напомнив про 2008 год, и что 20% территории страны оккупированы Россией, и подчеркнул, что Тбилиси придерживается мирных способов урегулирования конфликта.
«Мы очень четко заявили, что у Грузии есть мирный план по восстановлению своей территориальной целостности, и я хотел бы поблагодарить ОБСЕ и других участников, которые активно участвуют в посредническом процессе…», - сказал премьер.
По словам премьера, «Грузия – маленькая страна со своими проблемами», но нынешней правящей команде удалось обеспечить мир и стабильность.
На Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма «В Украине»
На 73-м Берлинском кинофестивале состоялась премьера документального фильма Петра Павлюса и Томаша Вольского «В Украине».
Петр Павлюс провел два месяца в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах после начала полномасштабного вторжения и снимал, как боевые действия сказались на жизни простых людей. Мы видим раздачу гуманитарной помощи, блокпосты, детей, играющих в войну, женщин, прячущихся от обстрелов в метро, обгоревшую российскую технику.
Больше всего в фильме сцен разрушений: взорванные мосты, опустошенные жилые кварталы, руины административных зданий, брошенные вещи в полуразрушенных домах. Петр Павлюс провел несколько дней на фронте недалеко от границы с Россией и снимал, как солдаты в лесу прислушиваются к звукам артиллерийской дуэли, пытаясь определить, украинский пролетел снаряд или российский.
«Наш фильм - о том, как живут простые украинцы после того, как идиоты в Москве решили начать войну», - говорит Томаш Вольский.
Известность режиссеру принесли документальные фильмы «Другая страна» (2020), смонтированный из пленок скрытого наблюдения и прослушивания, сохранившихся в архивах госбезопасности коммунистических времен, и «1970» (2021), основанный на записях телефонных переговоров польских чиновников, руководивших подавлением народных бунтов в декабре 1970 года.
Вольский помогал режиссеру-дебютанту Петру Павлюсу монтировать отснятый в Украине материал.
«Мне очень интересно обычное в необычных обстоятельствах - как люди пытаются приспособиться и нормально жить. Во время Второй мировой войны тоже приходилось добывать пропитание и встречаться с друзьями; люди влюблялись, рождались дети. Они продолжают жить, потому что ничего другого не остается. Невозможно просто сидеть в своем подвале. В каком-то смысле это печально, потому что доказывает, что привыкнуть можно ко всему. Мы привыкли к этой войне, наблюдая за ней издалека. Так и они привыкли - к авианалетам, сиренам, разрушенным домам», - говорит Томаш Вольский.
В программе Берлинале - еще два документальных фильма о войне в Украине. Американский актер и режиссер Шон Пенн в фильме «Суперсила» рассказывает о своих встречах с Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. Также ожидается премьера фильма Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт».
24 февраля на красной дорожке у фестивального дворца пройдет демонстрация в знак солидарности с Украиной. В ней примут участие посол Украины в Германии Алексей Макеев, кинематографисты и представители Киевского и Одесского кинофестивалей.
Каспаров и Ходорковский в Мюнхене рассказали о будущем России
На международной конференции по безопасности в Мюнхене состоялась встреча с представителями российской оппозиции. В ней приняли участие Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова и представительница правозащитной группы «Мемориал» Ирина Щербакова. Дискуссия была посвящена представлениям оппозиционных Кремлю политиков о возможном будущем России.
Гарри Каспаров назвал победу Украины в войне необходимым условием любых позитивных изменений в российском обществе. По его мнению, российскому народу необходимо понять, что Россия проигрывает. Залогом такого понимания он назвал возвращение Украине аннексированного Крыма. «Крым - это основа путинской мифологии», - сказал Каспаров и призвал западные страны всемерно содействовать украинской победе.
По мнению Михаила Ходорковского, Западу не следует бояться эскалации боевых действий. Напротив, он считает, что деэскалация и перемирие на условиях Кремля были бы неприемлемы. «Это значит, что вору удалось бы уйти с награбленным», - высказался Ходорковский. Залогом успешного демократического будущего России он считает ослабление президентской власти и принцип разделения и баланса властей.
Жанна Немцова обратила внимание на то, что многие в России не знают подробностей о войне в Украине и не интересуются ими. Она сочла важным просвещать россиян, прибегая не только к рациональным, но и к эмоциональным аргументам. Ирина Щербакова поддержала ее. Она подчеркнула, что Западу не стоит опасаться хаоса в случае краха действующей российской власти. По ее мнению, такие страхи подогревает сам Кремль, и их необходимо преодолеть.
- Международная конференция по безопасности в Мюнхене проходит 17-19 февраля. В этом году ее центральная тема - война в Украине. В конференции участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Российская делегация в Мюнхен приглашена не была, в отличие от оппозиционных Кремлю политиков в изгнании.
Нидерланды сокращают штат российских дипломатов в стране
Власти Нидерландов сообщили 18 февраля о своем решении закрыть консульство страны в Санкт-Петербурге и сократить число российских дипломатов, работающих в посольстве России в Гааге.
«Россия продолжает попытки внедрить агентов своей разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», - заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра. В то же время, по его словам, Москва отказывается предоставить визы голландским дипломатам для работы в консульстве в Петербурге или в посольстве в Москве.
В Амстердаме отмечают, что решение ограничить количество российских дипломатов принято с учетом того, чтобы их штат соответствовал числу сотрудников в посольстве Нидерландов в Москве. «Поэтому ряд российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель», - говорится в заявлении МИД Нидерландов без указания, сколько именно дипломатов должны уехать.
Правительство Нидерландов также распорядилось закрыть до вторника российское торговое представительство в Амстердаме.
В МИД России заявили РИА Новости, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипсотрудников.
Весной прошлого года Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов из-за подозрений в работе на разведку. Аналогичные решения тогда были приняты Бельгией, Ирландией и Чехией. После высылки в Нидерландах в то время оставались 58 аккредитованных российских дипломатов. На данный момент, как следует из информации на сайте посольства России, дипмиссия состоит из посла Александра Щульгина, а также советника-посланника, заместителя постоянного представителя при ОЗХО, торгового представителя, военного атташе, заведующего консульским отделом. Сколько всего работников, не уточняется, пишет РБК.
Новые российские атаки под Бахмутом. Обстрелы в Харьковской области
Российская армия в субботу продолжила обстрелы Украины и атаки под Бахмутом и Угледаром в Донецкой области.
Российские прокремлевские СМИ и телеграм-каналы 18 февраля сообщали о продвижении частей «ЧВК Вагнера» к северу от Бахмута в поселке Парасковиевка. Это одно из направлений ежедневных атак российских войск, которые пытаются после месяцев тяжелейших боев взять Бахмут в окружение. За последние недели российские войска продвинулись к северу от города, перерезав дорогу от Бахмута к Славянску. Однако в субботу же украинские источники утверждают, что к юго-западу от Бахмута ВСУ удалось несколько оттеснить российские части в районе поселка Ивановское, где проходит другая дорога от города. Независимые подтверждения этих данных в условиях военных действий получить крайне сложно.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник ВСУ Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона 18 февраля заявил, что за ночь с пятницы на субботу российские войска предприняли на участке фронта под Угледаром всего две попытки штурам. «Хотя очень сложно назвать это штурмовыми действиями. Наступали мотострелковым подразделением. Это отделение без техники вообще, без поддержки брони», – сказал Дмитрашковский. По его словам, ослабление российского наступления на этом направлении связано с проблемами, о которых заявлял глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин: «ЧВК Вагнера» осталась без вооружения, без поддержки военных, и об этом свидетельствуют пленные, которые у нас находятся. Рассказывают, что и медицинская помощь у них полностью отсутствует», – сказал спикер ВСУ.
В субботу утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - в связи с новым российским ракетным обстрелом. Глава Хмельницкой областной госадминистрации Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком было два взрыва. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что Россия запустила ракеты с кораблей в Черном море, часть которых удалось сбить. В Хмельницком были легко ранены два человека, но сильно пострадал жилой сектор. В Николаеве – один раненый.
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что 18 февраля армия России вновь подвергла артобстрелу поселки и города региона. В поселке Ковшаровка ранены два человека, в Волчанске – один местный житель убит и еще двое ранены. В Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля, а в поселке Двухлетняя повреждения получила станция скорой медицинской помощи.
В ночь на субботу попал под ракетные обстрелы город Покровск в Донецкой области. Об этом сообщил председатель областной администрации Павел Кириленко. «К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь», – рассказал Кириленко.
Российские власти отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским целям в ходе вторжения своих сил в Украину.
Алик Минасян избран председателем Армянской общины Абхазии
Сегодня, 18 февраля, в Доме культуры села Мачара Гульрипшского района состоялся съезд Армянской общины самопровозглашенной республики Абхазия. Перед началом съезда делегаты возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., установленного в селе Мачара. В повестке дня было два основных вопроса: отчет о проделанной работе за три года и выборы председателя общественной организации.
Открыл съезд Армянской общины член Совета общины Хачик Минасян. Он передал слово главе президентской администрации Джансуху Нанба, который зачитал приветствие от имени президента Аслана Бжания, который выразил благодарность Галусту Трапизоняну за бескорыстный и самоотверженный труд на посту председателя Армянской общины Абхазии. В приветствии президента особо отмечено, что Армянская община вносит весомый вклад в развитие Абхазии, пишет информагентство «Апсныпресс».
На съезде выступили и.о. главы администрации Гульрипшского района Саид Харазия, представитель делегации города Сочи, председатель Союза армян России Илларион Варваштян, руководитель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Тимур Гулия. На съезде присутствовали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.
Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян предложил кандидатуру бизнесмена Алика Минасяна на должность председателя общины. Делегаты съезда единогласно избрали кандидатуру председателя благотворительного фонда «Амшен» Алика Минасяна.
Гарибашвили заявил в Мюнхене об «актерском таланте» Саакашвили
Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось отвечать на вопрос о состоянии находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Гарибашвили выступал и отвечал на вопросы во время дискуссии «Сдвигая горы – укрепляя безопасность на Южном Кавказе».
«Вы упомянули кадры, фотографии, я скажу, что господин Саакашвили хороший актер», - заявил Гарибашвили, назвав бывшего президента преступником и отрицая, что он находится в критическом состоянии. По его словам, Саакашвили уже восемь месяцев отбывает заключение в частной медицинской клинике, куда был переведен из тюрьмы, и ему обеспечен максимальный комфорт и привилегии, которых нет у других заключенных, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Вы, вероятно, видели много дезинформации, распространяемой лоббистскими фирмами, нанятыми семьей Саакашвили… То, что вы видите на видео, в Facebook, в социальных сетях, не соответствует действительности», - сказал Гарибашвили.
Премьер также заявил, что «у Грузии сильная демократия, и суть в том, что никто не может стоять выше закона» и перечислил обвинения, по которым Саакашвили уже приговорен к шести годам тюрьмы, и обвинения, по которым еще идут судебные процессы.
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