«На Западном фронте без перемен» выиграл семь премий BAFTA

В Мюнхене в воскресенье завершилась 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. На это частное политическое мероприятие в столицу германской федеральной земли Бавария ежегодно приглашаются главы государств и правительств, а также политическая элита различных стран. В этом году на конференции отсутствовали официальные представители России и Ирана.



Год спустя после начала войны России против Украины в фокусе конференции был один вопрос: как Украина сможет достичь долговременного мира и снова обрести свою территориальную целостность.



Все западные лидеры, выступившие в Мюнхене, были единодушны во мнении, что пока Россия и ее президент Владимир Путин не готовы вывести войска с международно признанной территории Украины, Киев необходимо поддерживать военными, политическими, гуманитарными и финансовыми методами. Ведущие политики из США, Германии, Великобритании и Франции подчеркивали в своих заявлениях: Путин не должен выиграть войну.



Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок однозначно констатировала: пока Путин находится у власти и кардинально не изменит свой курс, полной безопасности для Украины быть не может. «Путин мог бы сразу же закончить войну и вывести свои войска. Если он это не сделает, мы будем поддерживать Украину, пока она не сможет жить в мире, свободе и безопасности», – заявила Бербок в завершение конференции.

Лидеры западных стран единогласно назвали войну России против Украины захватнической и империалистической. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «Путин является ревизионистом». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что речь идет о «новом империализме Москвы» и о ее «колониальном подходе». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила от имени международного сообщества: «Мы никогда не смиримся с этим империализмом».

Китайский фактор



Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что последствия российской захватнической войны уже сейчас приняли глобальные масштабы, которые будут и далее разрастаться. По словам финского политика, необходимо остановить Путина, чтобы его действия не стали примером для других авторитарных правителей.



Такое же обоснование необходимости прекратить военные посягательства России на Украину привел и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен: «Если Россия в конце концов будет успешна в своей захватнической войне, откроется ящик Пандоры». Участникам конференции было понятно, что американский политик имел в виду Китай, хотя Блинкен и не произнес название этой страны.

Заведующий Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, со своей стороны, упрекнул западные страны в мышлении по образцу Холодной войны. «Климат Холодной войны возвращается», – заявил китайский шеф-дипломат. В то же самое время он оповестил собравшихся о намерении Китая предложить план по мирному урегулированию конфликта, не вдаваясь, однако, в дальнейшие подробности. «В мире царит хаос», – констатировал Ван И, подчеркнув в отношении ситуации с Тайванем, что Китай не потерпит «двойных стандартов».

Энтони Блинкен предостерег от того, чтобы попасть в «ловушку» Китая, поддавшись его обещаниям содействовать установлению мира в Украине. Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за тем, поставляет ли Китай в Россию товары военного назначения. Урсула фон дер Ляйен также скептически восприняла заявления Ван И. По ее словам, пока не заметно, что Пекин не поддерживает Россию, напротив, «в настоящий момент видно противоположное».

Вопросы без ответов

Наблюдатели в ФРГ отмечают, что несмотря на многочисленные заявления, на Мюнхенской конференции не были даны ответы на основные вопросы: сколько будет еще длиться война в Украине и в какой момент она должна закончиться, а именно – какое минимальное условие должно быть для этого выполнено.



На первый вопрос ответа не может быть дано, поскольку никто не знает, что Владимир Путин собирается предпринять, пришли к выводу участники конференции. Неясно также, кто придет к власти в случае его ухода из Кремля. Эксперты и политики, собравшиеся на Мюнхенской конференции по безопасности, неоднократно подчеркивали, что после непредсказуемых шагов Путина мировая общественность стала осторожнее с прогнозами.

На второй вопрос был дан однозначный ответ: только Украина может сама решать, в какой ситуации она будет согласна на перемирие. До этого момента страны Запада будут поддерживать ее поставками оружия.

Как Еврокомиссия, так и лидеры западных стран обсудили также вопрос поставки боеприпасов. Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости устойчивых гарантий оборонной промышленности для поставок снарядов. Правительства стран ЕС должны предоставить им возможность инвестиций в новые промышленные линии и повышения объема продукции. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заверил участников конференции, что ввиду большой потребности Украины в боеприпасах Евросоюз разрабатывает новый процесс закупок снарядов.



В завершение конференции ее директор Кристоф Хойзген призвал все страны Евросоюза поддерживать Украину по мере сил, а также укреплять свою обороноспособность. Бывший советник Ангелы Меркель подчеркнул, что всем европейским государствам необходимо повысить оборонные расходы. Страны Евросоюза должны также договориться об общем военном бюджете для военной поддержки Украины, заявил Хойзген.