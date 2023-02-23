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Обзор абхазской прессы

Иллюстративное фото

Агентство «Апсныпресс» пишет о том, что в последнее время участились обращения жителей восточных районов Абхазии в аппарат Уполномоченного по правам человека с жалобами, связанными с проблемами выдачи документов – паспорта гражданина Республики Абхазия и вида на жительство в Республике Абхазия.

Омбудсмен Асида Шакрыл обратилась с письмом к правительству. В нем говорится, что проблемы связаны с тем, что Паспортное управление МВД РА не осуществляет выдачу документов в установленный законом срок по разным причинам, одна из них – неисправность принтера, на котором распечатываются паспорта и ВНЖ.

«Нам известно, что ранее также была на длительное время приостановлена выдача паспортов и ВНЖ из-за отсутствия картриджа к данному принтеру. Начальник Паспортного управления МВД РА А. Т. Колбая, с которым 9 февраля 2023 года мы связались для уточнения информации, подтвердил, что в настоящее время ПУ МВД РА действительно приостановило процесс выдачи документов в связи с тем, что печатающий паспорта и ВНЖ принтер вышел из строя», – сообщается в письме омбудсмена.

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Обзор абхазской прессы
by Эхо Кавказа

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Асида Шакрыл отмечает, что проблема документирования населения восточных районов Абхазии, которая остро стоит на протяжении десятилетий, до сих пор остается нерешенной. Уполномоченный по правам человека заявляет, что люди сталкиваются с необоснованными преградами, которые выражаются в незаконном требовании паспортных отделов предоставить непредусмотренные законом и другими нормативными актами дополнительные справки или же в незаконном решении паспортных отделов об отказе в выдаче паспорта.

Жители приграничных сел Галского района лишены возможности передвигаться даже по селу, в котором они проживают, так как у них отсутствует какой-либо документ, удостоверяющий их личность

«Задержки в выдаче документов по техническим причинам усугубляют и без того тяжелую ситуацию в восточных районах Абхазии. К примеру, жители приграничных сел Галского района лишены возможности передвигаться даже по селу, в котором они проживают, так как у них отсутствует какой-либо документ, удостоверяющий их личность, или же документ, предоставляющий им право законного проживания в Республике Абхазия, что не может не влиять на их жизнь и безопасность. Все это приводит к серьезным нарушениям прав и свобод лиц, лишенных возможности полноценно реализовать свои законные права и свободы из-за отсутствия у них паспорта гражданина Республики Абхазия или вида на жительство в Республике Абхазия – документа, подтверждающего законное пребывание лица на территории РА», – отмечается в письме.

Асида Шакрыл считает, что правительству необходимо принять безотлагательные меры по устранению технических проблем и возобновлению выдачи документов ПУ МВД.

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Газета «Независимая Республика» публикует интервью с министром внутренних дел Абхазии Вальтером Бутба. Он рассказал о борьбе с наркотрафиком и многом другом. Декриминализация наркомании – это, по его словам, выход из ситуации. Вальтер Бутба пояснил:

В тот день, когда государство начнет регулировать потребление психоактивных веществ, лечить зависимых людей, мы лишим основы огромный криминальный бизнес

«Лишить ее коммерческой выгоды, когда цепочку «наркоторговец – наркоман» разрушает государство и ставит вместо нее другую связь – «медик – пациент», где наркомана мы рассматриваем именно в качестве больного человека. Ему государство бесплатно предоставляет препарат. И именно тогда наркоман перестает быть потенциальным преступником, который был готов только за то, чтобы избежать ломки, в поисках денег на очередную дозу совершить кражу, грабеж, а то и убийство. В тот день, когда государство начнет регулировать потребление психоактивных веществ, лечить зависимых людей, мы лишим основы огромный криминальный бизнес... Здесь, безусловно, важно избежать коррупционной составляющей, только тогда схема будет работать. В идеале наркоман получает жидкий метадон, принимает его под контролем специалиста, прямо в медучреждении, чтобы не иметь никакой возможности для распространения препарата. Это как вариант, мое мнение и видение ситуации, так как с этой бедой что-то надо делать. Сегодня же система работает в режиме пресечения нарушения закона, и мы делаем все от нас зависящее, хотя в области неотвратимости наказания у нас также есть проблемы. Ведь те большие сроки (вплоть до 18 лет), на которые осуждаются распространители наркотиков, к сожалению, не работают. Эти люди сначала постепенно уходят из информационного поля, а через 8-10 лет тихо выходят на свободу по различным основаниям условно-досрочного освобождения».

Он подчеркнул, что для кардинального изменения ситуации нужны поправки в законодательство.

* * *

О добыче нефти и идолах размышляет общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа. Он написал пост на своей странице в сети Facebook:

Я думаю, это скоро закончится и все отрезвеют. Потом будут проклинать, жечь фотографии, ломать памятники и стыдиться, что верили, поддерживали. Не только этого идола, но и многих других

«Недавно смотрел выступление Анкваба о нефти. Человек с пафосом начал тему нефтедобычи, потом плавно соскользнул с нее философским экспромтом в социальный омут проблем и начал рвать души людей тяготами матерей, у которых девять, десять, одиннадцать детей и прочее. Оказывается, он убежден, что нужно спрашивать, добывать нам нефть или не добывать, именно у них – у многодетных женщин. Я смотрел и восхищался тем, как он ловко водит людей в зале стрункой вокруг пальца. А они еще поддакивают, причем так сочувственно и искренне, что мне даже стало жаль их. Жаль. Анкваб солгал. В 2014 году он приказал Лакербая подписать тайком от народа лицензионные условия добычи нефти на «восточном участке», где все были в выигрыше, кроме абхазского народа. Постойте, а как же многодетные матери? У которых девять, десять, одиннадцать, четырнадцать детей? Почему не спросил у них? Почему вообще народ узнал об этом в последнюю очередь? Смешно. Он виртуозно владеет толпой. Я им восхищаюсь. Правда. Это надо уметь... Я думаю, это скоро закончится и все отрезвеют. Потом будут проклинать, жечь фотографии, ломать памятники и стыдиться, что верили, поддерживали. Не только этого идола, но и многих других. А может, придут другие идолы. Мы – слабые, нам нужен поводырь. Пусть и слепой. Сильные и Бога не тревожат. Сильных и свободных тут меньшинство».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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