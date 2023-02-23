Агентство «Апсныпресс» пишет о том, что в последнее время участились обращения жителей восточных районов Абхазии в аппарат Уполномоченного по правам человека с жалобами, связанными с проблемами выдачи документов – паспорта гражданина Республики Абхазия и вида на жительство в Республике Абхазия.

Омбудсмен Асида Шакрыл обратилась с письмом к правительству. В нем говорится, что проблемы связаны с тем, что Паспортное управление МВД РА не осуществляет выдачу документов в установленный законом срок по разным причинам, одна из них – неисправность принтера, на котором распечатываются паспорта и ВНЖ.

«Нам известно, что ранее также была на длительное время приостановлена выдача паспортов и ВНЖ из-за отсутствия картриджа к данному принтеру. Начальник Паспортного управления МВД РА А. Т. Колбая, с которым 9 февраля 2023 года мы связались для уточнения информации, подтвердил, что в настоящее время ПУ МВД РА действительно приостановило процесс выдачи документов в связи с тем, что печатающий паспорта и ВНЖ принтер вышел из строя», – сообщается в письме омбудсмена.

Асида Шакрыл отмечает, что проблема документирования населения восточных районов Абхазии, которая остро стоит на протяжении десятилетий, до сих пор остается нерешенной. Уполномоченный по правам человека заявляет, что люди сталкиваются с необоснованными преградами, которые выражаются в незаконном требовании паспортных отделов предоставить непредусмотренные законом и другими нормативными актами дополнительные справки или же в незаконном решении паспортных отделов об отказе в выдаче паспорта.

Жители приграничных сел Галского района лишены возможности передвигаться даже по селу, в котором они проживают, так как у них отсутствует какой-либо документ, удостоверяющий их личность

«Задержки в выдаче документов по техническим причинам усугубляют и без того тяжелую ситуацию в восточных районах Абхазии. К примеру, жители приграничных сел Галского района лишены возможности передвигаться даже по селу, в котором они проживают, так как у них отсутствует какой-либо документ, удостоверяющий их личность, или же документ, предоставляющий им право законного проживания в Республике Абхазия, что не может не влиять на их жизнь и безопасность. Все это приводит к серьезным нарушениям прав и свобод лиц, лишенных возможности полноценно реализовать свои законные права и свободы из-за отсутствия у них паспорта гражданина Республики Абхазия или вида на жительство в Республике Абхазия – документа, подтверждающего законное пребывание лица на территории РА», – отмечается в письме.

Асида Шакрыл считает, что правительству необходимо принять безотлагательные меры по устранению технических проблем и возобновлению выдачи документов ПУ МВД.

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Газета «Независимая Республика» публикует интервью с министром внутренних дел Абхазии Вальтером Бутба. Он рассказал о борьбе с наркотрафиком и многом другом. Декриминализация наркомании – это, по его словам, выход из ситуации. Вальтер Бутба пояснил:

В тот день, когда государство начнет регулировать потребление психоактивных веществ, лечить зависимых людей, мы лишим основы огромный криминальный бизнес

«Лишить ее коммерческой выгоды, когда цепочку «наркоторговец – наркоман» разрушает государство и ставит вместо нее другую связь – «медик – пациент», где наркомана мы рассматриваем именно в качестве больного человека. Ему государство бесплатно предоставляет препарат. И именно тогда наркоман перестает быть потенциальным преступником, который был готов только за то, чтобы избежать ломки, в поисках денег на очередную дозу совершить кражу, грабеж, а то и убийство. В тот день, когда государство начнет регулировать потребление психоактивных веществ, лечить зависимых людей, мы лишим основы огромный криминальный бизнес... Здесь, безусловно, важно избежать коррупционной составляющей, только тогда схема будет работать. В идеале наркоман получает жидкий метадон, принимает его под контролем специалиста, прямо в медучреждении, чтобы не иметь никакой возможности для распространения препарата. Это как вариант, мое мнение и видение ситуации, так как с этой бедой что-то надо делать. Сегодня же система работает в режиме пресечения нарушения закона, и мы делаем все от нас зависящее, хотя в области неотвратимости наказания у нас также есть проблемы. Ведь те большие сроки (вплоть до 18 лет), на которые осуждаются распространители наркотиков, к сожалению, не работают. Эти люди сначала постепенно уходят из информационного поля, а через 8-10 лет тихо выходят на свободу по различным основаниям условно-досрочного освобождения».

Он подчеркнул, что для кардинального изменения ситуации нужны поправки в законодательство.

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О добыче нефти и идолах размышляет общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа. Он написал пост на своей странице в сети Facebook:

Я думаю, это скоро закончится и все отрезвеют. Потом будут проклинать, жечь фотографии, ломать памятники и стыдиться, что верили, поддерживали. Не только этого идола, но и многих других

«Недавно смотрел выступление Анкваба о нефти. Человек с пафосом начал тему нефтедобычи, потом плавно соскользнул с нее философским экспромтом в социальный омут проблем и начал рвать души людей тяготами матерей, у которых девять, десять, одиннадцать детей и прочее. Оказывается, он убежден, что нужно спрашивать, добывать нам нефть или не добывать, именно у них – у многодетных женщин. Я смотрел и восхищался тем, как он ловко водит людей в зале стрункой вокруг пальца. А они еще поддакивают, причем так сочувственно и искренне, что мне даже стало жаль их. Жаль. Анкваб солгал. В 2014 году он приказал Лакербая подписать тайком от народа лицензионные условия добычи нефти на «восточном участке», где все были в выигрыше, кроме абхазского народа. Постойте, а как же многодетные матери? У которых девять, десять, одиннадцать, четырнадцать детей? Почему не спросил у них? Почему вообще народ узнал об этом в последнюю очередь? Смешно. Он виртуозно владеет толпой. Я им восхищаюсь. Правда. Это надо уметь... Я думаю, это скоро закончится и все отрезвеют. Потом будут проклинать, жечь фотографии, ломать памятники и стыдиться, что верили, поддерживали. Не только этого идола, но и многих других. А может, придут другие идолы. Мы – слабые, нам нужен поводырь. Пусть и слепой. Сильные и Бога не тревожат. Сильных и свободных тут меньшинство».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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