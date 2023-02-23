Сегодня в повестке дня заседания сессии парламента Абхазии значилось поначалу 27 вопросов, но затем она сократилась до 19, так как обсуждение ряда их решили отложить из-за отсутствия председателя профильного парламентского комитета Резо Зантария.

Многие предполагали поздравить в этот день с избранием нового председателя Контрольной палаты Абхазии. Но все пошло по неожиданному сценарию – председателя не избрали. А в центре общественного внимания после заседания сессии оказалась возмущенная реакция немалого числа депутатов на проект поправок в закон Республики Абхазия «Об органах государственной безопасности». Докладчиком был постоянный представитель президента в парламенте Анри Барциц.

Депутаты восприняли предлагаемые поправки как попытку закручивания идеологических гаек в обществе и ограничения свободы мысли.

Депутат Венори Бебия поинтересовался:

«Это закон Северной Кореи? Привлекать будут не за слова, а за мысли?»

Депутат Инар Гицба высказал недоумение:

«В действующем законе все заложено. Зачем его дополнять? У меня создается впечатление, что этот законопроект направлен на ограничение конституционных прав – свободы слова и мысли. Такое способствовало бы установлению авторитарного режима».

Депутат Кан Кварчия воскликнул:

«За несовершенное преступление как можно привлекать?»

В итоге законопроект не прошел в первом чтении: за него проголосовали только 16 парламентариев.

А до этого гораздо больше времени ушло на неудавшуюся попытку избрать нового руководителя Контрольной палаты Абхазии. Она была создана в республике более десяти лет назад. Бессменным председателем ее все это время был Роберт Аршба, которого спикер парламента Лаша Ашуба, ведший заседание, поблагодарил за большую проделанную работу. Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты Абхазии на заседании 13 февраля. Тогда было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение заседания сессии Народного Собрания и представить ему двоих кандидатов – Батала Айба и Астамура Аргуна.

Надо сказать, что давно в парламенте не выбирали на руководящие должности тайным голосованием из двух или нескольких кандидатур. В последний раз таким образом была избрана Уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл.

И вот сегодня на сессионном заседании председатель профильного парламентского комитета Беслан Халваш доложил депутатам:

«Представляю проект постановления Парламента – Народного Собрания Республики Абхазия о назначении на должность председателя Контрольной палаты Республики Абхазия Айба Батала Эдуардовича. Биография. Родился 3 апреля 1984 года в селе Верхняя Эшера Сухумского района. Женат, отец двоих сыновей. Образование – с 2001 по 2006 годы учился в Абхазском государственном университете, на экономическом факультете. В 2006 – 2007 годах – служба в Абхазской армии, офицерское звание – лейтенант. В 2007-2009 годах – аспирант Санкт-Петербургского института экономики и финансов. В 2010-2013 годах – заведующий отделом сельского хозяйства администрации Сухумского района. В 2013-2016 годах – председатель Собрания Сухумского района. С марта 2017 по 2022 год – депутат парламента Абхазии. С мая 2022 года по настоящее время – помощник президента Республики Абхазия по внешнеэкономическим вопросам».

Затем он представил другого кандидата:

«Аргун Астамур Семенович родился 31 января 1968 года в городе Гудауте. По окончании гудаутской средней школы в 1985 году приступил к трудовой деятельности в колхозе имени 4 Марта села Куланырхуа Гудаутского района. В 1986 году поступил в Абхазский госуниверситет. В 1993 году окончил полный курс экономического факультета. Являлся участником Отечественной войны 1992-1993 годов. В 2006 году поступил в российскую Академию государственной службы при президенте РФ и завершил обучение в 2009 году. Работал в государственной налоговой службе Республики Абхазия, по настоящее время является замначальника отделения Министерства по налогам и сборам по городу Сухуму. Женат, отец двоих детей».

В ходе обсуждения кандидатур депутат Наур Нармания сказал:

«Уважаемые коллеги, я тоже хочу высказать свою точку зрения. Никому ничего не навязываю. Вот когда выдвигают кандидатуры… Ничего не имею против этих людей, я просто свое мнение высказываю. Есть же орган, Контрольная палата, те, которые проработали там, воспитанники ее. Почему они не могут выдвигать кандидатуру из своей среды?»

Была также предложена кандидатура на должность аудитора Контрольной палаты Абхазии – Роланд Папба. И когда счетная комиссия огласила результаты тайного голосования, выяснилось, что он стал аудитором (31 голос из 32 голосовавших), а вот председатель палаты так и не был избран, ибо никто из двоих не набрал большинства голосов. За Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14. За Астамура Аргуна – 14, против – 17 человек.

Теперь всю процедуру представления и выборов надо начинать снова.

Парламент внес изменения в бюджет Фонда репатриации на 2023 год. Изменения касаются 300 тысяч долларов, которые будут направлены на помощь пострадавшим в Турции и Сирии.

Парламент Абхазии принял постановление о создании депутатской группы по связям с Национальной Ассамблей Никарагуа. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что в 2023 году исполняется 15 лет признания независимости Абхазии не только со стороны России, второй после нее страной – Никарагуа. Недавно обсуждалась возможность создания подобной группы с послом Абхазии в Никарагуа Инаром Ладария.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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