Президент Грузии наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке» после критики МВФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что накладывает вето на поправки в закон «О Национальном банке», сообщает агентство «Новости-Грузия». «Я налагаю вето на поправки, потому что они не нужны, не актуальны и не аргументированы!» - заявила Зурабишвили.

Она отмечает, что ей непонятно, зачем было нужно в ускоренном порядке менять структуру управления банков и вводить должность дополнительного вице-президента.

Ранее с критикой изменений структуры совета Нацбанка Грузии выступил Международный валютный фонд.

«Изменение структуры Нацбанка требует наблюдения и консультаций, чтобы не мешать его доверию и независимости», - говорится в отчете миссии МВФ.

Сам Национальный банк Грузии не считал целесообразным ускоренное принятие поправок, отмечая, что такие важные изменения должны были быть предварительно согласованы, и предупреждал о проблемах, которые могут возникнуть с программой, поддерживаемой МВФ.