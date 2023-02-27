В Абхазии есть энтузиасты, которые мечтают возродить прежний интерес к шахматам. В последнее время по всей республике прошел не один турнир, в которых участвовали как профессионалы, так и любители. Особый интерес вызвала любительская команда знаменитой «Брехаловки».

В минувшую пятницу, 24 февраля, в Сухуме начинался коллективный турнир по шахматам между сборными министерств, ведомств и ряда других организаций Абхазии. Открывая его, Борис Накопия, внесший основной вклад в его организацию, не без пафоса сказал: «В этом месяце Абхазию накрыло шахматное цунами».

Действительно, нынешний февраль в Абхазии выдался богатым на шахматные ристалища. 19 февраля завершился фестиваль «Тамыш-Village 2023» с участием полутора сотен спортсменов из Абхазии и России, который был посвящен 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Примечательно, что по его итогам вручалось несколько именных призов в честь героев той войны из села Тамыш Очамчырского района – Степана Зантария, Зазы Зантария и других павших тридцать лет назад смертью храбрых…

А вообще это был уже второй такой турнир в новой круглогодичной здравнице на берегу моря в Тамыше. Нетрудно догадаться, что зимой она бывает заполнена туристами не полностью, и потому есть возможность размещать и обеспечивать питанием десятки гостей турнира. Нынче приехало еще больше участников из России, и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сказал, что рассчитывает на тенденцию роста масштаба турнира и в будущем.

Затем прошел трехдневный международный детско-юношеский турнир в Гагре.

Но многие наблюдатели отмечали, что наибольший интерес у массового телезрителя вызвал турнир в Сухуме, в котором принимали участие в основном любители, никогда шахматным спортом на серьезном уровне не занимавшиеся. Зато на телеэкране можно было увидеть много знакомых лиц. Среди команд, состоявших из трех человек, были, к примеру, сборные парламента, администрации г. Сухума, Минобороны, МВД, МЧС, Генпрокуратуры, ГТК, Абхазского госуниверситета, СФТИ, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Была еще и такая экзотическая команда, как «Брехаловка», то есть лучшие из тех, кто приходят поиграть в шахматы в эту известную и за пределами Абхазии кофейню под открытым небом. Участники турнира уложились в один день, ибо играли по швейцарской системе в шахматной дисциплине «рапид», когда каждому частнику дается на партию 10 минут, плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Первое место заняла сборная администрации Сухума, второе – «Дома Москвы», третье – «Брехаловки».

Сегодня мы поговорили с помощником директора «Дома Москвы» Борисом Накопия, который занял на этом турнире в личном зачете второе место на вторых досках. И начали с того, какое место занимают шахматы в его собственной жизни и когда он стал кандидатом в мастера спорта. Борис вырос в Очамчыре, и с азами шахмат его познакомил в детстве отец. А потом в начале семидесятых он поехал учиться во Львовский госуниверситет – старейший на территории СССР. Накопия говорит:

«В то время придавалось очень важное значение при представлении документов во время поступления, есть ли какие-то спортивные разряды. У меня уже был к этому времени первый разряд по шахматам, который я завоевал в соревнованиях школьников Абхазии. А потом активно включился в шахматную жизнь города Львова и уже на втором курсе выполнил норму кандидата в мастера».

Борис Терентьевич сетует на то, что в последние десятилетия интерес к шахматам на постсоветском пространстве заметно снизился:

Когда Федерацию шахмат возглавил Константин Андреевич Тужба, ему удалось поднять интерес к шахматной игре, особенно среди подрастающего поколения

«Раньше постоянно или в поезде играли, в купе, или в парках городских, сквериках… Но если конкретно говорить о нашей республике, об Абхазии, то за последние годы, когда Федерацию шахмат у нас возглавил Константин Андреевич Тужба, ему удалось поднять интерес к шахматной игре, особенно среди подрастающего поколения. Очень много турниров проводится, шахматисты Абхазии участвуют в московских турнирах, турнирах на Юге России».

Относительно последнего турнира в Сухуме он сказал:

«Командные турниры, где задействованы простые наши граждане, – это обращение к опыту прошлого. Они воспитывают командный дух, дисциплину. Впервые за всю послевоенную историю Абхазии в таком турнире участвовало 18 команд.

– А как родилась идея включить в турнир такой экзотический коллектив, если его можно назвать таковым, как «Брехаловка»?

Почему бы лучших шахматистов этого культового места – «Брехаловки» – не выставить как команду на соревнованиях?

– Исходя из того, что помимо шахматной школы имени Карпова и шахматного клуба, которые, естественно, являются базой для развития шахмат в столице нашей республики, у нас появилась и вторая база, неформальная. Это место у Колоннады, на берегу моря, где играют и в шахматы, и в домино, и в нарды. И там постоянно каждый день можно видеть любителей шахмат. Естественно, возникла такая мысль: почему бы лучших шахматистов этого культового места – «Брехаловки» – не выставить как команду на соревнованиях? И они оправдали высокое доверие (смеется) – в этом году заняли третье место.

– Причем лучших результатов среди них добился гастарбайтер таджик.

– Да, поскольку у нас в республике есть определенное количество представителей Таджикистана, Узбекистана, среди них оказался очень неплохой шахматист – Учкин Менглиев. Он трудится здесь физически, но находит время, чтобы играть в шахматы. От природы одаренный человек».

Борис Накопия – один из тех, кто мечтает о возрождении того интереса к шахматам, который, в частности, нашел отражение почти век назад, в 1925 году, в кинокомедии Пудовкина «Шахматная горячка», в прошлогоднем российском фильме «Чемпион мира» – о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года между Карповым и Корчным… Эту древнюю высокоинтеллектуальную игру не сравнить с той ерундой, которой частенько бывают забиты смартфоны современных детей. И при этом чаще всего и легче всего интерес к шахматам могут привлечь детям родители.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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