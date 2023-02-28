В центре Сухума около музея Банка Абхазии сегодня был открыт арт-объект сухумского скульптора Архипа Лабахуа. Теперь здесь можно будет утолить жажду, поскольку он выполнен в виде фонтана, и рассмотреть античные монеты. Это девятая скульптура Архипа Лабахуа в городе: шесть из них установлены на набережной, а три в городе. Фонтан у Музея Банка – второй по счету, сделанный художником. Лиана Агрба, руководитель отдела внешних связей Банка Абхазии, рассказала, что перед музеем стояла задача привлечь внимание к экспозиции через скульптуру и при этом сделать ее функциональной:

«Два года назад здесь был открыт музей Банка Абхазии, посвященный истории денег, обращавшихся и выпускавшихся на территории современной Абхазии в течение двух с половиной тысяч лет. У Национального банка возникла идея оживить площадку перед музеем и облагородить ее, установив здесь городскую скульптуру. Но не просто скульптуру, нам захотелось функциональности. Так как мы являемся южным городом и находимся в субтропиках, мы решили установить питьевой фонтан и с этой идеей обратились к известному художнику Архипу Лабахуа, который является автором множества городских скульптур, которые уже стали знаковыми для нашего города. Естественно, нам хотелось, чтобы он тематически был связан с музеем денег. Так и возникла идея фонтана, который называется «Похищение монет ацанами»». Автор арт-объекта Архип Лабахуа рассказал «Эху Кавказа» о том, как создавался образ фонтана и из каких символов он состоит:

«Это была их идея. Они предложили: может быть, фонтанчик сделаем с элементом скульптуры? Вариант, который вы сейчас видите, – это горловина кувшина, он, кстати, похож на какой-то летательный аппарат. Я подсмотрел его у них вот за этим стеклом, т.е. древний керамический кувшин и вывалившиеся из него древние монеты. И вот, вуаля, готовая композиция: источник живой воды и знаний. Я строго следил за пластикой монет, которые я выбрал на свое усмотрение, это семь или девять монет, я все время путаю. Свою фантазию я, наоборот, усмирил, потому что старался повторить именно ту пластику, которая меня впечатлила, вроде бы получилось. Это осколок кувшина в виде его горловины, который каким-то чудесным образом парит, потому что он закреплен хитро на одной точке, из него вывалились монеты, увеличенные в два раза копии реальных античных монет, и два гнома-ацана. Один как бы на атасе, а другой тащит одну из самых крупных монет, проявил такую жадность. Что они будут делать с этой монетой, я не знаю. И вообще, друзья ли они? Может быть, тот, который стоит на атасе, отнимет у него эту монету, я не знаю. – Что должен сказать людям этот арт-объект? – Показать красоту древней пластики, истории и напоить живой водой. Летом здесь очень жарко и очень не хватало этого источника. Я думаю, все сложилось!» Абхазские гномы, по словам Архипа Лабахуа, очень своеобразные, они не похожи на европейских. Ацаны никогда не занимались собиранием золота, алмазов, капитала, они были хулиганами в хорошем смысле – дразнили великанов, прятались в тени бороды козла и так далее.

Директор музея Банка Абхазии Астамур Тания назвал сочетание воды и монет неслучайным и объяснил почему:

«Здесь неслучайно сочетание воды и монет, потому что цивилизации всегда начинались на берегах рек, а море приносило культуру из других стран. Морем к нам и пришла культура денежного обращения. Вы увидите античные монеты разных полисов, со многими из которых у Абхазии были с древнейших времен торгово-экономические отношения. Добро пожаловать и к этому фонтану, и в наш музей, в котором вы сможете увидеть экспонаты живьем!»