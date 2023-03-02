Вторая экономика в мире

В благословенном Facebook есть много открытых или закрытых групп по самым разнообразным интересам. Интересы эти иногда весьма и весьма специфические. Я зарегистрирован в нескольких таких командах, которые так или иначе соответствуют моим увлечениям и наклонностям. В основном это литературные, музыкальные и юмористические группы. А есть еще пара-тройка групп с названиями «Страна моя – СССР», «Обратно в СССР», «Ностальгия СССР» и т.д.

Там я тоже зарегистрирован, но сижу тихо, как мышка, только иногда, не вытерпев, задаю очень невинные вопросы. И на свои невинные вопросы я получаю кондовые ответы. Тем и живу.

Почему, спросите вы, я тусуюсь в таких, мягко говоря, ретроградных группах?

А потому!

Потому что я любознательный человек, и мне интересно, кто же ностальгирует и кому хочется обратно в СССР. А главное – по какой причине. Ведь говорить, что в Союзе жизнь была хорошая, может только тот, кто кормился из партийного корыта, тусовался среди лиц, приближенных к верхам или же служил каким-нибудь красным академиком или народным «актером» СССР. И в то же время существовала большая вероятность, что в один прекрасный день тот или другой приближенный по ряду причин мог в одночасье все потерять – тому пример жизнь и судьба Демьяна Бедного. Хотя, как мне представляется, те члены группы, которые тоскуют о прошлом, – это простые, рядовые граждане пожилого возраста, которые не смогли адаптироваться к новой реальности и об этом плачут в интернете. Кстати, интересно, живи мы до сих пор в СССР, был бы у нас интернет или фигушки? Наверное, все-таки фигушки. Или же он был бы, но как в Северной Корее, где к интернету имеет доступ весьма ограниченное количество граждан, и список допущенных к нему лично утверждает самый главный северный кореец со странной стрижкой по имени Ын.

Повело меня, как обычно, по буеракам-рекам-ракам, а я хочу лишь побалакать про тоскующих по (не)славному советскому прошлому.

Так вот, я часто думаю про наше социалистическое былое, так как времени думать у меня много в связи с тем, что на работу я не хожу и дни провожу в праздной рефлексии. Думаю о том, чего же такого славного было в СССР, чтобы туда хотелось бы возвращаться?

Один из подписчиков на таком сайте, очень активный человек, часто выдает лозунгообразные призывы про то, как нам было хорошо и счастливо в Союзе, какое у нас было доброе и безмятежное детство, и практически мы жили в раю, но не подозревали об этом. И почти все подписчики соглашаются с ним, лайкают, рисуют сердечки, пишут свои одобрения и т.д.

Иногда мне кажется, что это просто стеб такой. Но нет! Это не стеб. А все на полном серьезе. Тогда я начинаю себя спрашивать, а может, так оно и было, но я как-то это не уловил? Я принимаюсь опрашивать своих друзей и близких, людей моего поколения и возраста, спрашиваю: «Ребята и девчата! Тоскуете ли вы по совковым временам?» И ни один не ответил мне утвердительно. Единственное, о чем наше поколение тоскует, понятное дело, по молодости. И все жалеют, что у нас, в нашей юности не было тех возможностей, которая есть у нынешней молодежи.

Порасспросив друзей, я потом снова возвращаюсь в вышеупомянутые группы наблюдателем, а там продолжается плач Ярославны по распавшемуся совку. Когда несколько месяцев тому назад почил в бозе Михаил Сергеевич Горбачев, то в группах очень нелестно высказывались про его жизнь и судьбу. Ему, естественно, до сих пор вменяют в вину развал самого могучего и великого государства. Мол, не будь его, Союз до сих пор был бы жив и здоров.

А вот, к примеру, если бы вместо Горбачева генсеком выбрали, скажем, Лигачева Егора Кузьмича? Вопрос, конечно, интересный, но я не буду фантазировать на эту тему, так как фантазии у меня не хватает. Даже не представляю, что в таком случае было бы сегодня.

Идем дальше!

Свое сегодняшнее эссе я мог бы составить исключительно цитатами из комментариев, которые пишут в тех группах, и уверяю вас, это было бы весьма забавно. Но я не ищу легких путей и поэтому буду свои мысли и размышления тоже включать.

Господа!

Нет, пардон!

Товарищи! Мы, оказывается, жили в коммунизме. Все было бесплатно – квартиры, учеба, медицина, армия. (В армии нас даже кормили три раза в день, хотя, кормежкой это назвать было сложно, но от голода никто ведь не умирал?) В армию все шли служить с радостью и с гордостью за свое советское предназначение. (Напомню, что это не мои тексты, а цитаты тоскующих по прошлому.)

Я не знаю, как у вас, а у нас в Грузии все пытались от армии откосить. Мне, к сожалению, это не удалось, и полтора года после института я вышвырнул на ветер. Армия ничему хорошему меня не научила, разве что я приобрел навык пить водку не закусывая.

Еще цитаты из групп: «Кажется, что во времена СССР люди были добрее», «Советский Союз был второй экономикой в мире. Лучшая в мире наука, образование, медицина. Строились тысячи заводов и городов. Был высокий уровень культуры» …Ну, и так далее.

Наверное, запрещенные Пастернак, Булгаков, Замятин, поэты серебряного века… (да разве всех перечислишь?) – это и называется высоким уровнем культуры. А вторая экономика в мире – это, конечно, сильно сказано. Если в Союзе была вторая экономика, боюсь даже представить себе, а как же жила та страна, где экономика была третьей?

Мда-с.

А еще очень порадовала меня цитатка: «Советский Союз – это была страна дружбы народов, уважения друг к другу, любви и счастья в семьях».

Прочитав это, я не выдержал и осторожно спросил: «А что, проживание в СССР тоже гарантировало любовь и счастье в семьях?» На что мне сурово ответили, что «Каждый сам кузнец своего счастья». Немного нелогично, но спорить я не стал.

Что касается бесплатных квартир… да, квартиры давали бесплатно.

Но лучше б их давали платно.

Я не буду говорить про очереди для получения квартир – об этом писано немерено. Помню, когда в 1987 году я пару месяцев поработал в райисполкоме, там, в жилищном отделе, я нашел заявления очередников, которые с 1964 года (!) ждали квартиры. 23 года! И не факт, что они их, наконец, получили.

Я решил освежить свою память насчет получения жилья во времена СССР и полистал законы тех лет. Я помнил – метраж на душу человека был довольно мал, что в ряде случаев не давало права на расширение. А зачем далеко ходить? Моя семья в количестве трех (прописанных, а фактически четырех) человек жила в двухкомнатной стандартной квартире, и шанса у нас не было, чтобы мы смогли бы расшириться. Две проходные комнаты, плюс лоджия и малюсенькая кухонька. Настоящая тбилисская хрущевка. Я очень страдал от того, что мы с родителями не могли развернуться в квартире, что у меня не было своей комнаты, в которой я мог бы закрыться и размышлять о возвышенном. Если ко мне приходили гости, родители уходили из дома, дабы мы могли чуть-чуть посвободничать – ничего плохого не имею в виду. Просто каждому подростку во все времена было вольготнее чувствовать себя без бдительных взглядов старшего поколения, даже если ничего «такого» он не делал. А тем более – если делал.

Наверное, это не самое большое горе в жизни – не иметь своей комнаты взрослеющему подростку, ведь так жило основное количество наших граждан в те времена. Я тогда думал, что тбилисские хрущевки – это самое узкое в плечах жилье. Но оказалось не так.

Уже живя в России, я в подмосковном городе Зеленограде как-то попал в одну «хрущобу». И понял, что ваш покорный слуга, оказывается, жил во дворце. Сидя в комнате у стены, я смог свободно дотянуться рукой до противоположной стенки. Комнаты были крошечными! А еще в подмосковных хрущевках не было лоджий! Лоджии, как я потом выяснил, это были привилегии южных стран в нашей широкой стране. Вообще-то лоджии строились для того, чтобы в жаркие дни южные жители могли посидеть в полуоткрытом пространстве на свежем воздухе, не подвергаясь попаданию прямых и косвенных лучей солнца. Но по традиции, для того чтобы более или менее расширить метраж жилья, у нас лоджии застекляли и превращали в маленькие гостиные или столовые. Наша лоджия была не совсем стандартная, при строительстве прораб нарушил нормы, так как одну квартиру он должен был сам получить, и лоджии получились большие, аж целых 18 кв.м. Прораба потом посадили, зато жильцы дома получили возможность чувствовать себя чуть-чуть комфортнее – смотреть в лоджии телевизор, столоваться и принимать гостей.

Сколько застолий мы просидели на таких больших и малых лоджиях… «Эх, вернуть бы все обратно», хотел я написать, но… не напишу.

Я не хочу возвращаться обратно в СССР. И не только из-за проблем с жильем.

Я не хочу возвращаться в страну тотального дефицита. Я не хочу возвращаться в страну, в которой даже турпоездка в невинную Болгарию была проблематичной. А выезд в капстрану – это вообще представлялось нереальным событием. Я не хочу возвращаться в СССР, где, чтобы купить книгу «20 лет спустя», надо было сдать 20 кг макулатуры. Я не хочу обратно в СССР, где существование фактически было полунищим, по большому счету – от аванса и до получки зарплаты хватало с трудом. Деньги в основном шли только на еду. И никакого излишества! А те люди, которые имели много денег, они, как Корейко, вынуждены были их скрывать, так как большие деньги в СССР не доставались честным «социалистическим» трудом. И даже если человек имел капитал, на что он их мог тратить, кроме как на рестораны и товары из-под полы?

И еще я не хочу возвращаться в страну, где после чернобыльской катастрофы 1 мая 1986 года в Киеве, Минске и других городах людям ничего не сказали и погнали на первомайские демонстрации. И люди вышли на улицы, не подозревая о том, что воздух загрязнен радиацией с АЭС.

Может, слишком я пафосно все это говорю, но все равно не хочу.

Не хочу я назад.

А как это плохо, когда человек не хочет возвращаться в ту атмосферу, где прошли его детство, отрочество и юность. Но это все лирика и мое сугубо субъективное мнение (как будто мнение может быть объективным?!)

Но члены групп, в которых тоскуют по СССР, так не думают. Им хочется назад. Неужели им сегодня живется неинтереснее, чем в СССР?

Не знаю. Для меня этот вопрос остается открытым.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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