Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии – Аршакян

2 марта вице-спикер парламента Армении, руководитель группы дружбы Армения-Индия Акоп Аршакян выступил в Дели на форуме «Диалог Индия-Армения» в рамках 8-й конференции «Raisina Dialogue -2023». Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на официальный сайт парламента Армении.

«Мы высоко ценим заявление МИД Индии, в котором подчеркивается, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, и озвученное индийской стороной осуждение в связи с развязанной против Армении Азербайджаном в сентябре прошлого года агрессией и блокадой Лачинского коридора с декабря. Мы также высоко ценим постоянную поддержку Индией мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Азербайджанские вооруженные силы продолжают оставаться на суверенной территории Армении и, в дополнение к уже существующим трудностям, в настоящее время мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, вызванным блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, проводимой Азербайджаном политикой этнических чисток в Нагорном Карабахе, продолжающимися провокациями, а также притязаниями к суверенной территории Армении. Милитаристская риторика, максималистские устремления и агрессивные действия Азербайджана подрывают усилия Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе», - заявил Аршакян.

В сообщении отмечается, что вице-спикер армянского парламента отметил, что «Индия является важной опорой глобальной и региональной стабильности, по праву стремится играть более важную роль на международной арене», а также говорится, что Армения содействует Индии в получении постоянного членства в Совете Безопасности ООН в рамках текущей программы реформ.

«Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии во времена глобальных потрясений. Успешное председательство Индии в Совете Безопасности ООН является ярким примером в этом направлении, и мы надеемся, что последовательное председательство Индии в G-20 и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) внесет такой же вклад в региональный и глобальный мир и стабильность», - подчеркнул, в частности, Аршакян.