«За несоответствие занимаемой должности». С такой формулировкой Инал Ардзинба уволил из посольства Абхазии в Москве Татьяну Гулия. Внучка патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия и дочь известного писателя Георгия Гулия сказала «Эху Кавказа», что больше всего ее возмутила «хамская форма приказа». Дом Гулия долгое время служил своеобразным представительством Абхазии в Москве в отсутствие офиса. Туда в свое время приходили и проводили важные встречи Владислав Ардзинба, Сергей Багапш и многие другие.

Татьяна Георгиевна Гулия с 1992 года и до последнего времени работала в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации в Москве в ранге Чрезвычайного и Полномочного посланника 2-го класса, выполняла функции пресс-атташе. Она – внучка патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия, дочь известного абхазского писателя Георгия Гулия. Ее деятельность хорошо известна в Абхазии, она награждена орденом «Ахьдз Апша».

Приказом министра иностранных дел Инала Ардзинба она была уволена «на основании решения аттестационной комиссии за несоответствие занимаемой должности».

Сегодня в социальных сетях появился пост Татьяны Гулия, в котором она рассказала о своем увольнении. В интервью «Эху Кавказа» она сказала, что больше всего ее возмутила «хамская форма приказа» и тот факт, что ее уволил Инал Ардзинба, который сам был уволен из администрации президента Российской Федерации и не прошел аттестацию:

«Идет планомерное разрушение и развал посольства. Я это говорю не потому, что я обиделась на всех. Посольство, в котором тормозится работа в такой важной стране для Абхазии, как Российская Федерация, может очень плохо сказаться на репутации Абхазии на международной арене.

– Аргументируйте, пожалуйста, почему вы говорите о развале посольства?

– Как только Игорь Муратович Ахба был снят с должности посла, практически перестало идти финансирование. Мы очень ограничены в средствах. Доходило до того, что мы не могли заплатить за интернет. Потом были какие-то очень странные и беспорядочные назначения, министр Инал Ардзинба назначает своими советниками и помощниками студентов.

Это очень опасно для страны, для международных отношений, поэтому я считаю, что нужно принимать какие-то меры, чтобы возродить это посольство, но для этого нужен человек грамотный, с силой воли, который бы мог все это вновь поднять

Я была свидетелем того, как это все создавалось: вначале постпредство, потом посольство после признания Россией независимости Абхазии и установления дипломатических отношений, как это строилось, с каким трудом, по крупицам. Само постпредство, когда у нас не было офиса, находилось у меня дома, в доме писателя – моего отца Георгия Гулия. Все встречи и аппаратура были перенесены сюда, и мы работали здесь, у меня дома. Есть такой большой овальный стол, который подарил еще мой дед, поэт Дмитрий Гулия, и вот за этим столом собирались очень многие. Фактически постпредство, затем посольство организовывалось здесь. Сюда ко мне домой приходили и встречались с определенными людьми Владислав Григорьевич Ардзинба, Сергей Багапш, Зураб Ачба. Очень обидно, что сейчас в угоду каким-то амбициям одного человека, который был уволен из органов Российской Федерации (из администрации президента России), все пришло в упадок. Это очень опасно для страны, для международных отношений, поэтому я считаю, что нужно принимать какие-то меры, чтобы возродить это посольство, но для этого нужен человек грамотный, с силой воли, который бы мог все это вновь поднять».

Экс-министр иностранных дел, а ныне помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия хорошо знает Татьяну Гулия, ее работу и вклад в становление абхазского постпредства в Москве. Комментировать решение министра иностранных дел он не стал, но тепло отозвался о ней:

«Я не могу комментировать решение Министерства иностранных дел. Но по поводу Татьяны Гулия могу сказать, что это – профессиональный сотрудник, который стоял у истоков становления абхазского представительства в России, в частности, в Москве. Она работала самоотверженно в самые тяжелые годы, когда вообще не было представительства, и мы еще не были признаны. Татьяна помнит очень много удивительных фактов из нашей истории, работы Министерства иностранных дел. И я считаю, что Татьяна Гулия – профессиональный и очень хороший человек, добрый и отзывчивый. Она может принести еще много пользы абхазскому народу».

Председатель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц сказал, что его удивила формулировка, с которой была уволена Татьяна Гулия:

«Не только для меня, но и для всех тех, кто знает и ценит Татьяну Гулия, ее заслуги, заслуги ее семьи, ее предков, было удивительно узнать, что ее уволили с формулировкой, если я не ошибаюсь, «за несоответствие каким-то должностным обязанностям». Здесь вообще сложно подобрать какие-то слова, которые бы определили ту степень отношения к заслуженным людям и то, как от людей избавляются в МИДе, в частности, в посольстве. Татьяна Гулия сделала очень много для работы нашего посольства в Москве с первых дней его основания. Более того, во время войны и в послевоенное время очень много усилий ею и коллегами предпринималось для того, чтобы пробить информационную блокаду, чтобы помогать своей борющейся стране, чтобы организовывать различного рода мероприятия и так далее и тому подобное. Я считаю, что такого рода люди не заслуживают к себе такого отношения. Мне трудно подобрать слова. Ну, как можно это определить, когда с такой формулировкой человека просто вышвыривают на улицу? Причем можно по-разному подходить к этому вопросу, если, допустим, по возрасту, но так нельзя поступать с людьми!»

Аслан Барциц считает, что несправедливое увольнение Татьяны Гулия вполне соответствует логике действий нынешней власти и отражает ее суть:

«Сегодня – Гулия, завтра – еще кто-то, ничего удивительного, наверное, в логике так называемой новой власти нет. Ну, если преследование инакомыслия стало нормой, если журналистов прессовать стало нормой, если не давать никакую информацию, скрывать информацию, закрытость там, где она вообще не должна присутствовать, это тоже становится нормой, говорить что-то еще мне очень сложно по этому поводу. Я присоединяюсь к тем людям, которые, конечно, возмущены и справедливо возмущены. И это – не дань политической конъюнктуре, абсолютно искренне говорю, потому что так не должно быть. Это в корне неправильно и несправедливо!»

Сама Татьяна Георгиевна Гулия говорит, что ее увольнение было внезапным, никто загодя не известил ее, как это положено по закону. Она театровед и искусствовед. У нее накопилось много интересных материалов, и сейчас она, наконец, может начать писать об абхазских театрах, сказала она.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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