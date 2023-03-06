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Акция против законопроекта об «иноагентах» (фотогалерея)

Противники законопроекта об «иноагентах» собрались с утра у здания парламента Грузии.

У здания парламента&nbsp;усилены меры безопасности
1 У здания парламента усилены меры безопасности
В парламент не пустили часть аккредитованных журналистов, а также представителей НПО и активистов
2 В парламент не пустили часть аккредитованных журналистов, а также представителей НПО и активистов
Лидеры оппозиционного &laquo;Единого национального движения&raquo;
3 Лидеры оппозиционного «Единого национального движения»
Ситуация у заднего входа в парламент
4 Ситуация у заднего входа в парламент

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