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Акция против законопроекта об «иноагентах» (фотогалерея)
1 часа(-ов) назад
Противники законопроекта об «иноагентах» собрались с утра у здания парламента Грузии.
1
У здания парламента усилены меры безопасности
2
В парламент не пустили часть аккредитованных журналистов, а также представителей НПО и активистов
3
Лидеры оппозиционного «Единого национального движения»
4
Ситуация у заднего входа в парламент
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Акция против законопроекта об «иноагентах» (фотогалерея)
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