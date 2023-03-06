Россия продолжает попытки взять Бахмут, но город все еще держится. Причем основатель ЧВК Вагнера – главной ударной силы Москвы на этом направлении, Евгений Пригожин уже открыто угрожает своим оппонентам из Минобороны и Генштаба: если на бахмутском направлении будет провал, то Россию уже ничего не спасет от поражения в войне.

Россия, несмотря на отсутствие сколько-нибудь значимых успехов на фронте и колоссальные потери, не прекращает попытки продавить украинскую оборону. Наиболее серьезная ситуация в районе Бахмута. Город, несмотря не многочисленные заявления Москвы, по словам его защитников, все еще держится.

«Враг пытался окружить город. Но, судя по тому, что мы видим, это не удается. Украина держит оборону, наши ребята героически защищают город. И мы надеемся, что будем защищать его и дальше. Ситуация очень жесткая. Нападения происходят постоянно. Противник пытается захватить наши позиции, небольшие группы пытаются проводить штурмы. За последние пару дней количество людей в этих группах увеличилось, в среднем группы по три десятка человек пытаются прорвать наши линии обороны, но пока безуспешно», – говорит Никита Шандыба, представитель 10-й штурмовой бригады ВСУ.

На то, что успехи под Бахмутом у россиян пока действительно скромные, сетует и основатель ЧВК Вагнера. Евгений Пригожин продолжает жаловаться на отсутствие поддержки наемников со стороны военного руководства России. При этом бизнесмен угрожает: поражение его бойцов под Бахмутом будет главным шагом в поражении России в войне:

«Если ЧВК Вагнера сейчас отступит из Бахмута, то весь фронт рухнет. Сегодня ЧВК Вагнера – это клей. Как я уже сказал, с одной стороны, мы стягиваем всю украинскую армию, перемалывая и уничтожая их, не давая им сосредоточиться на других участках линии фронта. С другой стороны, мы продвигаемся вперед, и другие должны следовать за нами любым возможным путем, чтобы сохранить лицо и свою репутацию. И, конечно, они учатся и понимают, что это можно сделать. Важно сломать стереотип – можем или не можем? Да, можем. Если можем, значит, можете и вы, ребята, давайте. Если мы отступим, то навсегда войдем в историю как люди, сделавшие основной шаг к проигрышу в войне».

Впрочем, если верить немецкому изданию Bild, вопрос целесообразности удержания Бахмута стал причиной разногласий между военным и политическим руководством Украины. Пока президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости продолжать оборонять город, в котором практически ничего не осталось, главком ВСУ Валерий Залужный считает, что необходимо отвести оставшихся бойцов на новые позиции, чтобы сохранить их боеспособность.

С тем, что Бахмут сегодня имеет для Украины скорее символическое, чем стратегическое значение, согласны и союзники Киева.

«Я думаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное. Падение Бахмута необязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы», – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Американские военные аналитики согласны с шефом Пентагона в том, что, вне зависимости от того, удастся россиянам взять Бахмут или нет, наступательный потенциал Москвы фактически истощен. А Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что из-за потери существенного количества тяжелой бронетехники в Украине Россия вынуждена задействовать старые советские танки Т-62. По данным разведки, с прошлого лета с хранения были сняты примерно 800 подобных боевых машин, чтобы компенсировать потери. Впрочем, несмотря на частичную модернизацию, специалисты прогнозируют им большую «смертность» на поле боя, так как Т-62 не оснащены современной реактивной броней, что делает их гораздо более уязвимыми по сравнению с современными аналогами.

В Москве тем не менее пытаются показать согражданам, что «все идет по плану». Минобороны России не устает публиковать отчеты, призванные продемонстрировать присутствие Сергея Шойгу в зоне боевых действий в Украине. За последние дни министр успел, как утверждают российские СМИ, побывать на передовой, пообщаться с руководством т.н. специальной военной операцией, а также заехал в Мариуполь. Впрочем, особой словоохотливостью Шойгу не отличился:

«Вы хорошо воюете. Удачи, успехов, и домой живыми».

Насчет успехов говорить пока не приходится. Помимо многомесячных изнурительных боев за Бахмут не удалось Москве и развить свое наступление под Угледаром. Здесь Россия потеряла значительное число мобилизованных и чуть было не потеряла своего главного пропагандиста. Владимир Соловьев пожаловался на то, что попал под обстрел, и пожелал как можно скорее выявить тех, кто выдал его местопребывания Украине:

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях».

Не привели к каким-либо значительным результатам и наступления на Купянском, Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области. По мнению аналитиков, все это еще раз подтверждает оценки, что российским силам явно не хватает боевой мощи, чтобы проводить более одного наступления одновременно.

Более того, по данным издания Financial Times, Россия не решается закупить у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ Киев получит от Запада ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км. Впрочем, западные чиновники признают, что Москва может изменить свою позицию в отношении иранских ракет из-за нехватки собственных боеприпасов, которая становится все более острой.

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