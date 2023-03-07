В центральной библиотеке Сухума состоялась презентация книги молодого писателя Ардашеса Овсепяна «Хулиганы с Мухусской дороги». Автор повести запечатлел образ сухумчанина, который после грузино-абхазской войны, с одной стороны, радовался мирному небу, а с другой стороны, на его долю выпало огромное количество бед. Но, несмотря на это, люди верили, что их жизнь изменится в лучшую сторону. События повести разворачиваются в Мухусе в 1995 году. Главные герои – три друга: Алиас, Инал и Эрик. Их отцы погибли во время войны. Автор книги описывает проблемы, с которыми столкнулись ребята, и действия, которые предпринимали для их решения, в том числе и в борьбе с наркоманией. Ардашес Овсепян родился в 1990 году в Сухуме, окончил физико-математический факультет АГУ, экс-депутат Сухумского городского Собрания, сегодня работает в одной из сотовых компаний. «Хулиганы с Мухусской дороги» – это третья книга писателя. В 2015 году вышел сборник рассказов, а в 2018 году – «Приключения Шараха».

Директор центральной библиотеки Сухума Цинули Нанба, открывая презентацию, сообщила, что молодой писатель вырос в стенах библиотеки (мама Ардашеса Седа Овсепян работает в библиотеке).

На презентации книги присутствовали спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба, депутаты, представители общественности. Ведущая вечера журналист Лана Абшилава отметила, что каждый из присутствующих, возможно, найдет себя в этой книге. Преподаватель английского языка, художник Елена Квеквескири отметила, что в повести затронуты такие проблемные вопросы, которые актуальны и сегодня, – борьба с наркоманией, с наркоторговлей:

– Там описывается связь некоторых работников правоохранительных органов с людьми, чьи имена называть нельзя. – Это все художественное, – уточнил Ардашес Овсепян. – Да, это все художественное. Мы тоже коренные сухумчане, поэтому все, что описывается в книге, – это как-то близко нам по духу. Основная тема – это дружба трех товарищей, которая проходит через всю сюжетную линию. И в трудной ситуации они готовы прийти на помощь, даже жертвуя собой. Я некоторые пометки сделала из книжки: «Если ты скажешь, что нам надо пройти по минному полю, я не спрошу зачем, я попрошу идти впереди». Это и есть настоящая, верная дружба. И понятие «Апсуара», привитое им с детства, учит умереть, но не замарать честь. Обладать чистой совестью, жить благородно, быть храбрым, уважать и помогать ближним. И по этим правилам живут главные герои произведения. Но, к сожалению, в мире, как мы цитируем из книги, «главенствует закон силы, и ему нет никакого дела до справедливости». Отсюда печальный конец, исход событий». Поэтесса Милана Сангулия призналась, что настолько детально описано послевоенное время, поэтому невозможно остаться равнодушным:

«Каждая строка раскрывает всю ту непоколебимую надежду на лучшее и, конечно же, боль от произошедших изменений когда-то красивого края. В книге ярко отражены эмоции жителей столицы, то, во что они верили, с чем боролись и, конечно же, о чем мечтали. Наши потомки будут жить в совершенно другом мире, и очень важно передать всю атмосферу, всю особенность бытия и, конечно же, мышление того периода». Председатель городского совета Армянской общины Абхазии Самвел Карапетян отметил: каждый, кто прочитает книгу, особенно жители Сухума, найдут в ней что-то знакомое, родное. От лица Армянской общины Абхазии он вручил Ардашесу Овсепяну грамоту. Сухумчанка Евгения Львова пережила Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг., все послевоенные трудности. Она зачитала отрывок из повести, когда молодые люди собрались в Мухусе, чтобы покончить с наркоманией:

«Беда нагрянула на нас. Только мы, жертвы войны, вытащили головы из-под бомбежки, как нас стали убивать наркотиками. За что воевали некоторые из вас? За что воевали наши отцы, братья и дяди? Или жили во благо нашей независимой страны! Поговорив с уважаемыми людьми и приняв к сведению их мысли, человеку, ни разу не употреблявшему наркотики, ставится запрет улицей на их употребление в дальнейшем. Каждый, кто ослушается или будет замешан, задействован или пойман на способствовании нарушению данного запрета, будет наказан улицей по всей строгости и без малейшей жалости. То есть эти молодые ребята хотели остановить подрастающее поколение от употребления наркотиков, которые губят их молодые жизни. Но, к сожалению, им не дали такой возможности, потому что вышестоящие люди, которые существовали и существуют и, наверное, к сожалению, будут существовать в нашем обществе, они будут обогащаться за счет таких несмышленых молодых людей, которые под влиянием каких-то обстоятельств начинают пробовать эту дрянь и гадость». Сотрудница центральной библиотеки Сухума Гаяне Атоян сказала, что с первых страниц попадаешь в атмосферу послевоенного Сухума. Главный персонаж Алиас сумел сохранить такие чувства, как доброта, человечность и стремление к справедливости.

«Об этом он говорит своим друзьям, что нет в мире справедливости. Но, может быть, настанет время, такая надежда у него, что, может быть, хотя бы часть какая-то этих идей, справедливого отношения, может, она воцарится в мире. И еще поражает в этом персонаже его наивность, что он поставил перед собой задачу справиться с распространением наркотиков, потому что его очень тревожит гибель молодых ребят от этого. Но он не представляет, с какими людьми он имеет дело, и его наивность – договориться с ними по этому вопросу – поражает. И еще что интересно: картины быта послевоенного, взаимоотношения между людьми, атмосфера рынка тоже показана. Действительно, нам всем это близко. Кончается книга не очень оптимистично, но все-таки надежда на лучшую жизнь, лучшую ситуацию у нас в городе там все-таки есть». Молодой писатель Ардашес Овсепян отметил, что ему хотелось передать атмосферу того времени и сравнить с сегодняшним днем. Показать сухумчан тех лет, проблемы, с которыми сталкивалась молодежь, показать тот быт.

«Тогда текли потолки, когда за хлебом ездили в села, когда не то что по два часа не было света, бывало несколько недель не было света. У нас выросло новое поколение, если взять парня тех лет, ценности тех лет и взять сегодня, хотя прошло двадцать лет, но очень многое будет разниться. Так как я не профессиональный писатель, а все это делаю на уровне хобби, я хотел запечатлеть наше время на листе бумаги, и чтобы оно получило какую-то новую жизнь», – пояснил автор.