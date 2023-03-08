«Что Майдан принес Украине?» – лидер «Мечты» сравнил Грузию и Украину

Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала «следствием майдана».

«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине», — сказал Кобахидзе.

По его словам, это результат процессов, которых хотят радикалы в Грузии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе прокомментировал слова евродепутата Виолы фон Крамон. Минувшей ночью она написала во время разгона акции в Тбилиси, что это напоминает ей Майдан в Украине в 2013–2014 годах.

«Что касается сравнения с Майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михаил Саакашвили… Мы будем действовать не по повестке радикалов, повестке Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества», — сказал Кобахидзе.

Кобахидзе также заявил, что «Грузинская мечта» несет правду «в интересах общества», а радикальная оппозиция ввела всех в заблуждение в связи с обсуждением в парламенте законопроектов об иностранном влиянии.

Лидер «Мечты» назвал спекуляциями заявления о том, что принятия закона об «иноагентах» негативно отразится на процессе получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

«Повторяю еще раз, кампания, связанная с увязкой этого законопроекта со статусом кандидата, носит спекулятивный характер», — сказал Кобахидзе.

По его словам, правящая партия, после принятия законопроектов в первом чтении, будет ждать заключения Венецианской комиссии, на что уйдет менее трех месяцев.

Кобахидзе сказал, что все, кто нарушил закон на акции протеста, должны быть наказаны по всей строгости закона и провозгласил новый лозунг: «Мы пойдем вперед с христианством к Европе! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы».

Одновременно он назвал «революцию роз» 2003 года в Грузии «революцией иноагентов», которая принесла стране девять антиевропейских лет».