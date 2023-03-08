Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии к Международному женскому дню представил экспозицию «Женщины в искусстве. История и современность». Она объединила творчество известных художниц прошлого с современными и молодыми, но уже зарекомендовавшими себя авторами. Если в прошлом году приуроченная к 8 марта выставка рассматривала женские образы в искусстве местных художников, то в этом году кураторская идея заключается в исследовании творчества абхазских художниц. Директор Центрального выставочного зала и куратор выставки Эльвира Арсалия рассказала о том, что натолкнуло ее на идею сопоставления творчества художниц во времени:

«XX век подарил Абхазии имена известных женщин-художниц, это – Марина Эшба, Варвара Бубнова, Ольга Брендель, Валентина Хурхумал, Зоя Аджинджал. Без них сегодня сложно представить наше изобразительное искусство. И нам захотелось сделать такую выставку-диалог и показать их в одном пространстве с современными художницами, теми, кто активно и давно работает в живописи, в графике, в скульптуре, в декоративно-прикладном искусстве. Это интересно, потому что такая узкая направленность дает возможность увидеть, какие темы волновали женщин в разное время. Вот, допустим, у Ольги Брендель есть такой замечательный сюжет – 4 марта (день советизации Абхазии) на одной из улиц Сухума. У Марины Эшба – это портрет кутольского парторга, такие вот программные государственные темы. И сравнить их с сегодняшними темами, к которым обращаются художницы». По словам Эльвиры Арсалия, эта проблематика интересна для истории абхазского изобразительного искусства и мало разработана. Так, одна из его страниц должна быть посвящена творчеству Мехри Ачба, известной турецкой художницы, предки которой были махаджирами и покинули Абхазию. Она жила и работала в Турции, возглавляла женскую художественную гимназию, основанную в 1914 году, потом уехала в Европу. Сегодня в Абхазии нет ни одной ее работы, но очень хотелось бы их иметь, это бы обогатило нынешнюю выставку и дало бы ей дополнительную историческую глубину.

Эльвира Арсалия уверена, что роль женщин в художественном творчестве меняется в соответствии с социальными преобразованиями в обществе, и пригласить зрителя исследовать ее – в этом была задача куратора:

«Роль женщины на протяжении истории изобразительного искусства была обозначена как музы, вдохновителя на создание каких-то выдающихся произведений искусства. Но век XX, XXI дает абсолютно убедительное представление о том, что женщины могут быть талантливыми и успешными художниками, интересными авторами, которые сегодня наравне с другим полом создают очень интересные произведения искусства. И вообще, тема «женщины в искусстве» любопытна, потому что лежит не только в плоскости искусства, культуры, истории, она очень связана с социальными преобразованиями в обществе. Я думаю, что выставка будет интересна посетителю, потому что такая коллекция, которая собрана под такую условную, но узко обозначенную тему, даст хорошую информацию для размышления о том, что действительно беспокоит женщин в искусстве». В Центральном выставочном зале в эти дни можно увидеть шесть работ всемирно известной художницы Варвары Бубновой, которая на протяжении нескольких десятилетий жила и работала в Сухуме, самая ранняя из них – это литография, выполненная в 1945 году. Две большие работы Ольги Брендель, более поздняя из них относится к 1960 году. Несколько работ Зои Аджинджал – одна из них «Индустриальный Ткуарчал» 1950 года. Два бюста известного абхазского скульптора Марины Эшба.

Работы современных художниц – Дианы Хинтба, Астанды Пкин, Апщи Хагба, Мадины Бигуа, Сабины Кварчелия, Екатерины Гуськовой и других контрастируют с работами мэтров, их отличает большое разнообразие стилей – от абстракций до реализма. В них больше свободы и условности. Встреча традиции и современности состоялась, она понятна и занимательна при внимательном рассмотрении работ абхазских художниц.