Митингующие в Тбилиси приняли решение начать «осаду парламента»

Противники законопроектов об агентах иностранного влияния обращаются к властям с двумя требованиями, которые озвучил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на акции, проходящей митинге перед парламентом Грузии.

Как пояснил Вашадзе, требования таковы: «Грузинская мечта» должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных вчера».

Как отметил Вашадзе, властям на выполнение требований дается 1 час, по истечении которого общественность будет проинформирована о дальнейших шагах, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Если не получим ответа в течение часа, мы объявим о конкретных шагах, которые необходимо будет предпринять. Обращаюсь отсюда к Бидзине Иванишвили – опомнись и соглашайся с волей грузин! Немедленно отзовите этот российский закон из парламента!», - заявил Вашадзе.

Участники митинга, подняв руки, подтвердили свое согласие с требованиями.