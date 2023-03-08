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Акция на проспекте Руставели разогнана, но силовики массово задерживают людей
Спецназ разогнал акцию на проспекте Руставели и полностью занял площадь напротив парламента. Центральный, боковой и задний входы в законодательный орган освобождены от участников акции.
Несмотря на это, СМИ сообщают, что начались массовые задержания.
Как стало известно SOVA, силовики преследуют демонстрантов вплоть до Сухого моста, стреляют в расходящихся людей газом, некоторых задерживают.
Ранее митингующие разбили окна в здании парламента Грузии. Демонстранты бросали камни и различные предметы в окна законодательного органа. Несколько демонстрантов перевернули машину патрульной полиции на территории, прилегающей к парламенту Грузии.
На сегодняшней акции в отношении демонстрантов были применены водометы и слезоточивый газ, есть пострадавшие. Многие из них укрылись в церкви Кашвети, где им оказывают первую помощь.
Другие новости дня
Госдеп США: проталкивание кремлевских законов несовместимо со стремлением Грузии в ЕС
Парламент Грузии, продвигающий эти вдохновленные Кремлем законопроекты, нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, США продолжают следить за событиями в Грузии.
«Как и вчера, мы продолжаем внимательно следить за происходящими протестами и событиями в Грузии. Мы призываем правительство Грузии уважать право на мирные собрания и мирный протест. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации или насильственных действий и уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии.
Как мы ранее заявляли, мы глубоко обеспокоены недавно инициированным законопроектом «Об иностранных агентах», который, если он в конечном итоге станет законом, заклеймит и заставит замолчать граждан и независимые голоса Грузии, которые пытаются создать лучшее будущее для своего общества.
Проталкивание парламентом этих вдохновленных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением грузинского народа к европейской интеграции и демократическому развитию. Мы считаем, что эти законы наносят ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставят под угрозу ее евроатлантическое будущее.
Эти пожелания лежат в основе чаяний грузинского народа, проекта, который грузинский народ осуществляет на протяжении десятилетий после обретения независимости. США являются стратегическим партнером Грузии, Грузия хочет большей интеграции в Европу и ЕС - все это часть контекста дебатов, которые сейчас бушуют в Тбилиси», - приводит слова Прайса SOVA.
- Во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об «иноагентах», подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.
- Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам «до победы». Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.
- 8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
Генсек ООН в Киеве выступил за «справедливый мир»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время посещения Киева 8 марта выступил за «справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом и резолюцией Генассамблеи», принятой по случаю годовщины начала российского вооруженного вторжения в Украину.
В резолюции, в поддержку которой голосовало 141 государство при всего семи голосах против, содержится осуждение российского вторжения, которое названо нарушением Устава ООН и международного права. «Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины», – заявил Гутерриш, отметив, что «позиция ООН абсолютно четкая».
Резолюции Генассамблеи не имеют прямой юридической силы, а в Совете Безопасности принятие подобных резолюций блокирует Россия.
Гутерриш встретился в среду в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обсуждался вопрос о продлении так называемой «зерновой сделки» – соглашения между ООН, Турцией, Россией и Украиной об экспорте украинского зерна через черноморские порты. Участники договоренностей заключили их в июле 2022 года, в марте срок действия соглашения истекает. В Москве не раз заявляли о том, что сделка якобы не работает и выгодна только Украине и странам Запада, а не России.
После встречи в Киеве Зеленский заявил, что Украина и ООН выступают за то, чтобы срок действия зернового соглашения был продлен.
Гутерриш не намерен посещать Москву и из Киева вернется в Нью-Йорк. При этом в прошлом году, уже после российского вторжения, генеральный секретарь ООН посещал как Украину, так и Россию.
Разведка США: Россия в этом году вряд ли захватит много украинских земель
Российская армия в нынешнем году вряд ли добьется существенных территориальных приобретений в Украине, она не сможет достаточным образом восстановиться после потерь, понесенных за год войны. С такой оценкой на слушаниях в Сенате выступила директор национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она комментировала опубликованный сегодня ежегодный доклад американской разведки о глобальных угрозах.
По словам Хэйнс, возможное отсутствие успехов на поле боя в ближайшее время российское руководство не рассматривает как фатальное. Разведсообщество США считает, что президент России Владимир Путин сделал ставку на длительную войну, считая, что это лучший вариант обеспечения стратегических интересов Москвы в Украине – даже если вооруженное противостояние будет длиться годы.
По словам Хэйнс, в случае, если в России не будет объявлена новая волна мобилизации или если Москва не обеспечит поставки достаточного количества оружия и боеприпасов из третьих стран, российские войска, вероятно, будут вынуждены перейти к стратегической обороне и удержанию оккупированных территорий Украины, отказавшись в обозримом будущем от планов захвата новых территорий.
На большей части линии фронта российские войска сейчас не идут вперед, однако они продолжают наступление в Донецкой области, пытаясь взять город Бахмут.
По оценке американской разведки, в случае, если Россия начнет терпеть серьезные поражения в Украине, это может повлиять на прочность режима Владимира Путина. Тем самым может возрасти потенциал для эскалации конфликта, поскольку Путин будет стремиться удержать свои позиции. По мнению разведсообщества США, в настоящий момент Россия не стремится к прямому конфликту с США и НАТО, но из-за войны в Украине риск такого конфликта вырос.
Хэйнс также отметила, что Китай, несмотря на осуждение российского вторжения в Украину со стороны мирового сообщества, продолжает поддерживать тесные связи с Москвой. При этом, по ее мнению, открытая поддержка Москвы со стороны Пекина будет ограниченной. Она не прокомментировала возможность поставки Китаем оружия России – о такой возможности в последнее время упоминали ряд западных СМИ и политиков. Пекин заявлял, что не намерен поставлять оружие.
Китай, по мнению американской разведки, продолжает оставаться основным соперником США на мировой арене, и сотрудничество Пекина с Москвой направлено в том числе на то, чтобы бросить вызов США. «Возможно, нет необходимости говорить, что Китайская Народная Республика, которая бросает все больший вызов Соединенным Штатам в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается нашим беспрецедентным приоритетом», – сказала Хэйнс на слушаниях в Сенате.
Производитель шин Continental закрывает бизнес в России
Один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин и электроники, немецкая компания Continental AG, закрывает бизнес в России, заявил ее генеральный директор Николай Сетцер. По его словам, главная причина такого решения - война в Украине.
Издание The Insider отмечает, что год назад, с началом полномасштабного вторжения российской армии на украинские территории, в Continental AG заявляли о «приостановке» своей деятельности.
Всего с февраля прошлого года о закрытии или приостановке бизнеса в России объявили несколько сотен корпораций и брендов. При этом, по оценкам ряда экономистов, речь идет только о девяти процентах от общего числа иностранных компаний.
Первое заявление ГПЦ о протесте в Грузии: «Горячо молимся за мир и единодушие»
Патриархия Грузинской православной церкви выступила с первым с начала протестов в Тбилиси заявлением. В ГПЦ заявили, что горячо молятся за мир и единодушие в Грузии, пишет SOVA. В обращении сказано, что «исходя из сложной ситуации по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является единственной возможностью для прогресса».
«Наша страна проходит сложнейший путь становления сильного государства, для чего нам нужно быть предельно осторожными как со стороны государственных институтов, так и общества. Церковь, как крупнейший объединитель и благодетель нашего народа и страны, горячо молится о мире и единодушии.
Мы считаем, что в связи со сложной ситуацией по соседству сохранение мирного курса и независимости страны является единственной возможностью для прогресса. Поляризующие радикальные заявления мы считаем попыткой нарушить мир, с какой бы стороны они ни распространялись, особенно со стороны духовенства. В социальной сети циркулируют проповеди и выступления отдельных священнослужителей, затрагивающие политические темы, будь то чрезмерная «симпатия» к северному соседу или радикальная критика государства.
Мы однозначно заявляем, что подобные установки чужды официальному видению Церкви и в целом христианскому духу, что неоднократно озвучивалось в официальных позициях Патриархии и в личных высказываниях Католикоса-Патриарха всея Грузия о пути евроинтеграции», - говорится в сообщении.
Президент: Во все времена грузинский народ заявлял единственный выбор - Европа
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN заявила, что на всех протестах и во все времена грузинская общественность заявляла о своем выборе в пользу Европы.
«За всю историю Грузии, сколько бы раз грузинский народ ни выходил на улицы, его выбор и заявление было следующим: мы хотим в Европу. Закон, который был инициирован и на который я пообещала наложить вето, противоречит всем принципам, за которые выступает Европейский союз. И это происходит тогда, когда мы ждем получения статуса страны-кандидата. Несколько месяцев назад статус получили Украина и Молдова, Грузия – нет. Народ Грузии знает, как это важно для нас. Они знают, что будущее их детей зависит от того, что мы предпримем в ближайшие недели и месяцы. Они очень ясно понимают, что им нужна Европа», - сказала президент.
7 марта президент Грузии в обращении к нации поддержала участников демонстрации у парламента и призвала правительство «Грузинской мечты» отказаться от принятия закона об иноагентах. В противном случае Зурабишвили пообещала наложить вето.
Президент Украины выразил солидарность с протестующими в Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский в среду публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об «иноагентах» второй день подряд. Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом он сказал в сегодняшнем вечернем обращении.
«Еще одно, о чем стоит сказать сегодня. Я хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии», - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что украинский народ желает «нашей дружественной Грузии» демократического и европейского успеха.
«Мы хотим быть в Евросоюзе - и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все, все свободные народы Европы», - подчеркнул Зеленский.
Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об «иноагентах», подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержаны более 60 человек.
Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам «до победы». Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.
8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
Полиция разогнала участников митинга перед парламентом Грузии
Сотрудники МВД Грузии разогнали участников митинга перед зданием парламента, на проспекте Руставели.
Площадь перед законодательным органом сейчас полностью освобождена от демонстрантов, выступающих против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
По информации СМИ, полицейские оттеснили участников акции от всех входов в здание парламента.
Против участников акции использовали водометы, слезоточивый газ и другие спецсредства.
Ранее митингующие разбили окна в здании парламента Грузии. Демонстранты бросали камни и различные предметы в окна законодательного органа.
Участники акции разбили окна в здании парламента Грузии
Участники акции разбили окна в здании парламента Грузии. Демонстранты бросают камни и различные предметы в окна законодательного органа, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе призывает граждан к спокойствию.
Вместе с тем, у парламента, где против манифестантов применяются водометы и слезоточивый газ, есть пострадавшие, среди них журналист «Мтавари архи» Ираклий Бахтадзе.
После того, как власти не отреагировали на ультиматум демонстрантов, а он предполагал отказ от закона об иноагентах и освобождение всех задержанных во время акции 7 марта, участники демонстрации предприняли попытку разобрать железные заграждения, установленные у заднего входа в парламент.
На акции у парламента в Тбилиси использовали водометы
Митингующие в центре Тбилиси предпринимают попытки демонтировать металлические заграждения, установленные у парламента Грузии. Правоохранители, мобилизованные во дворе законодательного органа, используют против демонстрантов водометы, сообщает SOVA.
Ранее МВД Грузии распространило заявление, в котором призвало демонстрантов не превышать нормы, установленные законом. В противном случае, заявили в ведомстве, эти действия будут пресечены.
«Силы МВД мобилизованы в Тбилиси, на проспекте Руставели, в районе здания парламента, они охраняют общественный порядок и обеспечивают проведение митинга в безопасной обстановке. МВД призывает участников, организаторов и политических лидеров митинга не превышать нормы, установленные законом о свободе слова и мирных собраний. Любое нарушение закона в ходе акции будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона», - говорится в сообщении.
Ранее противники законопроектов об агентах иностранного влияния дали властям Грузии час на выполнение двух требований: немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных накануне.
По истечении часа было принято решение начать «осаду парламента». Кроме того, участники акции планируют помешать проведению завтрашней сессии парламента.
Участники акции в Тбилиси окружили парламент Грузии
Участники митинга в Тбилиси окружили парламент Грузии. Граждане стоят у входов в парламент. На месте мобилизован спецназ, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Митингующие призывают правоохранителей перейти на их сторону и скандируют: «Грузия». Демонстранты пустили цветной дым, и у одного из входов стучат по железным заграждениям.
Ранее противники законопроектов об агентах иностранного влияния дали властям Грузии час на выполнение двух требований: немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных накануне.
По истечении часа было принято решение начать «осаду парламента». Кроме того, участники акции планируют помешать проведению завтрашней сессии парламента.
Митингующие в Тбилиси приняли решение начать «осаду парламента»
На митинге в Тбилиси принято решение начать «осаду парламента». За предложение лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе участники акции голосовали поднятыми руками, пишет телеграмм-канал «Новости-Грузия».
«Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент... Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим», - заявил Вашадзе.
Кроме того, участники акции планируют помешать проведению завтрашней сессии парламента.
Ранее противники законопроектов об агентах иностранного влияния дали властям Грузии час на выполнение двух требований: немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных накануне.
Участники акции дали «Грузинской мечте» час на то, чтобы отозвать закон об иноагентах
Противники законопроектов об агентах иностранного влияния обращаются к властям с двумя требованиями, которые озвучил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на акции, проходящей митинге перед парламентом Грузии.
Как пояснил Вашадзе, требования таковы: «Грузинская мечта» должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных вчера».
Как отметил Вашадзе, властям на выполнение требований дается 1 час, по истечении которого общественность будет проинформирована о дальнейших шагах, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Если не получим ответа в течение часа, мы объявим о конкретных шагах, которые необходимо будет предпринять. Обращаюсь отсюда к Бидзине Иванишвили – опомнись и соглашайся с волей грузин! Немедленно отзовите этот российский закон из парламента!», - заявил Вашадзе.
Участники митинга, подняв руки, подтвердили свое согласие с требованиями.
Sky News: Иран тайно поставил России крупную партию оружия
Иран мог тайно поставить России крупную партию боеприпасов. Об этом утверждается в расследовании телеканала Sky News. Речь может идти о 100 миллионах патронов и 300 тысячах артиллерийских снарядов, переправленных по Каспийскому морю.
По данным журналистов, в январе из иранских портов в Астрахань проследовали два грузовых судна – «Муса Джалиль» и «Бегей», на борту которых находились около 200 контейнеров с боеприпасами. Источник в спецслужбах сообщил Sky News, что оба судна шли под российским флагом. Груз, по его мнению, составляли патроны и снаряды для автоматов, винтовок, ракетных и артиллерийских установок, а также каски и бронежилеты. За перевозку, по утверждению источника, Москва заплатила наличными.
Электронная система слежения за кораблями Marine Traffic также показывает, что рейсы этих двух судов из Ирана в Астрахань в январе имели место. Они видны также и на спутниковых снимках. Независимо подтвердить характер груза и представленные цифры на данный момент невозможно. Российские власти и компания – владелец судов не отозвались на просьбу Sky News прокомментировать ситуацию.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе «Шахед» при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена еще до вторжения.
В центре Тбилиси вновь проходит масштабная акция протеста
У здания парламента Грузии вновь собираются противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», утвержденного накануне в первом чтении.
Накануне МВД использовало против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы слезоточивый газ, заявив о насильственном характере акции.
В отличие от вчерашнего дня, когда многие участники собрались возле парламента стихийно, в ответ на действия парламента, сегодня на акцию организованно пришли несколько колонн. Среди собравшихся – участницы Женского марша, которые устроили шествие от площади Первой республики. Также отдельной колонной пришли студенты под лозунгом «Нет российскому закону», пишет агентство «Новости-Грузия».
Собраться у здания парламента призвали своих сторонников и лидеры оппозиционных партий.
Проспект Руставели перекрыт, территория перед парламентом полностью заполнена людьми. Агентство IPN сообщило, что сотрудники полиции подходят к отдельным участникам акции и без объяснений требуют открывать сумки для досмотра. По данным ТВ «Пирвели», станция метро «Площадь Свободы» не справляется с потоком людей, идущих на акцию.
Издание Paper Kartuli сообщает, что социальное пространство AntiZona предлагает укрытие митингующим, где можно согреться, выпить горячего чая или кофе, промыть глаза и обработать кожу.
Проект «Мой город меня убивает» распространил памятку для участников акции, советуя брать с собой маски, беруши, средства для оказания первой помощи и ни в коем случае не приносить запрещенные предметы/вещества на мирную акцию.
- Принятие законопроекта об «иноагентах» накануне спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.
Осетинские бойцы возмущены концертом грузинской певицы во Владикавказе
Грузинская певица Меги Гогитидзе в рамках турне по городам России выступила с двумя концертами в Северной Осетии. Видео певица опубликовала в соцсетях.
Многие югоосетинские пользователи выразили недоумение в связи с тем, что в ресторане «Торне» во Владикавказе появились флаги Грузии, а молодёжь «подпевала исполнительнице на грузинском языке».
Возмущение в связи с концертом выразили и воюющие в Украине осетинские бойцы. В соцсетях появилось видеообращение бойца Александра Багаева.
«Мы боролись и против этой культуры, и против этого врага. А сегодня смотрю, и в Осетии грузинские флаги, поют, танцуют, веселятся... Народ Осетии! Мы что, забыли, что с нами делал этот враг? Кто-то забыл 2008 год? Мы и сегодня боремся против этого врага. Здесь (в Украине – ред.) тоже есть «грузинские легионы». Мы и в Цхинвале против них боролись, и здесь против них воюем.
Что происходит?! Мы что, должны им аплодировать и подпевать?! Я все понимаю, но неужели не можем потерпеть без этого?
Братья, давайте подумает про нашу честь и традиции, про национальное самосознание и победы. Что с нами случилось? Мы здесь против «грузинских легионов» воюем, в 2008 году воевали против них, а они – в нашей Осетии?!» – отметил Багаев.
Напомним, что в конце прошлого года власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».
Грузия отправила в Венецианскую комиссию оба законопроекта об «иноагентах»
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клер Бази-Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам, представленным в парламент Грузии.
Напомним, что члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта. Один из них, «О прозрачности иностранного влияния» был утвержден в первом чтении накануне. Второй документ, который провластные депутаты называют «американским», называется «О регистрации иностранных агентов».
Т.н. «американский» законопроект был направлен в Венецианскую комиссию без обсуждения на пленарном заседании. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, документ на данном этапе не будет вынесен на сессию.
«По мере продвижения Грузии на пути к членству в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества, с другой. В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся к Венецианской комиссии с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам», — говорится в письме Шалвы Папуашвили, которое распространила пресс-служба парламента.
Ранее в «Силе народа» и в «Грузинской мечте» заявляли, что планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта, а затем направить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.
Утверждение законопроекта об «иноагентах» в первом чтении накануне спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.
Противники законопроекта об «иноагентах» собираются у здания парламента Грузии
У здания парламента Грузии собираются противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», утвержденного накануне в первом чтении.
Среди собравшихся – участники Женского марша, которые устроили шествие от площади Первой республики.
В сторону парламента запланирован и марш студентов под лозунгом «Нет российскому закону».
Собраться у здания парламента сторонников призвали и лидеры оппозиционных партий.
Принятие законопроекта об «иноагентах» накануне спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.
Абхазский госаппарат превратили «в частный кооператив» – экс-сотрудница посольства
Бывшая сотрудница посольства самопровозглашенной республики Абхазия в Москве Татьяна Гулиа прокомментировала слова главы абхазского МИДа Инала Ардзинба, подписавшего приказ о её увольнении.
Ардзинба говорит, что Татьяне Гулиа предложили заниматься культурным направлением в посольстве.
«Мной была подписана благодарность министра, которая лежит у меня в кабинете. Через полтора месяца Татьяна Георгиевна достаточно удивительным для нас образом опубликовала текст. Мы были удивлены все», – сказал Ардзинба на встрече с журналистами.
Гулиа рассказала, что никаких контактов и разговоров с министром у неё не было. Она удивлена, что ей выписана благодарность – несмотря на то, что причиной увольнения стало «несоответствие с должностью».
«Президент и министры своей политикой возвращают нашу страну в состояние конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, превратив госаппарат в частный кооператив. К сожалению, сегодняшним руководителям не хватает ни образования, ни культуры, ни дальновидности. Управляющие структуры страны не руководствуются здравым смыслом и критерием эффективности, а больше походят на управление частной компанией или рынком.
Думаю, что даже небольшая, но гордая история современной Абхазии уже вынесла им приговор.
Хотелось бы сообщить, что у меня также есть благодарственные грамоты для президента и министра за их несоответствие должностям, которые надеюсь вручить лично», – написала Гулиа в соцсети.
- Татьяна Гулиа – внучка патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа и дочь известного писателя Георгия Гулиа. Как ранее писало «Эхо Кавказа», дом Гулиа долгое время служил своеобразным представительством Абхазии в Москве в отсутствие офиса. Туда в свое время приходили и проводили встречи Владислав Ардзинба, Сергей Багапш и многие другие.
The Times: Запад знает имя спонсора диверсий на «Северных потоках»
Спонсором подрывов российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был гражданин Украины, не связанный с правительством Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание The Times.
Газета отмечает, что организация диверсий была частной инициативой украинца. Он за свой счёт оплатил аренду яхты, наём элитных водолазов, поддельные паспорта и покупку кумулятивных зарядов взрывчатки, доступной только для нефтяной и газовой промышленности.
The Times обращает внимание, что спецслужбы западных стран знают украинца, который якобы стоит за организацией взрыва. Его имя не раскрывали, чтобы не спровоцировать конфликт между Украиной и Германией на фоне переговоров о поставках оружия Киеву.
Вчера и сегодня сообщения о диверсиях на «Северных потоках» опубликовали сразу несколько западных СМИ. Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что к подрывам причастна некая проукраинская группировка. По данным Die Zeit яхта, с которой, вероятнее всего, производился подрыв труб, принадлежала компании, владельцами которой являются два украинца.
Позднее издание The Washington Post со ссылками на разведки Европы и США написало, что к подрывам причастна проукраинская группа, действующая без ведома Киева. Собеседники издания при этом уточнили, что у спецслужб до сих пор нет доказательств, которые связывали бы с подрывом какую-либо конкретную страну.
Украинские власти причастность к организации диверсий отвергли. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикации в прессе скоординированным вбросом.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповреждённой осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападение России на Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
Южная Корея впервые разрешила поставить гаубицы Украине
Сеул впервые одобрил поставку Украине из Польши гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами. Об этом сообщает Reuters.
Польские гаубицы производит компания Huta Stalowa Wola. Она подписала контракт на производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.
Варшава объявляла о поставках Krab для украинской армии в мае прошлого года. Южная Корея тогда официально не подтверждала, что дала своё разрешение на реэкспорт оружия со своими компонентами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Сеула будут разрушены, если Южная Корея отправит Киеву вооружение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ сообщил, что Сеул предоставляет Украине только гуманитарную помощь.
Представитель программы оборонных закупок Южной Кореи в разговоре c Reuters подчеркнул, что напрямую оружие Украине правительство по-прежнему не передаёт.
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«Что Майдан принес Украине?» – лидер «Мечты» сравнил Грузию и Украину
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала «следствием майдана».
«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине», — сказал Кобахидзе.
По его словам, это результат процессов, которых хотят радикалы в Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе прокомментировал слова евродепутата Виолы фон Крамон. Минувшей ночью она написала во время разгона акции в Тбилиси, что это напоминает ей Майдан в Украине в 2013–2014 годах.
«Что касается сравнения с Майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михаил Саакашвили… Мы будем действовать не по повестке радикалов, повестке Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества», — сказал Кобахидзе.
Кобахидзе также заявил, что «Грузинская мечта» несет правду «в интересах общества», а радикальная оппозиция ввела всех в заблуждение в связи с обсуждением в парламенте законопроектов об иностранном влиянии.
Лидер «Мечты» назвал спекуляциями заявления о том, что принятия закона об «иноагентах» негативно отразится на процессе получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
«Повторяю еще раз, кампания, связанная с увязкой этого законопроекта со статусом кандидата, носит спекулятивный характер», — сказал Кобахидзе.
По его словам, правящая партия, после принятия законопроектов в первом чтении, будет ждать заключения Венецианской комиссии, на что уйдет менее трех месяцев.
Кобахидзе сказал, что все, кто нарушил закон на акции протеста, должны быть наказаны по всей строгости закона и провозгласил новый лозунг: «Мы пойдем вперед с христианством к Европе! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы».
Одновременно он назвал «революцию роз» 2003 года в Грузии «революцией иноагентов», которая принесла стране девять антиевропейских лет».
Зураб Джапаридзе был избит при задержании – адвокат
Специальная следственная служба сообщила, что начала расследование возможного превышения полицией полномочий в отношении лидера партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе и других участников акции, выступивших против законопроекта «об иноагентах».
«Специальной следственной службой проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективности расследования», — говорится в заявлении.
Адвокат Зураба Джапаридзе заявил, что политик был избит в момент задержания. По словам Вахо Барамашвили, это было зафиксировано камерами нескольких телеканалов.
Адвокат защищает интересы еще одного задержанного — Ники Мосиашвили, по его словам, он также был сильно избит.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что МВД сообщило о задержании 66 участников акции.
Югоосетинских силовиков перевели на усиленный режим несения службы
По поручению президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева в Цхинвали состоялось оперативное совещание Совета безопасности. Участники встречи обсудили события, происходящие в Тбилиси.
«В целях предупреждения возможных инцидентов на границе, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», – рассказала пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.
Парламент Грузии накануне в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», что спровоцировало беспорядки в центре Тбилиси.
События в Тбилиси прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он считает, что в марте текущего года американцы «будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии».
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