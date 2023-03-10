Вольский: революционный сценарий подогревают бойцы, вернувшиеся из Украины

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил журналистам один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-спикер парламента Гия Вольский.

«Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников «Нацдвижения», это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», – сказал Вольский.

Он добавил, что «определенная группа молодежи» пытается помешать «развитию политических процессов», указав в том числе на лидера «Единого национального движения» Левана Хабеишвили.

Ранее «Эхо Кавказа» писало о задержании вернувшегося из Украины бойца Надима Хмаладзе. Его задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.

Хмаладзе говорит, что не совершал никакого правонарушения. Его отпустили из СИЗО, после чего Хмаладзе выступил на акции у парламента.

Он призвал участников митинга не останавливаться, добавив, что за отзывом законопроекта об «иноагентах» должен последовать «отзыв» действующих властей.