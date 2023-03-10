Грузинская певица Меги Гогитидзе в рамках турне по России выступила с двумя концертами в Северной Осетии и выложила соответствующее видео в соцсетях. Многих югоосетинских пользователей соцсетей возмутило, что в одном из ресторанов во Владикавказе во время ее выступления появились флаги Грузии, а молодежь «подпевала на грузинском языке».

Залина: Я к этому отношусь очень негативно. Мы столько горя видели от этой грузинской агрессии. Может, это и неправильно, но даже грузинская речь у меня вызывает очень неприятные ассоциации, тем более выступления в Северной Осетии. Южная Осетия пролила слишком много крови, чтобы Северная Осетия такое позволяла. Это недопустимо. Южная Осетия потеряла слишком много сыновей, чтобы в Северной Осетии допускали такое. Может, они придут сейчас к этому, потому что идет война и на Украине, и наши парни там против грузинских легионеров сражаются. Поэтому я считаю, что это безобразие. Есть отдел культуры Северной Осетии, они должны чутко за этим следить и не допускать такого. Какая-то солидарность должна существовать между южными и северными осетинами. Это недопустимо и это безобразие.

Алана: Я не следила за этим, не погружена, просто видела у блогерши одной, что она на концерте отдыхает. А потом, когда уже все обстоятельства выяснились, писали об этом, узнала, что она (певица) повесила там грузинский флаг. Заговорили о конфликте Грузии и Южной Осетии. Моя мама грузинка, как я должна к этому относиться? Я там не была, не знаю, что конкретно произошло. Я за то, чтобы все люди жили в мире. Независимо от того, грузины это, осетины. Мне важно, чтобы все жили в мире и понимали друг друга. И чтобы никто со своей стороны не перебарщивал. Это было чуть-чуть нелепо, выставлять свой грузинский флаг. Я искренне считаю, и мне важно, чтобы был мир, чтобы не было этих конфликтов.

Жанна: Я считаю, что прошло еще слишком мало времени с 2008 года, с последней войны между осетинами и грузинами. Раны еще не зажили. Люди, которые потеряли в войне своих близких, им больно, конечно. Они возмущаются. Наверно, это когда-то пройдет, но нужно время. А пока, конечно, это возмутительно.

Джульетта: Наверное, кому-то это очень выгодно, потому что и Южная Осетия встала на дыбы, и Северная Осетия встала на дыбы… Предупрежден – значит вооружен. Все может быть, и чтобы в сторону Грузии не расслаблялись. Я так думаю, не знаю, как там.

Оксана: К мероприятию отнеслась очень хорошо. Не совсем хорошо, а вернее, плохо отнеслась к тому, что там выставляли эти флаги грузинские. Все-таки на осетинской земле их не должно было быть, потому что мы с ними сейчас в конфликтной ситуации. Только поэтому. А так она (певица) поет неплохо. Артисты есть артисты. Абсолютно никаких претензий к грузинскому народу не имею, но у нас конфликт. И непростой конфликт. У нас границы закрыты, и зачем это? Они бы точно не разрешили осетину, во-первых, выступить, а во-вторых, флаги наши повесить. Я просто уверена на миллион процентов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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