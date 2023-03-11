ЕСПЧ признал Россию ответственной за нарушение прав человека в Абхазии

Страсбургский суд признал Россию ответственной за нарушение прав человека в самопровозглашенной республике Абхазия в рамках дела Мамасахлиси. Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Мамасахлиси и другие против Грузии и России».

Палата судей единогласно установила, что Россия нарушила три статьи Конвенции о правах человека в отношении двух истцов. В частности, были нарушены: третья статья (запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение); первый пункт пятой статьи (право на свободу и личную неприкосновенность) и первый и третий пункты шестой статьи (право на справедливое судебное разбирательство). Со стороны Грузии нарушения Конвенции не было.

Дело касается периода до российско-грузинской войны 2008 года. В частности, Леван Мамасахлиси и Григол Нанава были арестованы абхазскими властями в 2001 и 2003 годах соответственно. Согласно решению Европейского суда по правам человека, Россия должна выплатить Мамасахлиси и Нанава по 35-35 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, а также 23,3 тысячи евро в счет возмещения расходов, пишет Общественный вещатель Грузии.

Согласно заключению Страсбургского суда, Россия, оказывая постоянную и существенную политическую и экономическую поддержку Абхазии и произведя решающее военное вмешательство, осуществляла эффективный контроль и обладала решающим влиянием на указанной территории. Соответственно, Россия обладает юрисдикцией в отношении вопросов, изложенных в иске.

Суд признал незаконными арест и заключение под стражу Мамасахлиси и Нанава. Суд установил, что Мамасахлиси подвергался ненадлежащему обращению, содержался в нечеловеческих и унижающих достоинство условиях. Оба истца были лишены надлежащей медицинской помощи и права на независимое и беспристрастное справедливое судебное разбирательство. Также они не получили помощь адвоката.

Что касается распределения ответственности за нарушения Конвенции, то Страсбургский суд возложил ответственность за установленные нарушения на Россию и не установил нарушения со стороны Грузии.

Суд посчитал, что правительство Грузии сделало все, что было в его силах, для обеспечения прав Мамасахлиси и Нанава, однако столкнулось с постоянным отказом от сотрудничества со стороны абхазского правительства и бездействием правительства России.

