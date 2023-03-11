Давид Арахамия опроверг слухи о том, что идет в грузинскую политику

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия опроверг слухи о намерении прийти в грузинскую политику. В специальном видеообращении политик заявил, что за этим фейком могут стоять Тбилиси или Москва.

Ранее о том, что «Арахамия уходит в грузинскую политику», сообщило нидерландское издание Nederlands Dagblad.

Как отмечали журналисты, решение последовало за антиправительственными протестами в Тбилиси против скандального законопроекта об иноагентах. Член правящей партии Украины якобы в письме сообщил о намерении сотрудничать со всеми прозападными партиями Грузии, в частности – с «Единым национальным движением», основанным экс-президентом Михаилом Саакашвили, пишет SOVA.

Сам Давид Арахамия в своем видеообращении категорически опроверг новость.

«Это неправда! А правда в том, что мы продолжим борьбу за нашу победу против российской агрессии в нашей Украине. Я думаю, что это специальная операция либо россиян, либо грузинской власти, которая сейчас пытается отвлечь общество от того факта, что они пытались принять антидемократические законы в своем парламенте, что грузинский народ любит свободу, ценит и готов защищать свою свободу, что за демократию люди вышли на улицы и дали достойный отпор этим безобразным попыткам подавить демократию», - заявил он.

Давид Арахамия также поблагодарил грузин за поддержку Украины и за то, что многие из них воюют там против российской агрессии. Свое видеообращение депутат Верховной Рады завершил словами «Слава Украине! Слава Грузии!».

Отметим, что отношения между некогда ближайшими союзниками Киевом и Тбилиси продолжают оставаться крайне напряженными. Власти Украины считают, что правительство Грузии может помогать России обходить международные санкции. В свою очередь, официальный Тбилиси обвиняет Киев в попытке втянуть страну в войну с РФ.

Что касается Давида Арахамия, этнического грузина, построившего политическую карьеру в Украине, он неоднократно выступал с критикой властей «Грузинской мечты», заявляя о необходимости ввести в их отношении санкции. Лидеры правящей партии в ответ оскорбляли Арахамия, называя его, к примеру, «недочеловеком».