МВД Грузии возбудило дело после нападения на семью Давида Кацарава

МВД Грузии cегодня, 11 марта, сообщило о начале расследования после нападения на жену и ребенка лидера Антиоккупационного движения Давида Кацарава, пишет агентство «Новости-Грузия».

Кацарава заявляет, что ночью 9 марта, в районе площади Саакадзе, на машину, в которой находились его жена с несовершеннолетней дочерью, напали члены радикальной пророссийской группировки «Альт-Инфо». На фотографиях, которые Кацарава опубликовал в Facebook, видно, что у машины разбито боковое стекло и другие повреждения.

МВД возбудило дело по статье 187 УК - повреждение или уничтожение чужого имущества.

«Орки из Альт-инфо пытались поломать дверь и утащить мою дочь… В каких христианских канонах написано нападать на женщину и ребенка, ублюдки???», - пишет Кацарава на своей странице.

Он опубликовал номер своего телефона, предложив нападавшим самим позвонить ему, но никто не откликнулся. Также Кацарава заявил, что дает следствию время до 14 марта, чтобы установить виновных, в противном случае «оставляет за собой право действовать по своему усмотрению». Кацарава написал, что сразу после нападения через разбитое окно машины выпрыгнула и убежала его собака - немецкая овчарка по кличке Ато. Семья ищет собаку двое суток и просит сообщить, если кто-то увидит ее на улицах.

Грузинская служба Радио Свобода пишет, что лидер «Альт-Инфо» Константин Моргошия полностью инцидент не отрицает, но в ответ обвиняет в провокации жену Кацарава.