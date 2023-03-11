Женщина с флагом ЕС под водометами в Тбилиси - как госслужащая встала перед спецназом

Женщиной с флагом ЕС под водометами спецназа, ставшей символом мартовских протестов в Грузии, оказалась Нана Малахшия, сотрудница мэрии Тбилиси.

Она рассказала грузинской службе Радио Свобода, что на митинге была с мужем и сестрой, но потеряла их в толпе.

Флаг, который попал на страницы и в эфиры всех мировых СМИ, она купила прямо на проспекте Руставели, у пожилой женщины, которая продавала семечки, сладости и один большой флаг. У кого он сейчас Нана не знает, говорит, что он стал переходным.

Те минуты вспоминает как минуты гнева на то, что происходит и недоумения, когда поняла, что ее кто-то пытается прикрыть собой и потом оттащить в сторону. Сейчас она говорит, что очень благодарна незнакомым людям, которые встали рядом.

И еще выяснилось, что в 2014 году Нана стояла с флагом на майдане в Киеве.

До этого СМИ выдвигали версию, что женщина с флагом - Софо Кемулария, дочь одного из подписантов акта о независимости Грузии в 1991 году. Никто и предположить не мог, что перед спецназом встала госслужащая, пишет агентство «Новости-Грузия».