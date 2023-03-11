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Женщина с флагом ЕС под водометами в Тбилиси - как госслужащая встала перед спецназом
Женщиной с флагом ЕС под водометами спецназа, ставшей символом мартовских протестов в Грузии, оказалась Нана Малахшия, сотрудница мэрии Тбилиси.
Она рассказала грузинской службе Радио Свобода, что на митинге была с мужем и сестрой, но потеряла их в толпе.
Флаг, который попал на страницы и в эфиры всех мировых СМИ, она купила прямо на проспекте Руставели, у пожилой женщины, которая продавала семечки, сладости и один большой флаг. У кого он сейчас Нана не знает, говорит, что он стал переходным.
Те минуты вспоминает как минуты гнева на то, что происходит и недоумения, когда поняла, что ее кто-то пытается прикрыть собой и потом оттащить в сторону. Сейчас она говорит, что очень благодарна незнакомым людям, которые встали рядом.
И еще выяснилось, что в 2014 году Нана стояла с флагом на майдане в Киеве.
До этого СМИ выдвигали версию, что женщина с флагом - Софо Кемулария, дочь одного из подписантов акта о независимости Грузии в 1991 году. Никто и предположить не мог, что перед спецназом встала госслужащая, пишет агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Иран заявил о завершении процедуры закупки Су-35 у России
Иран завершил процедуру закупки российских истребителей Су-35. Об этом в субботу сообщило иранское государственное телевидение IRIB со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН.
«Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей, и Россия дала положительный ответ на этот запрос», - говорится в сообщении. Постпредство не сообщило об условиях контракта, о том, когда он был заключен и сколько боевых самолетов будет поставлено. Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на иранские СМИ пишет, что речь может идти о 24 истребителях. Такое же число ранее называл израильский 12-й канал - по его данным, речь идет о боевых машинах, которые изначально предполагалось продать Египту.
Reuters отмечает, что у Ирана на вооружении сейчас имеется лишь несколько десятков боевых самолетов, причем основу ВВС по-прежнему составляют американские самолеты, поставленные еще до исламской революции 1979 года. Есть на вооружении у Ирана также самолеты советского и российского производства - прежде всего МиГ-29 и Су-24. В случае их поставки Су-35 станут наиболее современными самолетами на вооружении Ирана. Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель «является одним из самых мощных истребителей четвертого и более поколения в мире». Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе.
IRIB сообщает, что Иран после снятия со страны санкций ООН, запрещавших поставку Тегерану вооружений, вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами. О том, что договоренности были достигнуты с Россией, в январе нынешнего года в интервью агентству «Тасним» заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности Шахриар Хейдари. Он тогда говорил, что поставка истребителей может состояться уже весной.
В последние месяцы на фоне войны России против Украины Москва и Тегеран активизировали сотрудничество в сфере безопасности. В декабре представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло «беспрецедентного уровня».
Тегеран - как утверждает Киев и страны Запада, Россия и Иран это отрицают - поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.
- Истребители-бомбардировщики Су-34 используются российской армией с 2014 года и активно предлагаются на экспорт. Самолеты рассчитаны на нанесение ракетно-бомбовых ударов в глубине территории противника. В войне с Украиной Россия использует их в ограниченном масштабе из-за насыщения украинской армии системами противовоздушной обороны.
В Херсоне трое мирных жителей погибли при обстреле
В результате обстрела Херсона со стороны российской армии утром 11 марта погибли три человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.
Фото и видео последствий удара опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Местные жители попали под обстрел около супермаркета на Николаевском шоссе. Также загорелся автомобиль после попадания снаряда. Ранены, по последним данным, три человека.
Корреспондент Радио Свобода снял видео на месте удара.
Как сообщает Херсонская областная администрация Украины, за последние сутки российские войска обстреляли населенные пункты области, находящиеся под контролем Украины, 71 раз. По данным Херсонского городского совета, сам областной центр и прилегающие к нему районы за прошедшие сутки были обстреляны 13 раз, в результате погиб один местный житель.
- После возвращения Херсона под контроль Украины в ноябре прошлого года российские войска нередко обстреливали областной центр, сообщалось об убитых и раненых мирных жителях.
- В Запорожье, как сообщается, российские войска в субботу нанесли удар по объекту жизнеобеспечения, произошёл пожар. О жертвах не сообщается.
- Из Харькова в субботу поступают сообщения о восстановлении электроснабжения, которого у большинства пользователей не было около двух суток после российской ракетной атаки в ночь на 9 мая. В Киеве в субботу отменили ограничения на поставки электроэнергии.
МВД Грузии возбудило дело после нападения на семью Давида Кацарава
МВД Грузии cегодня, 11 марта, сообщило о начале расследования после нападения на жену и ребенка лидера Антиоккупационного движения Давида Кацарава, пишет агентство «Новости-Грузия».
Кацарава заявляет, что ночью 9 марта, в районе площади Саакадзе, на машину, в которой находились его жена с несовершеннолетней дочерью, напали члены радикальной пророссийской группировки «Альт-Инфо». На фотографиях, которые Кацарава опубликовал в Facebook, видно, что у машины разбито боковое стекло и другие повреждения.
МВД возбудило дело по статье 187 УК - повреждение или уничтожение чужого имущества.
«Орки из Альт-инфо пытались поломать дверь и утащить мою дочь… В каких христианских канонах написано нападать на женщину и ребенка, ублюдки???», - пишет Кацарава на своей странице.
Он опубликовал номер своего телефона, предложив нападавшим самим позвонить ему, но никто не откликнулся. Также Кацарава заявил, что дает следствию время до 14 марта, чтобы установить виновных, в противном случае «оставляет за собой право действовать по своему усмотрению». Кацарава написал, что сразу после нападения через разбитое окно машины выпрыгнула и убежала его собака - немецкая овчарка по кличке Ато. Семья ищет собаку двое суток и просит сообщить, если кто-то увидит ее на улицах.
Грузинская служба Радио Свобода пишет, что лидер «Альт-Инфо» Константин Моргошия полностью инцидент не отрицает, но в ответ обвиняет в провокации жену Кацарава.
У парламента Грузии проходит акция партии «Гирчи» - «Нет рабству»
Перед зданием парламента Грузии проходит акция партии «Гирчи» - «Нет рабству», на которой протестуют против поправок в Оборонный кодекс.
По словам депутата от «Гирчи» Сандро Раквиашвили, организаторы акции требуют, чтобы отправка на обязательную военную службу была добровольной, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Мы требуем, чтобы армия была добровольной, чтобы никого не призывали против его желания. Если правительство говорит, что оно патриот, думает о населении, об обороноспособности, об армии, одно из его обязательств - создать в армии надлежащие условия, платить достойную зарплату [солдатам], и тогда люди добровольно пойдут в армию», - отметил Раквиашвили.
По его словам, «Гирчи» требует, чтобы профессия военнослужащего была оценена.
«Мы требуем, чтобы профессия военнослужащего ценилась. За 125 лари насильно и ставя на шлагбаум, ничего не выйдет. Никакого отношения к патриотизму или обороноспособности это не имеет», - добавил депутат от «Гирчи».
За две недели в Украине погибло рекордное число российских военнослужащих
За последние две недели в войне с Украиной погибли 1638 российских военнослужащих и наемников «ЧВК Вагнера». Это рекордные потери за все время подсчетов «Медиазоны», Би-би-си и волонтеров.
Общее число погибших с начала войны, по данным, которые удалось верифицировать, составило 16774.
«Медиазона» утверждает, что самый значительный прирост погибших – у «ЧВК Вагнера», а наибольшие потери зафиксированы среди заключенных, завербованных компанией.
Главным направлением для российских войск по-прежнему остается Бахмут, пишет издание. Журналистам известны имена 800 человек, погибших там.
«Медиазона» подчеркивает, что число подтвержденных, с именами, погибших на войне, может не отражать реальный уровень потерь российских войск. Он может быть больше в несколько раз.
Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. Большое число сообщений о гибели из Краснодарского края среди прочего объясняется тем, что здесь волонтеры обходят кладбища и фотографируют могилы военных.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.
- По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть.
- В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
- В условиях боевых действий оперативно проверить сообщения воюющих сторон затруднительно.
Давид Арахамия опроверг слухи о том, что идет в грузинскую политику
Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия опроверг слухи о намерении прийти в грузинскую политику. В специальном видеообращении политик заявил, что за этим фейком могут стоять Тбилиси или Москва.
Ранее о том, что «Арахамия уходит в грузинскую политику», сообщило нидерландское издание Nederlands Dagblad.
Как отмечали журналисты, решение последовало за антиправительственными протестами в Тбилиси против скандального законопроекта об иноагентах. Член правящей партии Украины якобы в письме сообщил о намерении сотрудничать со всеми прозападными партиями Грузии, в частности – с «Единым национальным движением», основанным экс-президентом Михаилом Саакашвили, пишет SOVA.
Сам Давид Арахамия в своем видеообращении категорически опроверг новость.
«Это неправда! А правда в том, что мы продолжим борьбу за нашу победу против российской агрессии в нашей Украине. Я думаю, что это специальная операция либо россиян, либо грузинской власти, которая сейчас пытается отвлечь общество от того факта, что они пытались принять антидемократические законы в своем парламенте, что грузинский народ любит свободу, ценит и готов защищать свою свободу, что за демократию люди вышли на улицы и дали достойный отпор этим безобразным попыткам подавить демократию», - заявил он.
Давид Арахамия также поблагодарил грузин за поддержку Украины и за то, что многие из них воюют там против российской агрессии. Свое видеообращение депутат Верховной Рады завершил словами «Слава Украине! Слава Грузии!».
Отметим, что отношения между некогда ближайшими союзниками Киевом и Тбилиси продолжают оставаться крайне напряженными. Власти Украины считают, что правительство Грузии может помогать России обходить международные санкции. В свою очередь, официальный Тбилиси обвиняет Киев в попытке втянуть страну в войну с РФ.
Что касается Давида Арахамия, этнического грузина, построившего политическую карьеру в Украине, он неоднократно выступал с критикой властей «Грузинской мечты», заявляя о необходимости ввести в их отношении санкции. Лидеры правящей партии в ответ оскорбляли Арахамия, называя его, к примеру, «недочеловеком».
ЕСПЧ признал Россию ответственной за нарушение прав человека в Абхазии
Страсбургский суд признал Россию ответственной за нарушение прав человека в самопровозглашенной республике Абхазия в рамках дела Мамасахлиси. Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Мамасахлиси и другие против Грузии и России».
Палата судей единогласно установила, что Россия нарушила три статьи Конвенции о правах человека в отношении двух истцов. В частности, были нарушены: третья статья (запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение); первый пункт пятой статьи (право на свободу и личную неприкосновенность) и первый и третий пункты шестой статьи (право на справедливое судебное разбирательство). Со стороны Грузии нарушения Конвенции не было.
Дело касается периода до российско-грузинской войны 2008 года. В частности, Леван Мамасахлиси и Григол Нанава были арестованы абхазскими властями в 2001 и 2003 годах соответственно. Согласно решению Европейского суда по правам человека, Россия должна выплатить Мамасахлиси и Нанава по 35-35 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, а также 23,3 тысячи евро в счет возмещения расходов, пишет Общественный вещатель Грузии.
Согласно заключению Страсбургского суда, Россия, оказывая постоянную и существенную политическую и экономическую поддержку Абхазии и произведя решающее военное вмешательство, осуществляла эффективный контроль и обладала решающим влиянием на указанной территории. Соответственно, Россия обладает юрисдикцией в отношении вопросов, изложенных в иске.
Суд признал незаконными арест и заключение под стражу Мамасахлиси и Нанава. Суд установил, что Мамасахлиси подвергался ненадлежащему обращению, содержался в нечеловеческих и унижающих достоинство условиях. Оба истца были лишены надлежащей медицинской помощи и права на независимое и беспристрастное справедливое судебное разбирательство. Также они не получили помощь адвоката.
Что касается распределения ответственности за нарушения Конвенции, то Страсбургский суд возложил ответственность за установленные нарушения на Россию и не установил нарушения со стороны Грузии.
Суд посчитал, что правительство Грузии сделало все, что было в его силах, для обеспечения прав Мамасахлиси и Нанава, однако столкнулось с постоянным отказом от сотрудничества со стороны абхазского правительства и бездействием правительства России.
ЕС может попросить третьи страны усилить контроль за экспортом из-за РФ
Евросоюз попросит третьи страны усилить экспортный контроль за высокими технологиями и другими товарами, которые может использовать Россия для военного производства и применения в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что просьба прежде всего затронет страны, где наблюдается рост импорта из ЕС. Брюссель попросит расширить сбор информации о торговых потоках, чтобы определить, попадают ли подсанкционные технологии и товары на российский рынок.
Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран «Группы семи» в Россию значительно сократился после введения санкций. При этом поставки в такие страны как Турция, Арабские Эмираты, Казахстан и другие страны Центральной Азии, резко выросли. В свою очередь, резко вырос экспорт из этих стран в Россию, отмечает Bloomberg.
ЕС и его союзники в настоящее время все больше внимания уделяют предотвращению обхода санкций. США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ для ограничения торговых потоков с Россией.
Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию, но сохраняются опасения, что товары, проданные на турецкий рынок, в итоге могут быть реэкспортированы, сказал один из источников агентства.
25 февраля Европейский союз одобрил новые санкции против России за ее нападение на Украину. Десятый по счету санкционный пакет предусматривает сокращение экспорта промышленных товаров на 11 миллиардов евро. ЕС объявил, в Россию больше не поставляются никакие технологии, которые могут быть использованы в военных целях.
У парламента Грузии заявлена акция по поводу правил призыва в армию
Партия «Гирчи» и основанная ею религиозная организация Biblical Freedom (Библейская свобода) анонсировали акцию на субботу, перед парламентом Грузии, в 17:00, сообщает агентство «Новости-Грузия». Требование - отмена всеобщей воинской обязанности.
На акции пройдет конкурс плакатов - победителям обещано вознаграждение в партийной криптовалюте GeD.
Либертарианцы из «Гирчи» шесть лет назад создали религиозную организацию «Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода». Она «благословляла на священнослужение» и таким образом давала возможность получить освобождение от армии. Поправки в Кодекс обороны эту лазейку упраздняют.
В партии считают, что армия должна состоять из мотивированных и заинтересованных людей, а обязательная военная служба - устаревшая, неэффективная и финансово затратная система, не имеющая никакого отношения к обороне и безопасности страны.
В анонсе в FB более трех тысяч человек отметились, что пойдут на акцию.
Тем временем в Министерстве обороны Грузии неожиданно заявили, что военный призыв не станет обязательным для студентов.
В парламенте проходят слушания по новому Кодексу обороны Грузии. Предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов. Теперь в оборонном ведомстве заявили, что призыв коснется студентов лишь на добровольной основе и они смогут выбрать приемлемые для себя условия из трех вариантов:
- Военная подготовка каждый год, летом, один полный месяц в году, на протяжении четырех лет;
- Двухлетняя программа подготовки младших офицеров, параллельно с основной учебой;
- Зачисление в «платный территориальный резерв», 45 дней ежегодно, программа на четыре года.
Призывной возраст в Грузии - 18-27 лет.
The Times: Сунак использует коронацию Карла III для переговоров с КНР
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет использовать коронацию короля Карла III для налаживания отношений с Китаем. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники.
Британские официальные лица надеются, что мероприятие, на которое соберутся высокопоставленные лица со всего мира, предоставит возможность для переговоров с КНР, которые не вызовут негативной реакции со стороны консерваторов.
Глава КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не будет присутствовать на коронации, и Пекин будет представлять глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Высокопоставленный китайский дипломат встречался с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на конференции в Мюнхене в феврале. Лондон надеется, что во время визита Ван И для участия в церемонии можно будет провести более содержательную встречу, пишет The Times.
Газета отмечает, что Сунак по отношению к Китаю придерживается менее радикального подхода, чем бывший премьер Великобритании Лиз Трасс. Она планировала признать КНР угрозой в стратегии национальной безопасности королевства. Обновление документа ожидается на следующей неделе. Источники The Times говорят, что Китай не будет назван угрозой, так как Сунак хочет занять более «утонченную позицию» по Китаю. За это премьера критикуют.
- В январе прошлого года бывшая премьер-министр Лиз Трасс назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые «экспортируют диктатуру», поддерживая руководство таких стран, как Республика Беларусь, Северная Корея и Мьянма. Заявление было сделано на фоне сообщений о готовящемся вооруженном нападении России на Украину.
- Риши Сунак в конце прошлого года в своей первой речи в должности премьера, подчеркнул, что Китай бросает системный вызов британским ценностям и интересам. Премьер отметил, что Лондон не собирается игнорировать Пекин, так как КНР играет большую роль в обеспечении экономической стабильности и вопросах изменения климата. При этом сохранение имеющегося статус-кво в отношениях двух стран, по словам Сунака, не устраивает Лондон.
- Ван И на встрече с Джеймсом Клеверли в Мюнхене заявил, что Великобритания должна справедливо относиться к развитию Китая. Китайский дипломат отметил, что странам нужно придерживаться правильного направления и способствовать здоровому развитию двусторонних отношений.
Танкер под флагом Греции был вблизи «Северных потоков» перед взрывом
Танкер Minerva Julie под флагом Греции с 6 сентября прошлого года в течение недели находился в Балтийском море возле мест, где 26 сентября произошли взрывы на газопроводах «Северного потока». Об этом сообщает Business Insider.
Первым на остановку танкера в районе газопроводов обратил внимание аналитик открытых данных из Дании Оливер Александр, пишет издание. Он отметил, что примерно в том же месте, что и танкер, находилась яхта, которая, по данным немецких СМИ, могла иметь отношение к доставке взрывчатки.
Владелец Minerva Julie подтвердил Business Insider информацию о нахождении судна в Балтийском море. По его словам, экипаж танкера ожидал новых инструкций относительно рейса, это стандартная практика.
Издание отмечает, что информация об остановке Minerva Julie привела к спекуляциям в соцсетях по поводу длительной остановки судна, но имеющиеся данные не говорят о том, что экипаж причастен к диверсии.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападением России на Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные еще устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии.
- По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группа, которая не согласовывала свои действия с Киевом и действовала в частном порядке.
- Президент Украины заявил о непричастности Киева к взрывам. Владимир Зеленский считает, что дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. Москва назвала публикации в прессе целенаправленным вбросом.
- По данным The Wall Street Journal, ЦРУ еще летом прошлого года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.
Югоосетинский лидер наградил дочь Кадырова «Орденом Дружбы»
Министр культуры Чечни, дочь главы чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова указом президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева удостоена высшей госнаграды – «Ордена Дружбы».
Как пишет агентство «Рес», награду от имени югоосетинского лидера первому заместителю министра культуры Чечни Марет Байсаровой передал югоосетинский премьер Константин Джуссоев. Церемония прошла после концерта ансамбля «Вайнах» в драматическом театре в Цхинвали.
В свою очередь, Байсарова от лица Айшат Кадыровой выразила слова благодарности Алану Гаглоеву. Кроме того, было зачитано поздравительное послание в адрес Алана Гаглоева от Рамзана Кадырова.
Вручение своей дочери «Ордена Дружбы» Кадыров прокомментировал в телеграм-канале.
«Я сердечно благодарю Алана Эдуардовича за высокую оценку профессиональной деятельности ВНУЧКИ Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Для всех членов нашей команды большая честь принять от вас такой значимый дар, который символизирует тесные дружеские отношения, образовавшиеся между нашими народами с давних времён», – написал Кадыров.
Он добавил, что «под мудрым руководством» Алана Гаглоева Южная Осетия «методично развивается и делает большие успехи во всех ключевых направлениях».
«Он проводит взвешенную внешнюю политику, которая способствует налаживанию крепких экономических и культурных связей с Россией и другими странами. Это говорит о его высоком профессионализме и превосходных лидерских качествах», – добавил Кадыров.
Лондон призвал спонсоров Олимпиады не допустить участия в ней россиян
Правительство Великобритании написало письмо крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям – и в частности к летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает The Guardian.
«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и твердо решили, что нельзя позволять режимам в России и Беларуси использовать спорт в своих пропагандистских целях», – говорится в письме. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер направила его в адрес Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и других компаний, пишет The Guardian.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.
В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, отметив, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
- В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и президент МОК Томас Бах.
Бжания из-за протестов в Тбилиси поручил спецслужбам перейти на усиленный режим работы
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поручил перевести на усиленный режим несения службы т.н. Государственную службу охраны и Службу госбезопасности. Утверждается, что эти меры предпринимаются в связи с акциями протеста в Тбилиси, пишет SOVA.
На встрече с руководителями ГСО и СГБ сухумский лидер подчеркнул, что «в поле деятельности силовых структур – широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой страны от внутренних и внешних врагов». Вечером 10 марта Бжания также провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации мер по повышению мобилизационной готовности.
Выступления в Сухуми отражают заявления Москвы о том, что в отношении Абхазии и Южной Осетии якобы есть некие риски провокаций в связи с протестами в Тбилиси.
Белый дом обнародовал официальную информацию о встрече Зурабишвили и Салливана
Белый дом распространяет официальную информацию о встрече президента Грузии Саломе Зурабишвили с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как отмечается в информации, Саломе Зурабишвили и Джейк Салливан обсудили последние события в Грузии, в ходе чего подчеркнули общую заинтересованность своих стран в евроатлантической интеграции Грузии.
«Обсудили поддержку президентом Зурабишвили единого и инклюзивного подхода Грузии к реформам, необходимым для получения статуса на членство в ЕС. Они также обсудили общие опасения по поводу законодательства о регистрации и стигматизации организаций гражданского общества за получение иностранного финансирования, что может помешать важной работе сотен грузинских НПО, направленной на улучшение их сообществ. Они приветствовали последнее решение правительства отозвать два законопроекта», - говорится в заявлении Белого дома, пишет Общественный вещатель Грузии.
По сообщению Белого дома, Джейк Салливан и Саломе Зурабишвили также обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала нести все экономические издержки санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных Соединенными Штатами и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров в отношении России, чтобы привлечь Путина к ответственности за его войну в Украине.
Салливан подчеркнул необходимость изначально избежать того, чтобы Грузия не стала путем для уклонения или обхода санкций.
Саломе Зурабишвили написала о встрече с Джейком Салливаном в Twitter, поблагодарив США за поддержку грузинского народа и приверженность делу интеграции Грузии в Евросоюз.
Freedom House: Россия по уровню свободы в одном ряду в Венесуэлой
Во многих странах мира ухудшается положение в сфере гражданских прав и свобод - такой вывод содержится в новом ежегодном докладе «Свобода в мире», который опубликован в Вашингтоне неправительственной организацией Freedom House («Дом Свободы»). Средства массовой информации находятся под жестким давлением в более чем 150 странах мира.
17-й год подряд наблюдается снижение глобального уровня свободы и соблюдения прав человека, отмечается в докладе. В то время как Россия ведет полномасштабную войну против Украины и на фоне глобальных экономических проблем авторы доклада регистрируют деградацию гражданских прав и свобод, среди которых свобода слова.
Ослабление демократических прав заметно как минимум в 157 странах. Соавтор доклада Яна Гороховская рассказала в интервью «Голосу Америки», что повсеместно наблюдается ослабление защиты свободы слова, запугивание представителей СМИ и даже насилие в отношении журналистов.
«Россия перестала быть свободной еще в 2004 году, с той поры прошло много времени, и мы наблюдаем довольно резкое снижение показателей. У России всего 16 баллов из ста. Это ставит Россию в один ряд с самыми репрессивными странами, как Венесуэла и Египет», рассказала Гороховская.
Эксперты Freedom House отмечают снижение индекса свободы в Соединенных Штатах и Евросоюзе. «Мы наблюдаем в Европе, как на выборах побеждают представители правых партий, что может привести к ослаблению гражданских свобод в будущем. Что касается Соединенных Штатов, то в прошлом году индекс не поднялся. Мы зарегистрировали снижение в области некоторых гражданских свобод и, одновременно, улучшение в сфере политических прав. США остаются стабильными», - подчеркнула соавтор доклада Freedom House.
В условиях глобальной борьбы за демократию и гражданские свободы Freedom House рекомендует правительствам всех стран сделать соблюдение прав человека приоритетом своей внутренней и внешней политики.
Крах банка в США вызвал тревогу на Уолл-стрит
В пятницу американские федеральные власти закрыли один из крупных американских банков Silicon Valley Bank после того, как паникующие вкладчики начали массово забирать свои деньги вслед за появлением информации о шатком финансовом положении банка. Крах шестнадцатого по объему активов банка в США вызвал падение курсов акций на Нью-Йоркской бирже.
О проблемах с Silicon Valley Bank, который в основном обслуживает клиентов в Кремниевой долине, в том числе стартапы, стало известно в среду. Выяснилось , что банк потерял значительные средства, храня деньги вкладчиков в государственных облигациях, цены которых резко упали в последний год из-за подъема учетной ставки Федеральной резервной системой в качестве антиинфляционной меры.
Руководство банка попыталось провести дополнительный выпуск акций, но просочившаяся в прессу информация вызвала панику у вкладчиков. От выпуска акций пришлось отказаться, а попытка найти покупателя для банка закончилась ничем после того, как Федеральная корпорация по страхованию вкладов объявили о перехода банка под ее контроль.
Крах сравнительно крупного регионального банка с хорошей репутацией вызвал серьезную тревогу на Уолл-стрит. Главный вопрос: является ли этот случай признаком более глубоких проблем в американском банковской индустрии? Акции нескольких региональных банков рухнули в то время, как потери крупных банков были незначительны. По словам аналитиков, Silicon Valley Bank занимал особую нишу в банковском секторе, обслуживая круг клиентов в основном ограниченный Кремниевой долиной, его проблемы, скорее всего, не являются характерными для всего сектора.
В пятницу министр финансов США Джанет Йеллен обсудила ситуацию с представителями Федеральной резервной системы и Корпорации по страхованию вкладов. Йеллен выразила уверенность в надежности банковской системы и в наличии у регулирующих финансовых служб всех необходимых инструментов для поддержания ее стабильности. Вклады американцев застрахованы федеральным правительством на сумму до 250 тысяч долларов.
Крах Silicon Valley Bank – крупнейший с 2008 года. Его активы составляли больше 200 миллиардов долларов. В 2008 году жертвой финансового кризиса стал Washington Mutual bank c 300 миллиардами долларов активов.
Канада запретила импорт алюминия и стали из России
Правительство Канады 10 марта запретило импорт из России алюминия и стали, чтобы уменьшить возможности Кремля финансировать войну в Украине.
«Украина может и должна победить в этой войне, - заявила министр финансов Канады Христя Фриланд. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы ограничить доходы, необходимые Путину для ведения незаконного и варварского вторжения в Украину». Об этом сообщило агентство Reuters.
Запрещается импорт в Канаду как готовой продукции алюминиевой и сталелитейной отраслей, так и полуфабрикатов. В частности, речь идет о листовом алюминии, алюминиевых контейнерах, стальном прокате и трубах.
Канада в координации с западными союзниками приняла меры против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Оттава ввела санкции против более чем 1600 российских лиц и компаний и поддержала Киев, направив правительству Украины помощь в размере более 5 миллиардов канадских долларов ($3,6 млрд) в виде финансовой, военной и иной поддержки.
«Мы добиваемся того, чтобы Путин не мог оплачивать свою войну, продавая Канаде алюминий и сталь и делаем это в координации с США», - заявила министр финансов Канады.
В минувшем месяце Соединенные Штаты объявили о введении 200-процентного тарифа на российскую алюминиевую продукцию. Это решение вступило в силу в пятницу 10 марта.
Доля российского алюминия в мировых поставках составляет около 6%.
Макрон и Сунак поддержат Украину, чтобы она «выиграла эту войну»
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в Париже. Среди результатов встречи - новое соглашение о сотрудничестве в сдерживании нелегальной миграции. Со стороны Лондона будет увеличено финансирование, британская казна выделит более 220 млрд евро в течение трех лет. Французская сторона возьмет на себя обязательство усилить патрулирование береговой линии Ла-Манша.
Саммит в Париже состоялся через несколько дней после подписания между Великобританией и Европейским союзом протокола по Северной Ирландии. В связи с этим Макрон приветствовал готовность Великобритании взаимодействовать с ЕС и в свете этого «нового поворота» выразил готовность к дальнейшей поддержке Украины. Обращаясь к Сунаку, он сказал: «Ведь мы разделяем эту позицию: Россия не может и не должна выиграть эту войну», приводит слова Макрона телеканал «Евроньюс».
Когда под угрозой безопасность нашего континента, мы всегда будем на переднем плане обороны, - заверил британский премьер Риши Сунак. - Мы договорились об обучении украинских морских пехотинцев. И мы сможем дать Украине решающее преимущество на поле боя, чтобы Украина выиграла эту войну.»
Предыдущий франко-британский саммит прошел в 2018 году. Поэтому нынешнюю встречу европейские СМИ называют «новым началом во франко-британских отношениях. Сунак в интервью французскому изданию «Фигаро» назвал Макрона «большим другом» в то время, как предыдущая глава британского правительства Лиз Трасс прошлым летом колебалась, называть ли Эммануэля Макрона другом или врагом, отмечается в публикации «Евроньюс».
Главой китайского правительства стал Ли Цян – он будет отвечать за экономику
Новым премьером Госсовета Китая – главой правительства страны – утвержден Ли Цян, ранее руководивший горкомом коммунистической партии Китая в Шанхае.
Против его назначения проголосовали три человека, воздержались – восемь из порядка 3000 депутатов Всекитайского собрания народных представителей. Накануне они единогласно проголосовали за утверждение Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок.
63-летний Ли Цян доказал свою лояльность Си Цзиньпину прошлой весной, когда на фоне пандемии COVID-19 два месяца держал население Шанхая в фактической изоляции, хотя жители жаловались на отсутствие доступа к продуктам питания, медицинской помощи и основным услугам.
В новой должности Ли Цян будет отвечать за оживление экономики Китая, которая все еще преодолевает последствия пандемийных ограничений и среди прочего сталкивается с сокращением рабочей силы и старением населения. В прошлом году экономический рост Китая замедлился до 3% – при допандемийном показателе в 6,1%.
На посту премьера Ли Цян сменил Ли Кэцяна, который занимал эту должность десять лет и был, как говорят эксперты, последним технократом на высших постах партии. Его отставка знаменует конец эпохи, когда главным критерием карьерного роста для чиновников были «опыт и эффективность, а не политическая лояльность Си Цзиньпину», считает Карл Минцнер – эксперт по китайскому законодательству и управлению из Фордхемского университета в Нью-Йорке.
Bloomberg: Анкара прекратила транзит товаров в Россию из-за давления США
Правительство Турции на фоне давления со стороны Вашингтона распорядилось с 1 марта прекратить транзит в Россию товаров, которые находятся под санкциями США и Евросоюза. Об том сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Агентство уточняет, что Турция стала одним из главных реэкспортеров товаров для России в прошлом году. Тогда товарооборот превысил девять миллиардов долларов. В 2021 году этот показатель приближался к шести миллиардам.
Один из собеседников Bloomberg отметил, что проблем с товарами, которые сначала были импортированы в Турцию, а затем проданы России быть не должно. Он допустил, что ограничения основаны на стране-производителе продукции.
О том, что Анкара заблокировала транзит санкционных грузов в Россию, 9 марта сообщил «Коммерсантъ-ФМ» со ссылкой на представителей логистических компаний. Собеседники издания связывали остановку транзита с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Перед его поездкой эксперты отмечали, что Вашингтон обеспокоен тесными отношениями Турции с Москвой.
Участник акции протеста в Тбилиси потерял зрение на один глаз
Пострадавший во время разгона акции у здания парламента Грузии Заза Бириашвили потерял зрение на один глаз. Об этом изданию «Публика» сообщила его жена Майя Горгошидзе.
«Он в очень тяжелом состоянии. На правом глазу полностью потерял зрение. Глаз ему смогли сохранить, но зрение – нет. У него также сотрясение мозга», – рассказала она.
В МВД Грузии заявили, что ведут расследование по данному факту. Начальник управления криминальной полиции Теймураз Купатадзе сказал журналистам: «Я не знаю, я не могу вам сказать, как он потерял глаз… Следствие установит, где, когда и как».
МВД Грузии сегодня вновь распространило информацию о 58 пострадавших полицейских и противоправных действиях на акции, не упомянув о числе пострадавших во время разгона участников митингов, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Выбитый глаз – символ жестоких действий спецназа еще с 2019 года, во время «ночи Гаврилова». Мако Гомури, которой тогда было 18 лет, с тех пор живет с протезом. Ее глаз был выбит резиновой пулей, когда девушка возвращалась домой с работы мимо проходящей акции. Глаза были повреждены также у нескольких участников акции. Глазные повязки после этого стали в Грузии символом солидарности с пострадавшими.
«Из наших сотрудников МВД пять человек в настоящее время проходят лечение в различных медицинских учреждениях. Их жизни ничего не угрожает, но у них тяжелые травмы, которые будут преследовать их до конца жизни», - сказал сегодня директор управления криминальной полиции.
По его словам, МВД продолжает выявление лиц, нападавших на полицейских во время акции протеста и осуществлявших другие насильственные действия, и они будут наказаны по всей строгости закона. Он сказал, что участники акций 7 и 8 марта многократно превышали разрешенные законом нормы проведения собраний и митинги переросли в насильственные действия.
Купатадзе заявил, что часть демонстрантов бросали различные предметы, камни и коктейли Молотова в полицейских, пытались громить здание парламента, повредили как частные, так и полицейские автомобили. По его словам, действия полиции и спецназа были пропорциональны.
Полиция задержала 133 человек в течение двух дней. Все, кто был задержан по административным статьям, уже освобождены. Но МВД продолжает следствие по двум статьям УК - нападение на полицию и повреждение вещи, статьи 353 и 187, - сказал Купатадзе.
Сегодня же стало известно, что участник митинга в Тбилиси Торнике Акопашвили, в отношении которого ведется дело по статье уголовного кодекса, освобожден под залог в 3000 лари. Его обвиняют в нападении на полицейского. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Несмотря на это, прокуратура согласилась отпустить его под залог на время следствия.
Зеленский: Киев непричастен к взрывам на «Северных потоках»
Киев непричастен к взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, подобная дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии.
Зеленский также отметил, что подобные заявления играют только на руку Российской Федерации. Украинский лидер считает, что Украина сейчас борется не только с Россией, но и с теми, чей бизнес страдает от снижения товарооборота с Москвой. Это, как утверждает Зеленский, касается в том числе ряда стран Евросоюза.
Ранее несколько ведущих западных СМИ сообщили, что к диверсиям на российских газопроводах причастна некая проукраинская группа. Ее участники, по всей вероятности, действовали самостоятельно и не согласовывали свои действия с украинскими властями.
Зеленский назвал такие публикации в прессе очень опасными.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападение России на Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные еще устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
- Украина обычно не комментирует или отвергает причастность к взрывам или диверсиям на территории Российской Федерации и в аннексированном Крыму. Так, например, было в случае со взрывом на мосту через Керченский пролив в октябре прошлого года. Москва тогда назвала случившееся терактом и заявила, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Зеленский обвинения отверг. При этом Киев ранее неоднократно говорил, что что считает мост и ряд объектов в Крыму легитимной военной целью.
Украина предъявила экс-президенту Януковичу новые обвинения
Генеральная прокуратура Украины предъявила новые обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу. По данным прокуратуры, в 2014 году Янукович дважды незаконно пересёк границу с Россией и переправил через неё не менее 20 человек. Кроме того, следствие считает, что он подстрекал свою охрану к дезертирству.
По версии следствия, незаконная переправка людей осуществлялась Януковичем при содействии начальника службы безопасности президента, а также представителей России. Люди попадали в Россию по морю и по воздуху. Самолёты и корабли, на которых их перевозили, принадлежали российской стороне. В те же дни он уговаривал дезертировать сотрудников охраны.
Всё это происходило в феврале 2014 года, когда Янукович был отстранён от власти в результате массовых протестов. Спустя несколько дней он покинул Украину и бежал в Россию.
В Украине Янукович заочно приговорён к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измены. Суд признал его виновным в том, что в 2014 году, во время массовых протестов на Майдане, президент обращался к России с просьбой ввести в Украину войска. Суд по новым обвинениям также будет проходить заочно.
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