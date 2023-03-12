Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разгромил россиянина Петра Яна

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) в главном поединке турнира UFC Fight Night с россиянином Петром Яном. При этом Двалишвили установил рекорд UFC по количеству попыток тейкдаунов - 49. Успешными были одиннадцать.

«Я так горжусь, спасибо всем грузинам, кто пришел сюда, кто смотрит меня по всему миру. Нас всего пять миллионов, но мы очень сильные! Я горжусь тем, что представляю мою страну», – сказал Двалишвили.

После боя спортсмен вышел к журналистам в грузинской чохе и подчеркнул, что эта победа много значит для его родины, пишет SOVA.

«Я сейчас так счастлив, особенно, потому что я знаю, что сейчас происходит в моей стране. Они так счастливы, для нашей маленькой страны Грузии очень многое значит, что грузин бился в США, в Лас-Вегасе с российским чемпионом Петром Яном. Также много людей поддерживали меня из Украины из-за того, что я бьюсь россиянином. Я получил столько поддержки из Украины, хочу сказать им, чтобы они оставались сильными», – сказал спортсмен.

В своей речи Двалишвили также отметил, что у России нет права диктовать соседним странам, какой курс им выбирать.

«Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны», – добавил Двалишвили.

Отметим, что грузинский спортсмен одержал уже девятую победу подряд.