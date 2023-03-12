Члены ЕНД проведут в Страсбурге встречи по поводу Михаила Саакашвили

Члены «Национального движения» едут в Страсбург. Как сообщил председатель партии Леван Хабеишвили на брифинге, Георгий Чаладзе и Петре Цискаришвили проведут в Страсбурге встречи по поводу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«В условиях, когда цивилизованный мир смотрит на нашу страну через увеличительное стекло для того, чтобы Грузия осенью получила статус кандидата в члены ЕС, важнее всего выполнить те условия и оговорки, которые есть у наших партнеров. Завтра наши представительство во главе с Петре Цискаришвили и Георгием Чаладзе отправится в Страсбург, где пройдут официальные встречи», - заявил Хабеишвили.

Вместе с тем Георгий Чаладзе отметил, что целью и темой встреч в Страсбурге станут «путинские узники».

«Визит польских врачей, которые едут под эгидой 27 государств-членов ЕС, объединенной миссией, уже неделю задерживается. И когда Эммануэль Макрон делает такие заявления, когда весь мир стоит на ногах из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили, очень важно вовремя уладить бюрократические проблемы для польских врачей и дать им возможность проведать президента. Это будет еще один шаг к выполнению рекомендаций», - заявил Георгий Чаладзе.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсети видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что политические лидеры с тяжелым состоянием здоровья должны быть освобождены.

«Инициативу по разрядке ситуации должно взять в руки правительство и находящиеся в тюремном заключении политические лидеры, чье состояние здоровья тяжелое, должны быть освобождены, чтобы более успокоить ситуацию», - заявляет Макрон.