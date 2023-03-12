Мерабишвили: Мы собираемся начать массовые акции протеста с целью сменить правительство

Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили обвинил представителей правящей партии в тиражировании лжи. Ранее проправительственные СМИ распространили комментарий, который якобы сделал политик. Мерабишвили приписывали обещание, что «новое правительство Грузии будет воевать против России», пишет SOVA.

«Несмотря на то, что я не нахожусь в Грузии и в целом трачу очень мало своего времени на то, чтобы слушать грузинских политиков, мне все же попалась на глаза комичная попытка «Грузинской мечты» всегда и везде без контекста и «фэйк ньюсами» упоминать Вано Мерабишвили. Еще раз: я не в политике, но я патриот Грузии. Целенаправленное упоминание моего имени и придумывание лжи не изменит реальности. А реальность такова, что Грузия будет в Европе, единой и мирной», - написал Мерабишвили в Facebook.

Ранее сегодня Мерабишвили анонсировал акции протеста с целью сменить правительство. «Мы собираемся начать массовые акции протеста, наша главная цель - сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство», - заявил он.

Комментируя заявления бывшего министра внутренних дел, член большинства парламента Грузии Ираклий Кадагишвили в беседе с журналистами отметил, что всем ясно, какие именно цели движут радикальной оппозицией.

«Мы увидели, что за искренним протестом стоял проект Мерабишвили. Всем ясно, какие цели движут радикальной оппозицией, и особенно это проявилось, когда началась агрессия России в Украине. С этого дня была попытка использовать Грузию в качестве второго фронта. Сегодня мы видим, что лидеры «Национального движения» не стесняются прямо заявлять об этой цели в прямом эфире. Вано Мерабишвили прямо говорит: «Наша цель - начать протестное движение, чтобы сменить власть, чтобы грузинское стало проукраинским». Мол, давайте атаковать Россию, чтобы помочь Украине, давайте начнем войну, и снова обрушим на страну ту беду, которая случилась в 2008 году.

Во время протестных акций мы увидели, что за искренним протестом стоял проект Мерабишвили, целью которого – не искренний протест молодежи и стремление сблизиться с ЕС. Цель же состояла в том, чтобы использовать это и открыть второй фронт в Грузии. И мы знали об этой цели. Нам не стоило причинять вред никому из наших сограждан», - цитирует Кадагишвили «ИнтерпрессНьюс».