Гарибашвили обвинил в митингах «сатанистов» и призвал Зеленского «следить за своей страной»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал интервью проправительственному телеканалу «Имеди», где попытался объяснить, кто стоял за мартовскими протестами в Тбилиси.

Глава грузинского правительства не преминул в очередной раз возложить ответственность на «радикальную оппозицию», которую на этот раз Гарибашвили назвал и «экстремистской», и неправительственные организации Грузии, пишет SOVA.

«Мы слышали много критики о том, что полиция перегнула палку. Это ложь и ерунда. Кто начал насилие?! Насилие начало молодежное крыло «Национального движения», мы всех их знаем поименно. Насилие начало т.н. движение «Гирчи», движение Джапаридзе и «анархисты» из клуба Франклина, я видел фото некоторых из митингующих, я был поражен, они были в форме каких-то сатанистов. Эта организация, коллективное национальное движение, уже превратилась в экстремистскую организацию и находится на грани превращения в террористическую», - заявил Гарибашвили.

При этом премьер-министр Грузии в очередной раз повторил нарратив правящей партии о том, что украинские политики стремятся втянуть Грузию в войну.

«Когда человек, находящийся в войне, находит время прокомментировать деструктивную акцию, в которой участвуют несколько тысяч человек в Грузии, это прямое доказательство тому, что этот человек вовлечен и хочет, чтобы здесь что-то произошло, изменилось. Вы упомянули нескольких иностранных политиков, выступили Кличко, Фейгин, какие-то непонятные люди, Арахамия и какие-то лузеры, которые сказали, что нужны перемены и смена правительства Смотрите за своей страной, мы будем следить за своей», - сказал Гарибашвили.