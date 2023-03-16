Данилов: Освобождение территорий Молдовы и Грузии от войск РФ – не дело Украины

Грузия и Молдова должны избавиться от влияния и присутствия войск РФ на своих территориях без участия Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью украинской службе «Радио Свобода».

«Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им», – сказал Данилов.

Он считает, что страны, где РФ имеет свое влияние и присутствие, не будут развиваться.

«Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировали часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет», – заявил Данилов.

Кроме того, он назвал «странным» заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что в будущем мирном соглашении об окончании войны РФ против Украины должен быть пункт о выводе российских войск с территории Грузии.

«Тогда вы скажите, что это не ваша территория, но скажите это публично на весь мир. Эта византийщина, которая до определенного времени существовала в политике, должна отойти в прошлое», – сказал Данилов.

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