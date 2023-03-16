«Оскар» снова ушел куда-то не туда

Завершилась главная кинофеерия года – церемония награждения премией «Оскар».

Я смотрел ту церемонию, не всю, а выборочно, так сказать, выжимками. И в который раз мое мнение насчет лучшего фильма года не совпало с мнением академиков. Кстати, я вдруг понял, что ничего не знаю про то, как и кто присуждает премию. Каким образом идет голосование? Кто они, эти академики, и что у них лежит за душой?

Так вот, даю инфу в плане ликбеза.

Американская академия кинематографических искусств и наук основана 11 мая 1927 года в штате Калифорния как организация профессионалов на общественных началах, посвященная продвижению кинематографа. Она объединяет более 8000 мастеров киноиндустрии. Общее количество членов Академии, имеющих право голоса, на данный момент – 8298 человек. Средний возраст членов Академии – 63 года! Большинство академиков – актеры. Меньшинство, соответственно, режиссеры. Есть еще монтажеры, сценаристы и другие деятели кинематографических искусств.

Меня всегда интересовало, а как же отбирают фильмы в шорт-лист «Оскара», но я стеснялся об этом спросить. На этот раз не постеснялся и спросил, и мне мой добрый Гугл ответил, что Академия имеет 15 подразделений, имеющих право голоса (актеры, режиссеры, композиторы, специалисты по монтажу и пр.). Каждое подразделение представлено правлением. Каждое из 15 подразделений выбирает пять номинантов в своей сфере. Например, актеры выбирают номинантов в четырех актерских категориях. Все академики без исключения голосуют за номинантов в категории «Лучший фильм», что является одной из причин расхождений в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Начиная с 2011 года, количество номинантов в главной категории варьируется от пяти до десяти. Тогда же было введено правило, по которому номинанты в категории «Лучший фильм» должны набрать более 5% голосов. После того, как все 15 подразделений проголосовали, они направляют бюллетени в одну из крупнейших аудиторских компаний – PricewaterhouseCoopers, которая занимается подсчетом голосов. Компания использует сложную многоуровневую систему подсчета, которая исключает подлог и любые технические погрешности.

В общем, как говорится, все по «чесноку». Никаких подтасовок, непотизма, вброса левых бюллетеней и каруселей.

Кстати, первым президентом Академии был великолепный Дуглас Фербенкс, с чьим творчеством я знакомился в далеком детстве в кинотеатре повторного фильма «Космос». За всю историю Академия поменяла много президентов, и их имена мне ни о чем не говорят, кроме трех – Грегори Пека, Греты Гарбо и Френка Капры. Остальных не знаю.

Но это, как говорится, мои проблемы.

Теперь по делу.

«Оскар-2023» года получила картина «Все везде и сразу» режиссеров Квана и Шайнерта. Жанр картины определен весьма туманно – это и комедия, и фантастика, и боевик, и приключение, и даже драма. Неплохую кассу собрала картина в прокате, более ста лимонов. Аж в четыре раза превысила бюджет.

И «Оскаров» она унесла целых семь! Получила почти все главные «Оскары», кроме приза за «Лучшую мужскую роль». А почему ей не достался этот приз? Потому, что не было в фильме главной мужской роли, а то бы его тоже прихватила.

Как только объявили номинантов на главный приз, где-то месяца два тому назад, я начал смотреть эти фильмы. «Все везде и сразу» был первым, который я решил посмотреть, так как люблю фантастику. Но он у меня не пошел, и минут через 20 я его выключил. В понедельник, после того как наконец стали известны победители, я решил все-таки глянуть, что же это за чудо такое, семиоскарное.

И глянул!

Господа хорошие! Я еще ни разу с таким трудом не досматривал фильм. Я его останавливал, шел на кухню, открывал пустой холодильник, пил из крана воду с ладошки, выходил на балкон послушать пенье птиц, включал пылесос, долго и нудно говорил по телефону… но потом все-таки возвращался, собирался с духом, чтобы продолжить смотреть, включал, выключал, ругал себя, но в итоге все-таки досмотрел. У меня было такое чувство, что я совершил подвиг.

Фильм длился 139 минут! Это много. Это очень много. Это – безумно много!

Официальная аннотация фильма: «В жизни Эвелин царит бардак. Она никак не может составить налоговый отчет, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а еще и дочка привела свою девушку знакомиться с семьей. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее – оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную».

Уверяю вас, читать аннотацию мне было намного интереснее, чем смотреть фильм.

Ребята, я ничего не понял. Да, я умудренный и опытный зритель, который много повидал на своем веку и хороших, и плохих фильмов. И я ничего не понял. После финальных кадров я хотел крикнуть: «Что это было, Бэрримор?» Но вспомнил, что Бэрримор далеко и неправда.

Как бы вам коротенько передать то, что я увидел? А коротенько это то, что два часа девятнадцать минут я смотрел клип. То есть то, что в 4-5-минутных клипах смотрится интересно и не «надоедательно», тут продолжалось 139 минут. Я потом поинтересовался, и оказалось, что режиссеры в прошлом были клипмейкерами и, видимо, решили приобретенные навыки использовать в полном метре.

Кадры мелькали с такой скоростью, как это обычно бывает в клипах. Да, моментами это было интересно, особенно когда я находил разные «пасхалки», но очень было длинно. Ну, очень, очень длинно!

И главное! Как в этом дерганом мельтешении киноакадемики смогли разглядеть выдающееся актерское дарование исполнительницы главной роли Мишель Йео, мне абсолютно непонятно. Ребята, поверьте мне, как родному, – невозможно в таком смятении и смене кадров вдумчиво и артистично сыграть роль. Сыграть так, что потом зритель сказал бы: «ай да молодчина, наша Мишель, очень она была убедительна».

А может быть (тут мысль меня шибанула), может быть, критерии и оценки актерского мастерства изменились? Ведь все течет и изменяется, и это тоже могло поменяться. Если это так, то сегодня актерские данные Дж. Николсона, Шона Пенна, Мэрил Стрип и др. точно не прокатили бы. Меня спросить, играть там было нечего!

В категории «Второстепенная мужская роль» победил Ке Хюи Куан, тот самый «коротышка» из спилберговского фильма «Индиана Джонс и храм судьбы». Прошло тридцать лет, коротышка вырос и превратился в точную копию Джеки Чана. Если кто скажет, что он не точная копия Джеки Чана, пусть первый бросит в меня попкорн. Может быть, он по жизни хороший актер, но в этой мешанине я этого не увидел. Ну, я не киноакадемик, с меня взятки, как говорится, гладки. Видимо, академики успели увидеть в его игре то, что дало им право вручить ему «Оскара».

Победительница за лучшую второстепенную женскую роль стала Джейми Ли Кертис. Кто не знает Джейми Ли Кертис? По-моему, все ее знают. Она неплохая актриса и, как говорят, награда наконец нашла героя. В данном случае – героиню. Ей тоже особенно нечего было играть в этом клипе… пардон, фильме. Просто ей периодически надо было строить дикое, но симпатичное лицо. С этим она справилась. А что насчет актерских внутренних монологов, задачах-сверхзадачах, «Системе» и всему тому, что в свое время привез в США племянник Антона Павловича, Михаил Чехов?

А ничего.

Не буду долго разглагольствовать – скажу лишь, что периодически я испытывал испанский стыд за актеров. Думал, какие же они молодцы, что на съемочной площадке не побили режиссеров? Хотя их смирение вознаградилось. Теперь у них есть «Оскар» и почет, и слава на всю оставшуюся карьеру.

Седьмой «Оскар» фильм взял за монтаж. Тут, думаю, вопросов быть не должно. Монтажеры постарались и склеили фильм очень талантливо. Уверен, если бы в списке не было «Аватара. Путь воды», то и за лучшие визуальные эффекты фильм тоже получил бы премию. Но тут уж речи быть не могло – «Аватар. Путь воды» в этом смысле был вне конкуренции.

Вы меня, наверное, хотите спросить, а кому бы я дал «Оскара» за лучший фильм?

И я вам отвечу: это фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали», который, кстати, получил «Золотую пальмовую ветвь» летом прошлого года в Каннах.

По моей десятибалльной шкале фильм Эстлунда получил 9 баллов. Один балл я ему не дал только за то, что догадался, каким будет финал.

Но, к сожалению, мое мнение и мнение академиков опять на этот раз не совпали.

И на посошок.

Конечно, искусство должно развиваться, на то оно и искусство. Только кажется мне, что развитие это какое-то не совсем правильное. Не такой уж я ретроград, чтобы отрицать все новое. Наоборот! Я люблю новизну и голосую двумя руками за прогресс и нанотехнологии. Но…

Но, может быть, причина все-таки во мне?

Может, мне уже пора менять коньки на санки?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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