Новости
ФРГ не примет этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
Соревнования должны были пройти 5–6 мая в Таубербишофсхайме.
По словам главы федерации фехтования ФРГ Клаудии Бокель, разрешение участия в соревнованиях россиян и белорусов вызвали бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами. «Остается ряд открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным», – отметила Бокель.
Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям 10 марта. Организация подчеркнула, что в соревнованиях в нейтральном статусе смогут участвовать фехтовальщики, которые не замешаны в поддержке войны против Украины. Решение о допуске будет приниматься индивидуально.
Вместе с тем Индия разрешила белорусским и российским спортсменкам выступать на чемпионате мира по женскому боксу в Нью-Дели под своими флагами и национальной символикой.
- Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать во многих международных соревнованиях после нападения России на Украину.
- В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение российских и белорусских спортсменов. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, отметив, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
- В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также президент МОК Томас Бах.
Другие новости дня
МВД Грузии оштрафовало несколько человек за осквернение флага Евросоюза
МВД Грузии оштрафовало лидера «Консервативного движения» Зураба Махарадзе и четверых его соратников на тысячу лари каждого за то, что они сорвали и сожгли флаг ЕС, поднятый у парламента Грузии.
В МВД также заявили, что «принимаются правовые меры в отношении других лиц, причастных к этому процессу».
С прошлого года в Грузии является правонарушением осквернение выставленного госучреждением флага или герба ЕС, НАТО или другой международной организации, а также страны, с которой страна имеет дипотношения.
Подобные действия подлежат штрафу или административному лишению свободы на срок до 15 суток, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент Польши объявил о поставках истребителей Украине
Польша направит Украине четыре боеготовных истребителя советского производства МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем. Об этом заявил на пресс-конференции 16 марта президент страны Анджей Дуда. Это первые официально подтвержденные поставки боевой авиации Украине, просящей такую технику с начала февральского российского вторжения.
Дуда заявил о передаче самолетов после встречи с президентом Чехии Петром Павелом, - передает Польское агентство печати. По всей видимости, речь идет об истребителях, полученных Варшавой от Чехии в 1995 году в обмен на вертолеты польского производства. Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29, из слов Дуды следует, что в рабочем состоянии - 16 из них. Часть может быть поставлена на детали или отремонтирована.
МиГ-29 используется украинскими ВВС, до начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине было 51 такой самолет с учетом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери, с учетом поврежденных или разрушенных на аэродромах, могут быть выше.
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что передача истребителей может состояться в течение ближайших четырех-шести недель. О готовности поставить аналогичную технику сообщала Словакия. Ранее страны не делали этого, ожидая согласования инициативы с западными союзниками.
Сколько россиян получили гражданство Грузии за последний год? Статистика
С 24 февраля 2022 года гражданство Грузии получили 3297 граждан России и 78 граждан Украины.
Статистику о числе граждан РФ и Украины, получивших грузинское гражданство с начала российского вторжения в Украину, у Минюста Грузии запросил депутат от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
Согласно официальной статистике, большинство граждан РФ и Украины, получивших грузинский паспорт, восстановили гражданство или получили его в порядке исключения.
В частности, процедурой восстановления гражданства воспользовались 1668 россиян и 32 украинца, процедурой получения гражданства в порядке исключения – 1625 россиян и 46 украинцев.
- Гражданство Грузии может быть присвоено в порядке исключения гражданам иностранных государств, если у них имеются особые заслуги перед страной, или присвоение им гражданства Грузии исходит из государственных интересов. Речь идет, в частности, о лицах, которые считают Грузию своей родиной, чьи предки проживали в Абхазии или Цхинвальском регионе, а также лица, которые осуществляют значительные инвестиции в Грузию и т.д.
Общее число заявок на гражданство, полученных от граждан России и Украины, с 24 февраля 2022-го по 8 февраля 2023-го составило 8544. Грузия удовлетворила почти 40% заявок россиян и 37% заявок украинцев.
Экспресс-тест выявил коронавирус у абхазского президента
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию. Как сообщила пресс-служба абхазского лидера, у него проявились симптомы недомогания. Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало положительный результат.
Бжания было также проведено лабораторное ПЦР-тестирование для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты.
«В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до получения результатов точного лабораторного тестирования», – сказано в сообщении.
Аслан Бжания болел коронавирусом в конце 2020 года. Болезнь протекала у него в легкой форме.
В феврале текущего года COVID-19 выявили у югоосетинского президента Алана Гаглоева. Из-за болезни Гаглоев не смог встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Отложенные переговоры пройдут в Москве сегодня, 16 марта.
США опубликовали видео с затопленным дроном и российскими истребителями
Министерство обороны США опубликовало видео с заходом российских истребителей Су-27 на разведывательный дрон MQ-9 Reaper над чёрным морем. Он был затоплен 14 марта после столкновения с российским самолётом.
Видео снято погибшим дроном. На ролике видны два захода истребителя или истребителей России на пересекающийся курс с разведывательным аппаратом. Заметен результат возможного физического контакта, винт MQ-9 погнут после второго захода.
Российские власти и Пентагон официально называют крушение разведаппарата непреднамеренной ситуацией. В Вашингтоне заявили о «безответственных и непрофессиональных действиях» российских пилотов, в российском министерстве обороны — о том, что дрон разбился «в результате резкого маневрирования».
Однако многие военные эксперты уверены, что речь идёт о преднамеренном таране со стороны российского самолёта. Пентагон может не признавать этот факт, чтобы не эскалировать ситуацию в регионе.
Накануне ситуацию вокруг беспилотника обсудили по телефону министры обороны США и России, а также глава комитета начальников штабов США Марк Милли и глава Генштаба России Валерий Герасимов.
В районе падения беспилотника замечена активность российских военных кораблей. Предположительно, они пытаются поднять обломки аппарата. CNN сообщал, что все данные с него удалены дистанционно.
Путин сегодня встретится с югоосетинским президентом
В Москве сегодня, 16 марта пройдет встреча президента России Владимира Путина с лидером самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня состоится отложенный ранее по медицинским причинам рабочий визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева, состоится его беседа с президентом России», – сказал Песков.
«Разумеется, двусторонние отношения с Южной Осетией – это очень важно в нашей работе», – добавил Песков.
Переговоры Путина с Гаглоевым должны были состояться в конце февраля, но были перенесены на более поздний срок из-за выявленной у Гаглоева коронавирусной инфекции.
Встреча Путина и Гаглоева станет первой после избрания югоосетинского политика на пост президента. В мае 2022 года он победил во втором туре голосования экс-главу Южной Осетии Анатолия Бибилова.
В Ростове-на-Дону горит склад управления погранслужбы ФСБ
В Ростове-на-Дону горит здание склада на территории управления погранслужбы ФСБ в центре города. Об этом сообщает издание 161.ру. В соцсетях появилось видео с места событий. По последним данным, погиб один человек.
Горит не основное здание погрануправления, а склад на его территории. Возгоранию предшествовал взрыв - это следует из опубликованного "Базой" видео с камеры наблюдения, на котором слышен звук взрыва и видно начало пожара.
То, что был слышен звук взрыва, сообщают также очевидцы. Издание 161.ру пишет, что взрывы на территории продолжаются, речь может идти о детонации боеприпасов. Официально, однако, это не подтверждено. В МЧС подтверждают факт пожара, подробностей о его причинах пока нет.
Улица, где находится комплекс зданий Управления погранслужбы, перекрыта, на место прибыли пожарные.
По официальным данным, погиб один человек, двое пострадали. Также начата эвакуация расположенного по соседству жилого дома.
Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, где идут активные боевые действия.
В Москве прошёл международный съезд русофилов с Лавровым и Дугиным
Болгарский политик Николай Малинов, против которого в Болгарии выдвинуты официальные обвинения в шпионаже в пользу России, стал председателем Международного движения русофилов (МДР). Учредительный съезд этого движения, созданного под эгидой Кремля, прошёл 14 и 15 марта в Москве.
В съезде приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, радикальный философ Александр Дугин, активно выступающий в поддержку войны в Украине основатель телеканала «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев. Приветствия направили президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.
Как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, Малинов сейчас является кандидатом в депутаты парламента Болгарии от коалиции «Нейтральная Болгария». Он является главой болгарского движения русофилов. Сам он и его движение внесены в санкционный список США.
В 2019 году Малинова обвинили в шпионаже в пользу двух российских организаций. Однако, несмотря на это, с разрешения судьи Андона Миталова он смог выехать в Москву. В США считают, что судья был подкуплен Малиновым.
Новый глава Международного движения русофилов сказал, что его цель – собрать миллион подписей в поддержку отмены введенных против России европейских санкций. Малинов также хочет создать Институт по борьбе с русофобией, учредить звание «Русофоб года» и возродить конкурс «Интервидение», который «стал бы антитезой «гендерному Евровидению».
По словам организаторов, на съезде присутствовали участники из 42 стран. Как правило, речь идёт о давно отмеченных в симпатиях к Кремлю маргинальных политических фигурах в своих странах.
Участники мероприятия объединились вокруг тезиса о том, что движение представляет собой «фронт борьбы с фашизмом», борьбу против «декадентского Запада», развязавшего, по их мнению, борьбу с Россией, и некоего «гендерного мира». «Однако число выступающих перевалило за отведённое время, участников попросили собраться у автобусов на экскурсию по Москве», – завершает свой репортаж со съезда российское издание «Украина.ру».
Грузия допустит врачей из Польши к Михаилу Саакашвили – источник
Бригаду врачей из Польши допустят к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом со ссылкой на представителей ЕС сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. Дата визита медиков пока не определена, пишет он в твиттере.
«Речь НЕ идет о переводе бывшего президента в Польшу или куда-то еще», – отметил Йозвяк.
Ранее депутат Европарламента из Польши Анна Фотыга заявила о полной готовности группы медицинских экспертов и специального самолета.
«Готова группа военных медиков высокой квалификации, и готов специальный самолет для перевозки. В ответ со стороны правительства Грузии фактически тишина», – сказала Фотыга, указав на необходимость перевезти Саакашвили на лечение в одну из стран ЕС.
Власти Грузии утверждают, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь и вопрос отправки его на лечение за границу не рассматривается. Суд в Тбилиси ранее отказал адвокатам бывшего президента в требовании освободить его для лечения.
Министр юстиции Рати Брегадзе заявлял, что семья Саакашвили «может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению».
ЕС призывает Ереван и Баку воспользоваться «исторической возможностью»
Европейский союз призвал Армению и Азербайджан воспользоваться «исторической возможностью» для урегулирования разногласий и возвращения за стол переговоров.
«Мы призываем лидеров двух стран воспользоваться исторической возможностью для окончательного урегулирования этого конфликта и вернуться к содержательному диалогу», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей в ходе пленарного заседания Европарламента, посвященного отношениям между Баку и Брюсселем.
«Многие важные вопросы требуют безотлагательного решения», — подчеркнул комиссар.
Вархей выразил полную поддержку усилиям главы Европейского совета Шарля Мишеля, направленным на диалог между лидерами Азербайджана и Армении по всем вопросам, связанным с мирным процессом, включая будущее мирное соглашение и делимитацию границы.
Как подчеркнул еврокомиссара, Евросоюз направил в Армению миссию (EUMA) «для снижения напряженности и поддержки мирного процесса».
«Это важный шаг для укрепления стабильности и усиления роли Европейского союза в регионе», — сказал Вархей.
NASDAQ и NYSE объявили о делистинге бумаг российских компаний
Американские биржи Nasdaq и NYSE проведут делистинг ценных бумаг компаний «Яндекс», Ozon, HeadHunter, ЦИАН и Qiwi, если те не обжалуют это решение.
В ответ на российское вторжение в Украину биржи закрыли торговлю акциями этих компаний 28 февраля 2022 года. Убрать бумаги из списков совсем планируют 24 марта.
Ни одна из этих компаний не находится под санкциями США, Евросоюза или Великобритании. «Яндекс» заявил, что делистинг не повлияет на его работу, но пообещал подать апелляцию на решение. В Ozon сообщили, что изучают процесс обжалования.
Московская биржа продолжит торговать ценными бумагами компаний в обычном режиме.
Данилов: Освобождение территорий Молдовы и Грузии от войск РФ – не дело Украины
Грузия и Молдова должны избавиться от влияния и присутствия войск РФ на своих территориях без участия Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью украинской службе «Радио Свобода».
«Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им», – сказал Данилов.
Он считает, что страны, где РФ имеет свое влияние и присутствие, не будут развиваться.
«Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировали часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет», – заявил Данилов.
Кроме того, он назвал «странным» заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что в будущем мирном соглашении об окончании войны РФ против Украины должен быть пункт о выводе российских войск с территории Грузии.
«Тогда вы скажите, что это не ваша территория, но скажите это публично на весь мир. Эта византийщина, которая до определенного времени существовала в политике, должна отойти в прошлое», – сказал Данилов.
- Ранее в правительстве Грузии не раз критиковали Алексея Данилова. Секретарь Совета национальной безопасности Украины, в частности, призывал Тбилиси последовать примеру Киева и вернуть свои земли. Он говорил, что Грузия, потерявшая Абхазию и Южную Осетию, и Молдова, потерявшая Приднестровье, должны взять пример с Украины, чтобы «разорвать Россию». Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.
- Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Швейцарские регуляторы попытались успокоить вкладчиков Credit Suisse
Швейцарский финансовый регулятор FINMA и Центральный банк Швейцарии в совместном заявлении заверили вкладчиков, что Credit Suisse соблюдает требования к капиталам и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам. Агентство Reuters отмечает, что таким образом главные финансовые учреждения Швейцарии попытались ослабить опасения, возникшие вокруг Credit Suisse.
BBC News сообщает, что швейцарские регуляторы заявили о готовности оказать помощь «банковскому гиганту» Credit Suisse – «если это будет необходимо». Британская медийная корпорация отмечает, что крах банка Silicon Valley Bank в США вызвал опасения относительно «более широкого кризиса».
Как сообщает «Евроньюс», европейские фондовые рынки упали в среду на фоне опасений нового витка банковского кризиса. Спусковым механизмом стала новость о том, что Национальный банк Саудовской Аравии – крупнейший инвестор Credit Suisse – не намерен предоставлять швейцарскому финансовому учреждению дополнительную помощь.
Национальный банк Саудовской Аравии приобрел долю в Credit Suisse в размере почти 10% в прошлом году в рамках привлечения капитала, обязавшись инвестировать до 1,5 млрд швейцарских франков.
Статистика: В среду к 14 часам по среднеевропейскому времени, парижская биржа упала на 2,97%, Лондонская – на 2,76%, Франкфуртская – на 2,43%, Миланская – на 4% . Индекс европейского банковского сектора (Stoxx 600 Banks) опустился более чем на 7%. В минусе начали день американские рынки: индекс Dow Jones упал на 1,40%, Nasdaq на 1%. Акции Credit Suisse на торгах Швейцарской фондовой биржи в среду продолжили падение, обновив исторический минимум. Котировки упали на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за один день.
Правительства нескольких стран и один банк стараются убедить Швейцарию в необходимости срочных действий, информирует Reuters со ссылкой на свои источники.
В совместном заявлении швейцарских регуляторов нет указаний на вероятность влияния турбулентности американского банковского рынка на банки Швейцарии. Агентство Reuters отмечает, что FINMA и Центробанк Швейцарии имеют в виду недавние новости о крахе американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. «Евроньюс» пишет со ссылкой на аналитиков, что падение акций Credit Suisse вновь вызвало у инвесторов опасения относительно устойчивости глобальной банковской системы после краха на прошлой неделе Silicon Valley Bank.
Федеральное казначейство США наблюдает за развитием ситуации вокруг Credit Suisse и в связи с этим поддерживает контакт с глобальными игроками, сообщил представитель Министерства финансов США. На вопрос о возможном влиянии проблем Credit Suisse на банковскую систему США, председатель бюджетного комитета, сенатор Берни Сандерс сказал кореспонденту Reuters: «Обеспокоены все».
Credit Suisse – второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Штаб-квартира находится в Цюрихе. С 2011 года Credit Suisse входит в число «глобально системно значимых банков».
- Напомним, что с Credit Suisse судится экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили. В марте прошлого года издание The Financial Times сообщило, что Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка и получит от него более 500 млн долларов (Bloomberg пишет о 607 млн долларах). Решение тогда принял суд на Бермудских островах. Позже стороны ожидали решения суда в Сингапуре. В феврале текущего года стало известно, что Credit Suisse выплатил Иванишвили 210 млн долларов.
- Общая сумма исков Иванишвили составляла около $800 млн. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, который был осужден за мошенничество. Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
- Очередной этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после российского вторжения в Украину. Сообщалось, к примеру, что банк заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение.
- Адвокаты Иванишвили периодически публикуют заявления, обвиняя Credit Suisse в политическом давлении. Утверждалось, что олигарх до сих пор не может получить деньги, хранящиеся в трастах, учрежденных Credit Suisse.
Итальянский исследователь: мать Леонардо да Винчи была черкешенкой
Мать художника и ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой по происхождению, в Италии она оказалась как вывезенная с Северного Кавказа рабыня. К таким выводам пришел исследователь Карло Вечче (Carlo Vecce). Об этом он сообщил на презентации своей новой книги «Улыбка Катерины» (Il Sorriso di Caterina).
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, Вечче ссылается на ранее неизвестные документы, найденные в Государственном архиве Флоренции. Это акт об освобождении рабыни по имени Катерина ее хозяйкой, Монной Джиневрой — она была женой «флорентийского авантюриста», владевшего рабами из Причерноморья. Документ был написан Пьеро да Винчи, отцом художника, и датирован ноябрем 1452 года, когда Леонардо да Винчи было бы шесть месяцев.
По словам Вечче, этот акт освобождения был единственным, который Пьеро да Винчи написал за всю свою карьеру. Катерина была похищена в горах Кавказа, затем как рабыня продана в Константинополь, а потом в Венецию, откуда затем прибыла во Флоренцию, где и встретила молодого нотариуса да Винчи.
«Когда я увидел этот документ (об освобождении – ред.), я не мог поверить своим глазам. Я никогда не придавал большого значения теории о том, что она (мать да Винчи – ред.) была рабыней из-за границы. Я потратил месяцы, пытаясь доказать, что Катерина в этом нотариальном акте не была матерью Леонардо, но в конце концов все документы, которые я нашел, указывали на это, и я сдался перед доказательствами», – сообщил Вечче в интервью NBC News.
Ранее некоторые исследователи утверждали, что мать художника была рабыней из Северной Африки или Турции. Они ссылались на распространенность имени Катерина среди рабов.
- Величайший итальянский художник, скульптор, архитектор, инженер, математик, изобретатель и ученый Леонардо да Винчи родился в 1452 году. Одна из самых известных картин да Винчи «Мона Лиза» хранится в парижском Лувре.
Генерал Милли усомнился, что военные РФ смогут поднять беспилотник из моря
Один из руководителей Пентагона заявил в среду, что крушение американского разведывательного беспилотника над Черным морем после перехвата российскими самолетами свидетельствует о возрастающей агрессии со стороны Москвы.
«В последнее время наблюдается модель поведения, в рамках которой Россия действует все более агрессивно», – сказал в беседе с журналистами председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он также заявил, что упавший в море беспилотник будет трудно поднять со дна, учитывая глубину воды в этом районе.
«Голос Америки» приводит слова Милли о том, что любая операция по подъему с технической точки зрения будет очень сложной. Определение глубины моря в этом районе может занять несколько дней. Ориентировочно глубина составляет от 1219 до 1524 метров, сказал генерал. Соединенные Штаты уже приняли меры для защиты от потери конфиденциальной разведывательной информации, если российские военные смогут поднять Reaper со дня моря.
Директор ФСБ России Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1» заявил: «Я не знаю, удастся ли нам его поднять или нет, но это необходимо сделать. И мы обязательно будем над этим работать».
Глава Пентагона Остин провел телефонный разговор с Шойгу
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. В российском ведомстве утверждают, что беседа была инициирована американской стороной. Других подробностей в Минобороны не сообщили.
Министерство обороны США подтвердило, что Остин говорил с Шойгу, уточнив, что темой стало «недавнее непрофессиональное, опасное и безрассудное поведение» российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем, из-за которого в воду упал американский беспилотник.
По данным американского телеканала СNN, в ближайшее время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также планирует провести телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Отмечается, что последний раз они беседовали в декабре 2022 года.
Накануне власти США сообщили о крушении в Черном море после столкновения с российским истребителем своего разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, который, как утверждается, выполнял задание в законном международном пространстве. По версии Минобороны США, российский истребитель, вылетевший на перехват беспилотника, задел его винт, в результате чего американским силам пришлось дрон сбить. Причиной инцидента в Пентагоне назвали «некомпетентность» российских летчиков. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также подчеркнул, что летательный аппарат находился в нейтральном воздушном пространстве, и что он не представлял угрозы. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но не сообщило о деталях.
По данным телеканала CNN, сразу после инцидента власти США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение с беспилотника. До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять обломки дрона со дна Черного моря.
- MQ-9 Reaper («Жнец») считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов.
Путин назначил главой Чукотки бывшего зампреда правительства «ЛНР»
Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа бывшего заместителя председателя правительства так называемой Луганской народной республики Владислава Кузнецова.
Одновременно с этим президент России отправил в отставку предыдущего губернатора Чукотки Романа Копина, руководившего регионом последние 15 лет. В тексте президентского указа говорится, что Копин освобожден с поста «по собственному желанию».
В сентябре 2023 года на Чукотке запланированы губернаторские выборы.
Владиславу Кузнецову - 54 года, он родился и вырос в Москве, там же окончил институт управления имени Орджоникидзе. В дальнейшем работал экономистом в нескольких крупных банках, был консультантом управления инвестиционной компании «Тройка Диалог», а с 2005 года находился на высоких должностях в различных структурах нефтегазохимической компании «Сибур», руководили которой близкие к Владимиру Путину бизнесмены, включая Геннадия Тимченко. В «Сибуре» Кузнецов дослужился до должности советника генерального директора. При этом он входил в так называемый путинский «кадровый резерв».
В 2013 году Кузнецов был избран депутатом парламента Башкортостана от партии «Единая Россия». В январе 2019 года назначен вице-губернатором Курганской области, а с июня 2022 года стал первым зампредом правительства оккупированной Россией части Луганской области Украины.
«Владимир Владимирович, я готов послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в «ЛНР», я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений», - такими были первые слова Кузнецова в новой должности, обращенные к Путину.
За поддержку российской военной агрессии против Украины Владислав Кузнецов внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.
ЧВК «Вагнер» рекрутирует наемников через крупнейший в мире порносайт
На крупнейшем в мире порносайте Pornhub появилась реклама российской частной военной компании «Вагнер», сообщили в среду несколько телеграм-каналов со ссылкой на пользователей, приславших соответствующий ролик.
Отмечается, что видео можно посмотреть непосредственно перед загрузкой порнографического контента, но только если зайти на Pornhub из России без VPN и программ по блокировке рекламы. В самом ролике, который содержит нецензурную лексику, говорится, что ЧВК «Вагнер» ведет набор бойцов из всех российских регионов», а заканчивается он призывом устраиваться на работу в ЧВК вместо получения удовольствия от просмотра порнографии.
Утверждается, что номер телефона, который указан в рекламе, в самом деле принадлежит вербовщикам частной военной компании.
Создатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопросы «действительно ли представители компании размещали рекламу на Pornhub?» и «принесет ли такая реклама свои плоды?», заявил буквально следующее: «Не знаю на каких, но размещение рекламы на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними полностью согласен. В этой рекламе говорится: «Иди воевать в ЧВК «Вагнер», хватит дрочить». Кто не согласен с этим доводом?»
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное приближенным к Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК, среди которых - заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
- Накануне российская Госдума приняла законопроект, предусматривающий длительные сроки заключения за дискредитацию наемников и добровольцев на войне с Украиной и распространение недостоверной информации о них. Принятие закона активно лоббировал Евгений Пригожин.
В Польше шестерых иностранцев заподозрили в шпионаже в пользу России
Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали шестерых иностранных граждан по подозрению в шпионаже на Россию. Они, как считает спецслужба, с помощью сети скрытых видеокамер наблюдали за перевозками грузов по железной дороге у ключевой для поставок вооружения в Украину железнодорожной станции.
Видеокамеры были размещены на ключевых участках путей и железнодорожных узлах в граничащем с Украиной Подкарпатском воеводстве, передает 15 марта со ссылкой на источники радиостанция RMF. Там расположен транспортный маршрут, по которому идет военный транзит в Украину и экспорт украинских товаров в страны и порты ЕС.
Большая часть камер располагалась в районе подъездов к аэропорту города Жешува, куда поступают военные грузы в Украину. На польской железной дороге и на объектах критической инфраструктуры введен режим повышенной готовности, передает радиостанция.
Данные о задержанных, в том числе страну их гражданства радиостанция не приводит. Официально ситуация не комментировалась. Польское агентство печати сообщает, что официальное заявление правительства по ситуации запланировано на четверг, 16 марта.
Единоросс, выступивший за запрет на выезд, дважды посетил Таиланд
Глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин, критиковавший российских граждан за праздный образ жизни во время проведения так называемой «специальной военной операции», дважды за последний месяц съездил в Таиланд, сообщает издание «Агентство» со ссылкой на источник в «Единой России» и базу данных о пересечении границ.
Как утверждает «Агентство», Сидякин был в Таиланде с 8 по 19 февраля, и снова улетел туда 6 марта. При этом год назад он публично объявил о запрете депутатам Госдумы от «Единой России» самовольно покидать пределы страны, поддержав это решение, а в октябре прошлого года заявил, что «не видит возможности веселиться для людей, поддерживающих СВО».
СМИ отмечает, что в январе текущего года уже всех депутатов Госдумы, а не только единороссов, обязали уведомлять о поездках за рубеж профильную комиссию или председателя парламента. Уведомлял ли кого-либо о своих полетах в Таиланд Сидякин - неизвестно.
«Агентство» обратилось к главе исполкома «Единой России» за комментарием, но снявший трубку мужчина, который откликнулся на имя и отчество Сидякина, сначала переадресовал вопросы пресс-службе партии, а затем и вовсе сказал, что он не Сидякин.
Контрактника из Южной Осетии судили во Владикавказе за оставление части
Контрактнику из самопровозглашенной республики Южная Осетия Михаилу Кочиеву Владикавказский гарнизонный военный суд назначил минимальное наказание за оставление войсковой части, аргументировав это его участием в «специальной военной операции» – так в России называют войну против Украины.
Как следует из приговора суда, Кочиев в августе – сентябре 2022 года на 17 дней покинул войсковую часть, дислоцированную в Цхинвали, желая «отдохнуть от военной службы». Это время он проводил с семьей, что в суде подтвердила супруга Кочиева. Сам он также признал вину.
Санкция статьи Уголовного кодекса РФ, по которой его обвиняли, предусматривает до трех лет лишения свободы, однако суд назначил ему наказание в виде удержания 5% дохода в пользу государства в течение года.
Решение суд принял в январе, но известно о нем стало только сейчас, после публикации приговора, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В конце марта 2022 года сообщалось, что из Украины после нескольких дней участия в войне вернулись около 300 контрактников российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии. Они избежали наказания.
- Ранее осудили военнослужащего Тимофея Шабурова за самовольное оставление части – контрактник вернулся из Украины, после чего хотел «отдохнуть от военной службы». Владикавказский гарнизонный военный суд назначил ему полгода дисциплинарной части.
- Несколько мобилизованных из Ростовской области отказались возвращаться на войну в Украину. Двое из них решили добраться в воинскую часть в Ростове, но их задержали пограничники и передали так называемой военной полиции сепаратистской «Донецкой народной республики». Три дня их вместе с другими мобилизованными держали на «гауптвахте» в полуразрушенном здании бывшего завода, а затем вернули обратно.
Рамзан Кадыров отрицает сообщения о своей тяжелой болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает сообщения о своей тяжелой болезни. Он опубликовал пост, в котором рассказал, что «здоров и полон сил». Ранее о серьезных проблемах у главы республики заявлял председатель правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев, а также оппозиционные чеченские телеграм-каналы.
Кадыров связал обсуждение своего здоровья с электронными четками (счетчиком молитв – ред.), которые он носит на пальце. Ранее в некоторых СМИ их назвали медицинским прибором.
Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни появились еще в начале февраля. Так, о возможной болезни и наркозависимости Кадырова заявлял Ахмед Закаев. В марте немецкий таблоид Bild со ссылкой на Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни, ссылаясь на его появления на публике с опухшим лицом. Сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби Ясина Ибрагима М. Эль Шахату.
О болезни Кадырова также писал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Создатель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев утверждал, что заболевание «не слишком серьезное».
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, 13 марта Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что в республике «все очень неплохо» и поблагодарил за это главу государства. Кадыров сообщил, что регион в 2022 году занимал «ведущие места» в различных сферах. При этом отчет об успехах противоречит официальной статистике в целом.
- В начале марта Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном главы Чечни Ахматом Кадыровым. Их совместные фотографии опубликовал у себя в телеграме сам региональный глава.
- Кадыров опасается потерять расположение Путина из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений на войне в Украине. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW), анализируя встречу в Кремле 13 марта.
Патриархия: священник пришел на митинг «Альт-Инфо» самовольно
Патриархия Грузии заявила, что не посылала священнослужителя на митинг ультраконсерваторов в Тбилиси и назвала его выступление неприемлемым самоуправством.
«Вчера, 14 марта 2023 года, священнослужитель действовал самовольно. Кроме того, он действовал в нарушение церковных канонов и его призывы привели к поляризации общества. Также этот священнослужитель не принадлежит к Мцхета-Тбилисской епархии», — говорится в заявлении Патриархии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинская православная церковь отметила, что призывала и призывает священнослужителей воздерживаться от публичного высказывания позиций, служащих поляризации и радикализации в обществе.
«Попытки принести стране пользу недопустимы с помощью бутылок с зажигательной смесью, попыток поджога правоохранительных органов или здания парламента. Недопустимо и то, что мы видели вчера, когда на митинге были озвучены угрозы в отношении других граждан», — говорится в заявлении.
В Ташкенте стендап-комику отключали микрофон на словах о Путине и войне
Российский стендап-комик Данила Поперечный рассказал, что на концерте в Ташкенте ему отключали микрофон «каждый раз, когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки».
Поперечный отметил, что из концерта вырезали даже шутку со словом «Россия». По словам очевидцев, на которых ссылается местная «Газета.uz», микрофон стендап-комику выключали, когда он начинал говорить о войне, президенте России Владимире Путине и политике.
«В итоге, как минимум 50 минут материала было «замьючено» по указке местных правоохранительных органов. Почувствовал себя как дома», – написал Поперечный.
Он извинился перед зрителями и сказал, что готов вернуть деньги за билеты.
- После российского вторжения в Украину Данила Поперечный временно уехал из России из-за угроз и опасения ареста. Сейчас он гастролирует по странам со своей новой программой. После Ташкента у него запланированы два концерта в Турции.
- Поперечный неоднократно высказывался на политические темы, как во время своих выступлений, так и отдельно от них. Он критиковал Путина и других российских чиновников, выступал на оппозиционных митингах.
Форум