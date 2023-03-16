МВД Грузии оштрафовало несколько человек за осквернение флага Евросоюза

МВД Грузии оштрафовало лидера «Консервативного движения» Зураба Махарадзе и четверых его соратников на тысячу лари каждого за то, что они сорвали и сожгли флаг ЕС, поднятый у парламента Грузии.

В МВД также заявили, что «принимаются правовые меры в отношении других лиц, причастных к этому процессу».

С прошлого года в Грузии является правонарушением осквернение выставленного госучреждением флага или герба ЕС, НАТО или другой международной организации, а также страны, с которой страна имеет дипотношения.

Подобные действия подлежат штрафу или административному лишению свободы на срок до 15 суток, пишет агентство «Новости-Грузия».