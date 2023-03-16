Глава МИД Великобритании прибыл с визитом в Грузию

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Встреча должна была состояться в конце февраля, но она была перенесена на более поздний срок из-за выявленной у Гаглоева коронавирусной инфекции.

Югоосетинский президент пригласил Владимира Путина на празднование 15-летия признания республики РФ. «В этом году мы отмечаем 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия и, пользуясь возможностью, я приглашаю Вас в Южную Осетию в качестве самого почетного гостя. И Вы на месте увидите то теплое, родное, благодарное отношение народа Южной Осетии к Вам, Владимир Владимирович», - приводит слова Гаглоева информагентство «Рес».

Алан Гаглоев обсудил с Путиным сотрудничество в экономике и военной сфере. «Не буду характеризовать отношения между Южной Осетией и Россией. Здесь, мне кажется, комментарии излишни, они носят особый характер», - констатировал Путин, приветствуя своего визави в представительском кабинете Кремля.

Российский президент отметил, что отношения развиваются по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере. «Рост товарооборота за прошлый год составил 12%. В принципе, хороший показатель», - сказал Путин. Он добавил, что развиваются все программы: инвестиционная программа, программа социально-экономического развития, программа финансовой помощи, кредитная программа помощи и поддержки Южной Осетии.

«С точки зрения обеспечения безопасности на территории республики расквартирована российская военная база и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами», - добавил он.

Алан Гаглоев заявил, что республика как никогда должна координировать действия с РФ в нынешней ситуации. «Мы видим, какие сложные геополитические процессы сегодня происходят, поэтому как никогда, должны координировать наши действия в рамках общего контура безопасности», - сказал Гаглоев.

Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября 2008 года был подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвали открылось посольство РФ.

Югоосетинский лидер выразил благодарность российскому коллеге за его решение о поддержке проекта газификации всей республики. «Это будет действительно прорыв в развитии нашей экономики. Мы сможем остановить отток сельского населения и сохранить наши села, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Это будет большим подспорьем для привлечения инвесторов в Южную Осетию», - отметил Гаглоев.