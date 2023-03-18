Верхний порог цен включен еще на 300 медицинских препаратов в Грузии

Председатель КНР и лидер правящей Компартии Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта. Об этом утром в пятницу сообщили пресс-служба Кремля и МИД Китая.

О том, что китайский лидер намерен приехать в Россию весной, ранее говорил президент России Владимир Путин. Точные даты визита названы только сегодня. Визит в сообщении Кремля назван государственным - это наивысший ранг официальных визитов.

Как говорится в сообщении Кремля, в ходе переговоров сторонв обсудят "вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем". Запланирован также "обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене". Также, как сказано в сообщении, состоится подписание важных двусторонних документов, каких именно, не уточняется.

МИД Китая заявил, что состоится "углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам", и назвал главной целью поездки укрепление двусторонних связей с Россией.

Это первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года и его первый зарубежный визит после избрания председателем КНР на третий срок. Путин приезжал в Китай на открытие Олимпиады в прошлом году незадолго до вторжения.

Ранее ряд западных СМИ писали о том, что Китай рассматривает возможность поставок в Россию вооружения, в частности беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Politico в пятницу сообщило, что китайские компании уже поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты; речь, однако, не идёт о широкомасштабных поставках. Госсекретарь США Энтони Блинкен в феврале предупреждал, что Пекин столкнётся с последствиями, если начнёт поставки оружия России. В Китае такие планы отрицали.

После переговоров высокопоставленного китайского представителя Ван И сначала с западными лидерами, а затем с Путиным в Москве в феврале Китай выдвинул инициативу о завершении конфликта в Украине. В ней упоминается об уважении суверенитета и целостности всех стран, но при этом содержится призыв к снятию санкций и к перемирию, как может следовать из текста, с сохранением нынешней линии разграничения, что неприемлемо для Украины. Киев прямо не отверг эту инициативу, однако отметил, что придерживается своих предложений, которые предусматривают полный вывод российских войск.

Накануне, как сообщалось, главы МИД Украины и Китая говорили по телефону.