Телеканал Рамишвили пожаловался на усилившиеся нападки со стороны «либеральных групп»

Телеканал POS TV опубликовал заявление, где пожаловался на усилившиеся нападки со стороны «либеральных групп». На канале заявили, что они защищают церковь и семью.

Как сообщает SOVA, за последние два дня уже несколько девушек рассказали о том, как их домогался руководитель POS TV Шалва Рамишвили. Причем публикации некоторых их них сопровождаются скриншотами переписки с Рамишвили, где последний поддерживает не совсем профессиональный тон беседы.

«В последнее время особенно усилилась атака на телекомпанию POS TV. В этой кампании активно участвуют так называемые либеральные группы, им не дает покоя само существование телекомпании. Наше телевидение уже много лет ведет борьбу с установившимся неолиберализмом, который в последнее время принял форму либерального фашизма. С момента своего создания POS TV стоит на страже таких консервативных ценностей, как родина, церковь, семья и достоинство. Эти ценности являются мишенью грузинских либерал-фашистов. Их оружие - ложь, манипуляции и агрессивное запугивание.

Клеветническая и дискредитирующая кампания, направленная против POS TV, является проявлением всего вышеизложенного. Как вы знаете, бывший народный защитник Нино Ломджария, которая уже занялась политикой, объявила нашу телекомпанию инструментом российской пропаганды. За заявлением Нино Ломджарич последовало совершенно неслыханное заявление Хартии журналистской этики, где POS TV упоминалось как главное средство массовой информации, преследующее российские цели, которое обвинялось в разжигании ненависти и поляризации общества.

При этом участились личные нападки на руководство и сотрудников канала. Распускают грязные слухи, исходя из принципа - я тебя обвиню, а ты оправдывайся. Единственная цель этой кампании – как-то затормозить развитие POS TV, рейтинг которого растет быстрыми темпами и, соответственно, увеличивается влияние телекомпании на телевизионном рынке.

Еще одна цель либеральных фашистов - запугать членов нашей команды, чтобы они оставили борьбу, которую этот канал успешно ведет последние несколько лет.

От имени большого коллектива телекомпании POS TV открыто заявляем, что либерал-фашистам не по плечу эта задача, не получится фейками запугать разоблачающее фейки телевидение. Наша борьба продолжается, и грязная кампания ее не остановит», - сказано в заявлении телекомпании.