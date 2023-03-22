Множество позитивных откликов вызвало на днях в абхазском обществе сообщение из Италии о подтверждении гипотезы абхазского ученого Вячеслава Чирикба о кавказском происхождении матери Леонардо да Винчи – одного из самых известных итальянских художников эпохи Возрождения. В 2018 году в Санкт-Петербурге вышла его книга «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?», в которой бывший министр иностранных дел продвигал эту теорию.

На днях в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» многие дважды поздравляли Вячеслава Чирикба – абхазского лингвиста, доктора филологических наук, профессора, уроженца Гагры, который пятнадцать лет жил и работал в Нидерландах, в 2011-2016 годах возглавлял Министерство иностранных дел Абхазии, сейчас – директор Центра стратегических исследований при президенте республики.

Во второй раз это были поздравления с днем рождения, а накануне – в связи с появлением в СМИ сообщения о том, что в Италии найдено документальное подтверждение гипотезы Чирикба, изложенной в его книге, об абхазском или черкесском происхождении матери титана эпохи Возрождения, художника, ученого и изобретателя Леонардо да Винчи. Многие приводимые пользователями публикации на эту тему были проиллюстрированы самым известным портретом Леонардо – с ниспадающими длинными седыми волосами, усами и окладистой бородой.

В 2018 году в Санкт-Петербурге вышла в свет книга Чирикба «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?». В ней, опираясь на косвенные данные и свои умозаключения, он писал о том, что матерью гениального итальянца вполне могла быть рабыня из Абхазии или из Черкесии. Помню, вскоре после этого мне попался на глаза в интернете отклик на эту книгу грузинского историка и политика Джемала Гамахария, который возмущался, что Чирикба нигде не пишет, что Абхазия – это Грузия. Я позвонил тогда Вячеславу Андреевичу и рассказал ему о том, какую обиду нанесла его книга Джемалу Гамахария, которого, кстати, в апреле 2019 года избрали председателем Верховного Совета Автономной Республики Абхазия, заседающего в Тбилиси.

И вот недавно итальянский исследователь и писатель Карло Вечче на презентации своей новой книги «Улыбка Катерины» рассказал о ранее неизвестном документе, найденном в Госархиве Флоренции. Это акт об освобождении рабыни по имени Катерина ее хозяйкой Монной Джиневрой – она была женой «флорентийского авантюриста», владевшего рабами из Причерноморья. Документ был написан нотариусом Пьеро да Винчи, отцом будущего художника, и датирован ноябрем 1452 года, когда Леонардо да Винчи было полгода. В акте говорится, что Катерина была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб).

Вячеслав Чирикба дал большое интервью на эту и другие темы Абхазскому телевидению. Приведу несколько фрагментов из него, из которых становится ясно, как он увлекся данной темой, хотя она и не входит в круг его обычных научных интересов:

«Я стал собирать все, что касалось детства Леонардо да Винчи – его рождения, его воспитания, родственных связей. Вот буквально все, что было опубликовано о Леонардо, я прочитал. И прочитал его тексты тоже. Я читал переводы и в оригинале. Ну, в общем, огромный материал, который мне много дал, и стало вырисовываться некоторое видение. У меня не было прямых данных, что Катерина была рабыней и чужеземкой, но было много загадочных вещей. Почему Леонардо, у которого были братья, сестры, не мог получить наследство от своего отца? Потому что дети рабов были лишены прав наследования. Почему не мог получить участок своего дяди Франческо? То же самое. Почему не мог поступить в университет? Потому что дети рабов не могли поступить в университет, запрещалось. Поэтому он вынужденно пошел в ремесленную мастерскую и стал гениальным художником. Иначе он стал бы великолепным нотариусом, но мир не знал бы такого гениального художника… Катерина было самым популярным именем, даваемым рабыням после крещения – тем, которые были мусульманками, либо язычницами… И очень многое у Леонардо говорит про образ его матери, с которой он жил до шести лет. Потом они расстались, он переехал к отцу. Его воспитала мачеха, которую он тоже очень любил. Но образ матери остался в его памяти… Есть замечательное аналитическое эссе Зигмунда Фрейда «Детский сон Леонардо», где он говорит о том, что все изображения Мадонны у Леонардо – это изображения его матери, улыбающейся женщины с младенцем... Издатель итальянского журнала написал мне, что моя гипотеза кажется ему очень убедительной, и попросил прислать ему ее краткое изложение для издания в этом журнале. Я послал краткое изложение моей гипотезы. Оно было опубликовано два месяца назад. Просто удивительно, как все это приближалось, правда? И вот буквально на днях сначала мой близкий друг Кан Тания, который учился в Италии, знает ситуацию, с которым мы вместе были в Винчи, были в музее Леонардо, весь контекст ему известен хорошо… Он написал, что ваша гипотеза подтвердилась, нашелся документ, который подтверждает, что его мать была из региона Черкесия, дал ссылку. А еще через полчаса написал, тоже по электронной почте, издатель журнала и поздравил с тем, что моя гипотеза подтвердилась».

Как известно, одиннадцать древнегреческих городов оспаривали друг у друга право называться родиной Гомера. Нет такого этноса, который бы не гордился своими знаменитыми представителями. Взять, скажем, правителя Египта XVIII века абхазского происхождения Али-бея, жизни которого посвящено немало художественных произведений, в частности, пьеса Дениса Чачхалиа, роман абазинского общественного деятеля и литератора Олега Этлухова. Примечательно, впрочем, что среди интернет-откликов в Абхазии не попалось ни одного, где присутствовало бы разочарование от того, что мать Леонардо да Винчи оказалась не абхазкой, а черкешенкой. Во-первых, радовались тому, что подтвердилась гипотеза их земляка, который допускал оба варианта. Во-вторых, слишком близкородственны оба народа, чтобы ревновать друг к другу из-за причастности к рождению великого человека…

Ну, и при любом раскладе такие люди, как Леонардо да Винчи, принадлежат всему человечеству.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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