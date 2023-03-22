Газета «Республика» пытается спрогнозировать влияние политических процессов в Грузии на Южную Осетию. «Пристальное внимание югоосетинского наблюдателя к подобного рода событиям в Грузии объясняется исключительно интересами безопасности страны, учитывая печальный опыт «революции роз» во главе с неадекватным лидером, за которой последовали одна за другой две войны против Южной Осетии и не менее агрессивная фарисейская политика «мягкой силы»», – пишет автор и подробно останавливается на сути протестов, а также грузинских и международных неправительственных организациях, которые больше всего недовольны планами принять закон об иноагентах. В итоге автор так и не приходит к однозначному ответу на вопрос, вынесенный в заголовок: «Революция иностранных агентов» в Грузии. Грозит ли она открытием второго фронта?» «Скандирование «Су-ху-ми!» и крики «Вернем Сухуми, Цхинвали и Ередви!», наверное, отозвалось в сердцах грузин, особенно старшего поколения, но именно оно, это поколение, хорошо помнит, что такое война с Абхазией и Южной Осетией, и в здравом уме вряд ли захочет повторить этот опыт», – считает автор. Эта же тема обсуждается и в другом материале нового номера газеты, посвященном годовщине Ередской трагедии. В марте 1991 года в селе были похищены и убиты 12 осетин, захоронение удалось найти близ села только через три года. Здесь автор осуждает избирательное отношение Запада к таким фактам. «Западный мир, считающий Грузию маяком демократии, хотел бы никогда не знать об этой трагической странице истории осетинского народа, как и о расстреле беженцев на Зарской дороге 20 мая 1992 года. Запад легко закрывает глаза на подобные зверства, когда они укладываются в его интересы, и поддерживает новые призывы к крестовым походам: «Вернем Цхинвали и Ередви!»

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Телеграм-канал «Kavkaz_leakbez» берется размышлять над вопросом: «Можно ли установить грузинскую власть в Южной Осетии силой?» Автор считает, что такой сценарий в случае военного столкновения сегодня вряд ли вероятен. Успех возможен при совпадении нескольких условий, от Грузии не слишком зависящих, считает он. «Первый вариант, совершенно нереальный, и все же мы его рассмотрим: Россия решит ради дружбы с Грузией «сдать» РЮО, вывести свой воинский контингент и предоставить карт-бланш режиму Иванишвили», – пишет канал и поясняет, что этот вариант крайне нежелателен для самой России, так как последствия будут крайне негативными. «Второй вариант: США (как вариант – США и Евросоюз) «купит» югоосетинскую элиту и гарантирует ей сохранение статуса в едином грузинском государстве. Но и здесь есть одна загвоздка, которая разрушает эту конструкцию. Главная проблема начнется с возвращения грузинских беженцев. При этом речь идет о возвращении не в Ленингорский район, а в Цхинвал и другие населенные пункты республики», – пишет канал. «Во-первых, «возвращенцы» коренным образом изменят нынешнюю этнодемографическую ситуацию и превратят осетин в этническое меньшинство. Тогда «купленная» югоосетинская элита в одночасье превратится в национал-предателей со всеми вытекающими последствиями, описанными выше в первом сценарии. Именно изгнанники-грузины занимают наиболее радикальную позицию в отношении Южной Осетии, а значит, их возвращение лишь переведет стрелки часов назад – в 90-е», – считает автор.

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ИА «Рес» публикует интервью с экс-спикером парламента, историком и одним из опытнейших политиков республики, лидером Компартии Южной Осетии Станиславом Кочиевым. Он осудил решение сократить свою югоосетинскую армию, называв его «поспешным». «Грузия не всегда может быть такой тихой, как все эти годы, и чтобы застраховать себя, оружие всегда должно быть наготове из соображений собственной безопасности», – сказал Кочиев. Говоря о приоритетах республики, политик выделил взаимоотношения с Северной Осетией. «Я не говорю про слияние. В политическом плане у нас одни задачи, у Северной Осетии – другие, и мы не можем стать каким-то районом РСО – Алания. Пока, во всяком случае, это исключено. Но отношения надо развивать. Надо развивать отношения с другими регионами Северного Кавказа и с ближайшими северокавказскими российскими регионами», – цитирует Кочиева «Рес».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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