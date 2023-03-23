«Нужная газета» рассказывает о визите спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара в Абхазию. Он приехал в Сухум 16 марта для встречи с официальными лицами, проведения консультаций и изучения общественно-политической ситуации. О целях и результатах визита Тойво Клаар рассказал «Нужной газете». Дипломат подчеркнул, что совершает его не в качестве сопредседателя Международных женевских дискуссий, а как спецпредставитель Евросоюза.

«Мы планировали встретиться с господами Ашуба (спикер парламента – ред.), Шамба (секретарь Совбеза – ред.), и с ними встречи состоялись. Мы также просили встречу с господином Бжания (президент – ред.), но он, к сожалению, заболел. Господин Ардзинба (министр иностранных дел – ред.) в конце концов нашу встречу не подтвердил. Очень жалко, что мы не смогли встретиться с господином Ардзинба, но мы надеемся, что в будущем такая встреча будет», – заявил в интервью изданию спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу.

И Сухуми, и Тбилиси нужно быть готовыми не только предложить свои приоритеты, но и принять к обсуждению приоритеты другой стороны

Он отметил, что контакты между конфликтующими сторонами важны на всех уровнях: «В настоящее время ни Сухуми, ни Тбилиси не готовы или не в состоянии вести официальные переговоры. Мы пытаемся продвигать более неформальные, но прямые контакты между сторонами в надежде, что это будет приемлемо. Мы бы хотели, чтобы они сели за стол и предложили друг другу темы для обсуждения. Для этого и Сухуми, и Тбилиси нужно быть готовыми не только предложить свои приоритеты, но и принять к обсуждению приоритеты другой стороны. У нас такое ощущение, что это, в принципе, понимают и в Сухуми, и в Тбилиси, но пока обеим сторонам трудно понять или принять предложения другой стороны».

Тойво Клаар опроверг утверждения о том, что США и ЕС призывают Грузию к открытию «второго фронта»: «Я могу подтвердить точно и однозначно, что со стороны Евросоюза никто не подталкивает Грузию к войне. И посол США в Тбилиси подтвердил, много раз подтвердил, что и со стороны США нет такого давления. Это дезинформация».

Дипломат пояснил, с чем связана пауза в проведении Международных женевских дискуссий. По его словам, предложение даты проведения встречи – это прерогатива сопредседателей: «Мы планировали встречу в феврале с консультациями со всеми участниками, но оказалось, что не все были согласны, и мы приняли решение перенести ее на апрель, потому что без согласия всех участников мы не можем встретиться».

Издание напоминает, что министр иностранных дел Абхазии предлагает перенести Женевские дискуссии «на более нейтральную площадку», в Минск. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу так прокомментировал это предложение: «Все участники этого процесса согласились с тем, что местом встречи будет Женева. Это место выбрано потому, что в Женеве располагается одна из штаб-квартир ООН. Мы не видим никаких причин для переноса дискуссий в другое место». Он подтвердил, что следующий раунд дискуссий пройдет в Женеве 4-5 апреля.

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Газета «Независимая Республика» публикует интервью с послом по особым поручениям МИДа Абхазии Каном Тания. Он подчеркнул, что абхазским дипломатам важно участвовать в разных международных площадках, чтобы доносить объективную информацию об Абхазии.

Так или иначе, дипломаты должны общаться, чтобы понимать настроения соседей, а не оставаться в догадках о происходящем исходя из слухов или статей в СМИ

«Мы можем и должны говорить о себе на всех возможных площадках, которые не противоречат нашей Конституции. Каждый гражданин Абхазии – это, по сути, своего рода посол страны. Площадок много, они все разного характера и с разными целями и задачами, которые ставят организаторы. Если говорить конкретно о Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, считаю эту площадку важной, так как в ней участвуют основные политические факторы, задействованные в грузино-абхазском вопросе. У наших дипломатов есть возможность озвучивать объективную информацию об Абхазии и происходящих у нас процессах напрямую международникам без «грузинского фильтра». Более того, сами переговоры являются стабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа в целом. Статус площадки является экспертным, то есть каждая из сторон представлена экспертами, по крайней мере, так для формальности заявляют сомодераторы дискуссий. Мы со своей стороны в начале каждого раунда однозначно заявляем, что абхазская сторона является официальной делегацией Республики Абхазия и все остальные стороны принимает в качестве официальных делегаций соответствующих стран. По факту же все стороны представлены дипломатами из соответствующих министерств иностранных дел, чиновниками высокого ранга и сотрудниками силовых структур и специальных служб. Мне видится необходимым продолжение дискуссий особенно в сегодняшней напряженной обстановке. Так или иначе, дипломаты должны общаться, чтобы понимать настроения соседей, а не оставаться в догадках о происходящем исходя из слухов или статей в СМИ».

Идея создания другой площадки двустороннего общения между Абхазией и Грузией без посредников дипломату видится крайне неэффективной по нескольким причинам. Кан Тания пояснил: «Надо в первую очередь понимать, что для Грузии такой формат, в которых нет посредников, будет сугубо внутригосударственным делом, нас в качестве стороны воспринимать не будут. Посредник является гарантом исполнения тех или иных договоренностей. Много других деталей, но для меня эти два пункта являются основополагающими для любых переговоров».

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Самое ужасное, людям объясняют, что система справедливо устроена и виноваты в своем прозябании они сами, потому что они глупы, безграмотны и безынициативны

Общественный деятель Астамур Какалия написал пост на своей странице в Facebook: «Народу, сидящему без воды, без света, без работы, без перспективы, без равного доступа к должностям, без равного доступа к выполнению работ на своей родине. Народу, живущему в изоляции, по сути, в коррупционной резервации, где соперничающие группировки чиновников борются за обладание богатствами страны, где все возможности страны предоставляются лишь избранному кругу и их родне – вот этому народу говорят: «А скоро станет еще хуже, чем сейчас, вас ждет война». Ей-богу, война уже не кажется такой страшной на фоне медленного умирания любой здравой повестки и любого конструктива. И самое ужасное, людям объясняют, что система справедливо устроена и виноваты в своем прозябании они сами, потому что они глупы, безграмотны и безынициативны. То есть они безработные и бедные не потому, что клептократия лишила их возможности развиваться, а потому, что они идиоты. То есть жертве клептократии еще вменяется вина. То есть они виновны в том, что не преступали закон, что не занимали объекты и не продавали их, что не могли пристроиться к какой-либо кормушке».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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