С наступление весны жители Цхинвала все больше времени проводят на улице. «Эхо Кавказа» спросило у горожан, можно ли назвать город чистым?

Дана: Думаю, частично, да. Центр более или менее содержится в чистоте. Наверняка могу сказать, что город трудится над тем, чтобы он был чист, был красивый, аккуратный. Зачастую, как я наблюдаю, сами люди не хотят содержать свой город в чистоте. Раньше все сваливали на то, что на улицах недостаточно урн. Сейчас я не могу сказать, что их недостаточно. Может, где-то еще можно добавить, но урны есть, уборщики убирают, но жители сами не соблюдают чистоту. Могут выкинуть мусор в любом месте и дети, и взрослые, к сожалению.

Мухар: Неплохо коммунальные службы следят за чистотой в городе. Город достаточно чистый. Конечно, не без претензий. Первая моя претензия в том, что можно было бы и мыть улицы от пыли, мусор убирают, а пыль все равно скапливается. Если бы были такие машины, которые моют улицы и тротуары, было бы здорово. Например, зимой, когда были большие снега, тротуары не чистились вообще. Только проезжая часть. И вторая претензия в том, что утром мусоросборная машина вместе с дворниками выезжает на улицы в районе девяти часов утра, когда и так на улицах бывает очень сложно проехать, и они еще мешают движению. Это можно было бы делать немного раньше, часов в семь или восемь. Это что касается города. Но если выйти за пределы города, то там просто страшная картина, везде мусор. Сразу за обочиной любой дороги начинаются горы мусора, пластик. Это, конечно же, удручает. Может, это работа не городских служб, а районных, но мне от этого не легче.

Эльза: Нет, конечно, потому что ведь не везде чисто. В центре тоже не особо чисто. А на окраинах вообще грязь. Вот на Гафеза, например, нет никаких дворников, люди сами тоже не особо следят… Я конкретно про наш район говорю. И везде на окраинах так, и еще хуже, чем на Гафеза.

Алена: Ну и не грязный, я бы сказала. Я считаю, можно было бы, чтобы чище все было. Конечно, хочется, чтобы было лучше и чище. Считаю, что люди сами должны соблюдать чистоту, и те, к кому это относится.

Галина: Нет, я бы не сказала. А кто в этом виноват? Все правительство! Вот посмотрите, что у нас творится на рынке. Рынок внутри пустой, а торговцы стоят на тротуарах. У нас нет никакой чистоты, никакого порядка. Куда только мы не жаловались насчет рынка, никто нам никакого ответа не дает.

Вида: Нет, нельзя Цхинвал назвать чистым городом. И люди загрязняют, и не убирают особо. По идее же, каждое утро должны все улицы прибирать, а я бы не сказала, что их убирают. Раньше я жила в центре, там убирали каждое утро. А прошлым летом переехала на окраину, с тех пор я только два раза видела, чтобы убирали. Там просто кошмар. А там что, не дети что ли? Мы не люди? Да, люди тоже мусорят, это везде так. Но убирать же надо, им же за это зарплату платят. Тротуар – это же благоустройство. Вот по дороге в бассейн «Дельфин» заканчивается тротуар, и дальше идет грязь. Если дождь, там невозможно пройти. Детям приходится выходить на дорогу. Там же можно уложить тротуарную плитку. Ну или асфальт и какое-то ограждение. У нас обязательно должно что-то случиться?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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