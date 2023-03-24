Саакашвили в интервью Politico: меня отравили российские агенты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью американскому изданию Politico, что он был «отравлен российскими агентами». По словам политика, представители РФ «внедрились в грузинские службы безопасности».

«Я хорошо помню тот день, когда мне ввели яд, я чуть не умер. С тех пор у меня плохо со здоровьем», – заявил он.

Как отмечает Politico, заявление прозападного политика – часть более широкой серии обвинений, связанных с вредоносным российским влиянием. В частности, Саакашвили настаивал на том, что олигарх Бидзина Иванишвили, основавший правящую партию «Грузинская мечта», действовал по указке Москвы, чтобы «захватить» грузинское государство: «Он контролирует все – законодательную, исполнительную, судебную систему».

Как пишет СОВА, в интервью третий президент заявил, что с момента своего ареста потерял уже половину своего веса и теперь весит 60 кг вместо 120 кг.

«В учреждении, в котором я нахожусь, основные решения о лечении принимают службы безопасности, а не врачи – они назначают весь медперсонал», — написал Саакашвили в ответах, переданных Politico через его американского адвоката Массимо Д’Анджело.

По словам Д’Анджело, небольшие дозы яда, вероятно, подмешивались в еду и воду экс-президента, что, как считает адвокат, согласуется с медленными и мучительными методами Кремля, когда речь идет об устранении политических заключенных.

Отметим, что Саакашвили и его соратники неоднократно озвучивали версию об отравлении, ссылаясь на медицинские анализы, выявившие в организме политика тяжелые металлы. В конце 2022 года третий президент заявил: «Если Навального сразу хотели убить «Новичком», то мне дали смесь, которая убивает в течении нескольких месяцев».

Грузинские власти версию об отравлении Саакашвили категорически отвергают. Глава Минюста Рати Брегадзе предложил провести токсикологическую экспертизу, от которой, по словам министра, Саакашвили отказался.