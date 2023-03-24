24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. О том, сколько больных в Абхазии, как их лечат, какова динамика заболеваемости и смертности, в интервью «Эху Кавказа» рассказал директор Государственного противотуберкулезного диспансера Джумбер Гопия.

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден в 1993 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. 24 марта было выбрано потому, что именно в этот день известный немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о том, что ему удалось выявить возбудителя заболевания. Туберкулез – это очень опасная и легко передающаяся инфекция. Ежегодно во всем мире от нее умирает 1,6 миллиона человек.

Насколько это заболевание распространено в Абхазии и как с ним борются, рассказал директор Государственного противотуберкулезного диспансера Джумбер Гопия. Он сообщил, что в Абхазии на учете состоят 69 человек, больных туберкулезом:

«В данный момент в больнице лечатся около 24 человек, это те, которые находятся в стационаре. У нас во всех районах существуют амбулаторные пункты, куда больные приходят по месту жительства и получают там препараты. Наши врачи приезжают туда, чтобы их обследовать, назначить дальнейшее лечение, решить вопрос об изменении лечения. Они следят за больными. У нас восемь районных пунктов, и там сейчас лечатся 45 человек. Это те, кто переведен на амбулаторное лечение после стационара, после абацилляции (ликвидация бацилл в организме) и проходит дополнительное лечение».

По словам Джумбера Гопия, у туберкулезного стационара были трудности с размещением больных, но после 2018 года больницу отремонтировали и открыли:

«У нас был произведен ремонт, мы к концу 2018 года перешли в полностью отремонтированное здание. Наша больница рассчитана на 140 коек, есть приемное отделение, есть диагностическое отделение на 50 коек, детское отделение, отделение открытой формы – секторизация соблюдается по всем правилам.

– А дети больные есть?

– На данный момент у нас из детей никого нет, и дай бог, чтобы их не было, чтобы они не болели. Все препараты, необходимые для лечения туберкулезного больного, у нас есть – это и препараты пятой линии, и для лечения начальной формы. Помимо них мы получаем препараты от побочных действий, это сердечные и почечные препараты. Диспансер работает на бесплатной основе: лабораторные исследования, лечение, трехразовое питание – все бесплатно».

В больнице работают пять врачей-фтизиатров и столько же ведут прием в районах.

Джумбер Гопия говорит, что люди с открытой формой туберкулеза могут посещать кофейни и места концентрации здоровых людей. Врачи им объясняют, что они представляют опасность для других, но не всегда больные соблюдают их требования, а принудительного лечения и изоляции в Абхазии нет. Открытая форма туберкулеза очень опасна, так как инфекция легко передается воздушно-капельным путем, и один больной может заразить 10-15 человек.

Пик заболеваемости туберкулезом был в Абхазии в 2010-2012 годах, после 2012 года начался спад, и роста заболеваемости в последние годы нет.

С 1997 по 2014 год в республике работала международная гуманитарная организация «Врачи без границ». Ее специалисты оказывали большую помощь в борьбе с туберкулезом. После того, как они покинули Абхазию, обеспечением больных занимается государство. На целевую программу лечения и профилактики заболевания выделяется в год 7 млн рублей.

Джумбер Гопия предупреждает, что при появлении таких симптомов, как повышение температуры до 37,5 градусов, слабости, отсутствии аппетита, кашле и потливости необходимо сразу обратиться к врачу-фтизиатру. В каждом районе есть амбулаторные пункты и врачи в поликлиниках.

В 2022 году в Абхазии умерли двое больных туберкулезом. В 2023 году нет летальных случаев и тяжелых больных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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