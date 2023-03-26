Туроператоры России фиксируют рост спроса на туры в Абхазию на майские выходные

Заместитель председателя Совета безопасности России, автор множества громких заявлений в поддержку войны в Украине Дмитрий Медведев призвал лишить людей, признанных «иностранными агентами», доходов в России, а также выступил за пиратское, то есть нарушающее авторские права, распространение контента, принадлежащего западным компаниям.

Свою идею о лишении «иноагентов» доходов он проиллюстрировал примером фильма по произведению Бориса Акунина. Писатель уже несколько лет живет за рубежом, он активно осуждает российское вторжение в Украину. При этом Акунин (Георгий Чхартишвили) не включен в реестр «иностранных агентов».

В интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте», отрывки из которого публикуются уже несколько дней подряд, Медведев, в частности, сказал, что необходимо внести изменения в законодательство и «прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России». «Какой-нибудь Акунин. Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию... В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам... Появляется очередная версия этого «Азазеля». Четвертый раз поставили! Спрашивается, зачем? Закажите подобную антиутопию кому-то» - сказал Медведев. При этом он сказал, что люди, уехавшие после начала войны за границу и «сидящие тихо», то есть не выступающие против войны, закон не нарушили и могут вернуться в Россию.

По всей видимости, экс-президент России имел в виду мини-сериал «Фандорин. Азазель», который вышел на экраны в начале года. Он снят по мотивам романа Акунина «Азазель» - однако действие перенесено в XXI век.

Ранее сообщалось о том, что имя Акунина убрали с афиш ряда российских театров, которые продолжают ставить спектакли по его произведениям, а в некоторых книжных магазинах его книги, как и произведения «иноагентов», заворачивают в бумагу, чтобы не было видно обложку.

Акунин высказывания Медведева прямо не прокомментировал. Однако он написал в субботу в фейсбуке, что он написал новый «незапланированный» роман о приключениях Эраста Фандорина и его друга Масы. Акунин также пишет, что получил статистику с американского сайта, на котором продаются его электронные книги. «Обнаружилось одно интересное обстоятельство, которого я совсем не ждал. Тридцать процентов покупателей – из РФ! То есть многие не хотят платить деньги в своей стране, хотя цена в американском магазине существенно выше», - пишет Акунин.

Также в своем интервью Дмитрий Медведев призвал к нарушению авторских прав западных компаний на интеллектуальную собственность. По его словам, пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. «Если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» - сказал Медведев.

Эту позицию уже поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Мы же имеем дело с пиратами - [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», - приводит ТАСС слова Пескова.