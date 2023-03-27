В Тбилиси сотрудники Республиканской больницы вышли на акцию против её сноса

Медицинский персонал Республиканской больницы проводит акцию протеста после решения Минздрава об остановке работы клиники и сообщений о возможном сносе здания. На дверях главы клиники участники акции повесили плакат: «Директор по разрушению».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», врачи собрались на втором этаже комплекса и потребовали встречи с представителями правительства и ответов на вопросы о дальнейшей судьбе клиники, и что делать тысяче человек, которые в ней работают.

«Минздрав по-прежнему придерживается позиции, что прием пациентов здесь должен быть остановлен, и работу можно будет возобновить только через три года. Куда столько людей пойдет и где они будут работать три года?», — сказал журналистам заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Георгий Дундуа.

Коллектив больницы предупреждает, что врачи работают здесь много лет, это опытная сработавшаяся команда со своими традициями, которая понимает друг друга с полуслова, и заново собрать ее через несколько лет в таком качестве будет невозможно.

Ранее телеканал «Пирвели» сообщил, что в его распоряжении оказался документ от 21 марта, согласно которому планируется полная кадровая и административная реорганизация больницы, которая должна завершиться 30 апреля.

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили несколько дней назад объявил, что инфраструктура больницы, построенной в 60-70-х годах прошлого века, не соответствует современным стандартам.

«Мы получили рекомендации, финансово эффективнее будет снести больницу и построить новое здание», – сказал министр.

Сначала распространилась информация, что территория больницы будет передана инвестору, а новая больница взамен будет построена в другом месте, но сейчас Минздрав это отрицает.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от имени правительства сегодня заявил, что «ни один сотрудник Республиканской больницы не останется без работы».

По его словам, новое здание будет построено на том же месте, с сохранением всех штатных единиц. Обеспокоенность медперсонала судьбой клиники и своей собственной Гарибашвили назвал следствием распространения ложной информации и пропаганды.