Абхазия начала проработку проекта соглашения с РФ по запуску аэропорта

Власти самопровозглашенной республики Абхазия приступили к детальной проработке проекта межправительственного соглашения с РФ о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.

Как сообщила пресс-служба абхазского парламента, накануне состоялось совместное расширенное заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Во встрече приняли участие абхазский лидер Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты.

Председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц подчеркнул, что совместная работа над проектом Соглашения на предварительном этапе будет способствовать качеству документа, который будет подписан до ратификации в парламенте.

Сообщается, что проект соглашения «отражает желания сторон создавать и поддерживать благоприятные условия для осуществления инвестиционного проекта по реконструкции, развитию деятельности и эксплуатации» сухумского аэропорта. В документе «определяются права и обязательства сторон и говорится, что поддержка реализации инвестиционного проекта будет способствовать развитию экономики и благосостоянию граждан».