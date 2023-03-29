Один человек погиб и несколько получили травмы в ходе вчерашнего урагана, обрушившегося на Аджарию и Озургети. Сильный ветер валил деревья и срывал крыши со зданий, под обломки которых попали несколько человек. Сегодня ураган может добраться до Тбилиси, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды.

Дождь, снег и ураган: с сегодняшнего дня ухудшение погоды будет наблюдаться по всей Грузии, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды. В течение ближайших дней ожидается резкое падение температуры, вплоть до минусовой, сообщает начальник управления гидрометеорологических прогнозов агентства Светлана Ниорадзе:

«Сегодня уже со второй половины дня ждем дожди по всей Западной Грузии и по Восточной, но там немного позже, местами сильные. В высокогорных районах снег. Уже сегодня с вечера, ночью и завтра по Восточной Грузии, в том числе в Тбилиси, мы ожидаем очень сильный ветер, порывы временами будут достигать 30 метров в секунду».

Вчера стихия бушевала в Аджарии. Сильный ветер здесь срывал крыши с домов, валил деревья, временные конструкции у строящихся зданий и автобусные остановки. Одно дерево рухнуло на легковой автомобиль, в котором находился житель Кобулети, к моменту прибытия бригады скорой помощи он скончался от полученных травм. О происходившем рассказал журналистам местный житель:

«Когда я остановил машину во дворе, упало дерево. Ко мне в автомобиль в этот момент «запрыгнула» девушка с криками «помогите!» Я отвел ее, своих жену и ребенка домой, вернулся, а тут такое. Я слышал звук падения дерева. Сам я еле успел убежать, ветер снес откуда-то крышу. Было ужасно. Мужчине (погибшему) было 40-45 лет, я знал его лично».

Сообщение о надвигающемся шторме Национальное агентство окружающей среды разослало в разные министерства и муниципальные службы за несколько часов до его начала, после чего местные власти посредством СМС-сообщений уведомили об угрозе жителей Аджарии, однако ураган обрушился на города раньше ожидаемого. В муниципальные службы нескончаемым потоком поступали звонки, сообщил журналистам вице-мэр Батуми Леван Давитадзе:

«Мы отреагировали на все вошедшие звонки, провели соответствующие мероприятия: работы по очистке, ликвидации поваленных деревьев и другие. Что касается ущерба, на данный момент, естественно, его подсчитать невозможно».

Схожая ситуация наблюдалась и в Озургети: поваленные деревья и сорванные крыши с домов, ураган здесь также повредил линии электропередач, из-за чего часть населения временно осталась без света.

«Был очень сильный ветер, но он продолжался лишь 3-5 минут, а затем успокоился. Мы занимались ремонтными работами, и ураган повалил строительные подмостки, вырвал дерево буквально за секунду».

Размер нанесенного ущерба местной инфраструктуре будет исчисляться несколькими сотнями тысяч лари, предполагают местные СМИ. Однако самый плачевный результат стихии – это пострадавшие от нее люди. Переломы, растяжения, ушибы – с такими повреждениями в местные медучреждения обратились несколько человек, попавших под разные обломки.

«Привезли ребенка с травмой плеча, переломами костей и серьезными повреждениями мягких тканей. Была произведена иммобилизация руки, а затем его отправили в детскую больницу в Батуми. Затем привели троих представителей службы спасения, у них есть ушибы», – сообщил врач одной из местных клиник.

Во избежание жертв разные службы предупреждают жителей Грузии о надвигающейся опасности. Инфраструктурные повреждения стоит ждать и в ближайшие два дня, говорит Светлана Ниорадзе:

«Возможно, также буду повреждены крыши зданий, деревья, линии электропередач и другие инфраструктурные объекты, существует опасность для этих объектов. Также в связи с сильными осадками мы ожидаем повышение уровня воды в реках как в Западной, так и Восточной Грузии, а на маленьких реках возможны кратковременные паводки. Не исключено, что будут грозы и град».

Погода начнет улучшаться с первого апреля, в этот день ожидаются лишь небольшие осадки.

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