В Абхазии завершилось формирование нового состава Общественной палаты республики, которое продолжалось более месяца. Сегодня был избран и новый секретарь ОП. Им вновь стала Гули Кичба.

Сегодня состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Республики Абхазия. Секретарем ОП вновь избрана Гули Кичба. Был выдвинут и другой кандидат – Давид Пилия. Но когда оба набрали одинаковое количество голосов, Пилия снял свою кандидатуру. Заместителями секретаря ОП избраны Виталий Смыр, Александр Страничкин, Низам Хапат и Изольда Хагба.



Как и в парламент Абхазии, в Общественную палату входит 35 человек. Согласно п. 5 ст. 8 закона «Об Общественной палате Республики Абхазия», она формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов; 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Минюстом РА.

20 февраля 2023 года указом президента членами Общественной палаты Республики Абхазия утверждены 13 человек, включая секретаря, то есть руководителя предыдущего состава ОП Гули Кичба и членов предыдущего состава Сократа Джинджолия, Людмилы Лолуа, Леонида Осия, Александра Страничкина, Низама Хапата. Наблюдатели обратили внимание и на появление среди членов палаты Астамура Адлейба – сына одного из последних партийно-советских руководителей Абхазии Бориса Адлейба, Героя Абхазии Романа Герия, активиста партии «Амцахара» Отара Ломия, председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пилия.

11 марта в состав Общественной палаты от районов и городов Абхазии избраны 11 человек, в том числе Алхас Гургулия и Лана Цаава от Сухумского городского Собрания, Дона Малия от Пицундского городского Собрания, Виталий Смыр от Новоафонского городского Собрания, который уже работал в ОП, Кочу Махмет Хакан от Собрания Гулрыпшского района, Омар Джинджолия от Собрания Ткуарчальского района.

И, наконец, 27 марта из 42 выдвинутых кандидатов от политических партий и общественных организаций в Общественную палату на конкурсной основе были избраны еще 11 человек. На одно место претендовали почти четыре человека – как при вступительных экзаменах в престижные вузы. Пришлось даже прибегать ко второму туру выборов, в котором приняли участие четверо претендентов, набравших по десять голосов. Среди избранных оказались уже работавшие в ОП Астамыр Ахба – от общественной организации «Международный фонд Абхазии», Абесалом Кварчия – от «Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Абхазии», Эдик Квирая – от общественной организации «Абхазская национальная конференция», Изольда Хагба – от «Всемирного абхазо-абазинского конгресса», Руслан Хашиг – от Союза журналистов Абхазии. Среди новичков здесь обратили на себя внимание наблюдателей блогер и общественный активист Тенгиз Джопуа – от общественной организации «Союз ветеранов и молодежи Апсны», Астамур Логуа – от политической партии «Народный фронт Абхазии», экс-парламентарий шестого созыва.

Среди интернет-комментаторов кто-то посетовал, что в ОП попало только пятеро женщин, но другой, больший оптимист, ответил ему, что это все-таки лучший гендерный баланс, чем в парламенте, где всего две женщины-депутата. Но большинство, как водится, тут же стало негласно подсчитывать соотношение провластных и оппозиционно мыслящих членов Палаты. Хотя далеко не всегда это явственно проявляется, есть и такие, кто подчеркивает свою внутриполитическую нейтральность.

«Эхо Кавказа» поговорило сегодня с тремя представителями нового состава ОП – двумя «старожилами» и одним новичком. Вот что сказал Сократ Джинджолия:

«Все нормально прошло, по закону, как положено.

– Там у вас даже второй тур выборов был…

– Да, да, все, как положено.

– Я обратил внимание, что в комментариях в интернете кто-то пишет: а почему никого от «Аруаа» в Палате нет? Но туда и представители многих других общественных организаций и партий не вошли. Выборы есть выборы…

– У нас же не написано в законе или в каких-то положениях, что представители всех партий и общественных организаций должны туда попасть».

А перед тем, как поговорить с Людмилой Лолуа, «Эхо Кавказа» уточнило в аппарате ОП, что только шестеро работников этого аппарата получают заработную плату, а все члены палаты работают исключительно на общественных началах. В том числе, вопреки распространенному мнению, и секретарь ОП. Но это не мешает борьбе за эти места среди представителей партий и общественных организаций, то есть трибуне ОП придается в республике весьма серьезное значение. Людмила Ирадионовна рассказала о том, как уживаются в палате представители разных политических сил:

«Несмотря на то, что туда попадают представители разных партий, порой друг к другу настроенных даже враждебно, когда они туда приходят, мы стараемся баланс какой-то соблюдать при обсуждении волнующих общество вопросов. И, кстати, в положении даже указано, что на время работы в ОП они приостанавливают членство в политических партиях и ОО».

Людмила Лолуа сказала, что ей жаль, что в Палату не попали Герои Абхазии Автандил Гарцкия и Батал Кобахия… Когда мы говорили по телефону, она уезжала в Сочинский аэропорт, собираясь отдохнуть в подмосковной здравнице, потому и не участвовала в сегодняшних выборах секретаря ОП.

А блогер и общественный активист Тенгиз Джопуа впервые попал в ОП, но сразу заговорил с критических позиций:

«Первое, что мне не очень нравится, это механизм ее формирования. Мне кажется он не совсем демократичным. Вот такое мнение у меня сложилось, потому что механизм формирования Общественной палаты в значительной мере зависит от исполнительной власти. А местные органы власти у нас тоже в определенной степени зависят от исполнительной власти. И то, что очень мало прошло туда представителей оппозиции, – это плохо. Плохо потому, что у нас оппозиция не обладает достаточно серьезной площадкой в парламенте, а теперь мы не пускаем оппозицию на эту площадку. Когда мы лишаем оппозиционные организации, их лидеров таких площадок, они вынуждены потом выходить на улицу. Это очень ненормально. Многие вопросы, многие проблемы, которые существуют в стране, их проще разрешать в рамках каких-то политических, общественных площадок».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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