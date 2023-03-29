Одна из старейших политических партий Южной Осетии – «Единство», опубликовала на страницах информационного агентства «Рес» заявление крайне необычного содержания: «Информация о продаже партии не соответствует действительности».

Авторы текста, называющие себя «политсоветом партии», отмечают, что в последнее время в обществе и социальных сетях муссируются «слухи о смене руководства и продаже РПП "Единство"».

«Центральный политический совет Республиканской политической партии «Единство» с полной ответственностью заявляет, что данные слухи не имеют под собой оснований и направлены на дискредитацию партии накануне парламентских выборов. Считаем, что подобным образом наши недоброжелатели пытаются опорочить имя партии», – говорится в заявлении.

Объявление само по себе – анекдот. Причем их тут сразу два. Первый – это странная попытка опровержения слуха через официальную прессу. Второй анекдот сотворило информагентство «Рес», когда согласилось его опубликовать.

Действительно, в Цхинвале примерно три-четыре недели активно обсуждается информация о том, что к партии «Единство» якобы проявил интерес Дзамболат Тедеев. В чем конкретно этот интерес заключается, никто толком объяснить не может – слишком широкими мазками обозначены версии. Кстати, той, что озвучил политсовет «Единства» («продажа партии» и смена руководства), среди обсуждаемых не было, скорее наблюдатели говорили о неких формах взаимодействия между партией и лоббистом.

Хотя надо отметить: продажа политических партий – явление заурядное, до недавнего времени на Северном Кавказе практиковалась сплошь и рядом.

Как это происходило на Северном Кавказе? Представьте, группа энергичных товарищей с деньгами и политическими амбициями желает принять участие в выборах парламента субъекта или городского совета. Они присматривают региональную партию на стадии затухания (желательно, чтобы она была на слуху) и выходят к руководству организации с предложением.

«Продавцы» берут на себя хлопоты за формальную сторону вопроса: проведение отчетно-выборного съезда, правильное голосование делегатов, избрание нового политсовета и прочее. Сделка необязательно предполагает, что «продавцы» должны покинуть политическую организацию, какая-то часть членов политсовета может остаться на своих местах и даже формально возглавлять партию.

Главное в этой истории – приходят свежие люди, благодаря которым партия получает финансирование, электоральную поддержку и политическое будущее. В этом смысле «продавцы» могут оказаться и «приобретателями».

Так было, например, в Северной Осетии с партией «Патриоты России», когда после прихода Арсена Фадзаева и его команды партия с весьма скромным рейтингом заняла на республиканских парламентских выборах второе место после «Единой России».

С этой точки зрения партия «Единство» была бы идеальной кандидатурой, условно говоря, «на продажу», если под этим термином подразумевать многообразие форм лоббистской поддержки.

В 2003 году «Единство» создал для себя президент Эдуард Кокойты как партию власти, и называние придумал по аналогии с общероссийским общественно-политическим движением, реорганизованным впоследствии в партию «Единая Россия». Она была самой многочисленной в республике – пять тысяч членов, как и в случае с российской тезкой, в основном работников бюджетной сферы.

На парламентских выборах V созыва в мае 2009-го за «Единство» проголосовало 46,38% избирателей, партия заняла семнадцать из тридцати трех мест в законодательном собрании. Но уже через пять лет на парламентских выборах 2014 года партия «Единство» набрала лишь 6,58%, что не позволило ей пройти в заксобрание. К тому времени Анатолий Бибилов уже создал «Единую Осетию», и большинство членов «Единства» перетекло в новую партию власти.

На выборах 2019 года результат «Единства» – 2,83 % голосов избирателей.

Как оказалось, партия, созданная Эдуардом Кокойты для себя, без него существовать не может. Хотя там хватает симпатичных людей, представителей интеллигенции, бизнеса, в основном старшего поколения, и даже бывших комсомольских вожаков. Но они явно не коллектив и уже тем более не партия, скорее – экспертный клуб.

Был момент в 2014 году, когда Эдуард Джабеевич хотел возглавить свое «Единство» на парламентских выборах и таким образом вернуться в югоосетинскую политику, но Зураб Кокоев отказал бывшему патрону, как тогда говорили местные наблюдатели, «идя навстречу пожеланиям московских кураторов и президента Тибилова». С тех пор и по настоящее время товарищ Кокоев занимает должность представителя правительства в парламенте, а возглавляемая им организация подает формальные признаки жизни только на парламентских выборах. Таково требование закона – партия, пропустившая две избирательные кампании кряду, подлежит ликвидации.

Вторая часть этой истории: зачем покупать?

Понятно, что «покупка» старой партии экономит время и силы, необходимые на регистрацию новой. В противном случае можно не успеть: чтобы принять участие в парламентской избирательной кампании 2024 года, по закону партия должна пройти государственную регистрацию за год до даты выборов, то есть до первых чисел июня.

Это объяснение технической стороны вопроса, но не целеполагания. Очевидно, главное в этой истории – растущий интерес диаспоры к республике, к российско-югоосетинскому сотрудничеству, в котором она могла бы принять участие.

И, наконец, третья часть истории – про «дискредитацию партии».

Я расспросил цхинвальских друзей, как бы они восприняли «приобретение» партии или переход под контроль какой-то группы влияния. Стали бы они голосовать за такую партию?

Мнения разделились, но многие все-таки считают: «смотря кто «купит» и «смотря что он предложит избирателям». Здесь нет причин для возмущения, все-таки традиционно в РЮО партии создаются под личности, а не под идеологические платформы. А коли так, что такого если они будут переходить от одного предводителя к другому?

При этом, подчеркивают собеседники, принципиально важно, чтобы все было открыто. Общество маленькое, все свои, все всё понимают, главное – не пытаться вводить избирателя в заблуждение. Этого не простят.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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