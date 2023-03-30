Участника мартовских протестов в Тбилиси задержали по уголовной статье

В МВД Грузии сообщили о задержании одного человека за нападение на полицейских и поджог патрульного автомобиля в ходе мартовских протестов на проспекте Руставели в Тбилиси.

По информации ведомства, 21-летний молодой человек во время акции кидал камни и «коктейли Молотова» в сотрудников полиции, из-за чего те пострадали, а также поджег автомобиль правоохранителей.

В МВД говорят, что задержанный ранее привлекался за неподчинение полиции и является подсудимым по делу о нанесении легкого вреда здоровью и повреждении вещи.

Ранее на свободу вышли все задержанные в ходе акций 7-9 марта, привлеченные по административным статьям. Под залог в 3000 лари был освобожден и участник митинга, в отношении которого ведется дело по статье уголовного кодекса.

Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал наказать всех виновных в насилии против правоохранителей. В МВД сообщили о 58 пострадавших полицейских. Число пострадавших участников акции власти не называют.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса – «Нападение на сотрудника полиции» и «Уничтожение вещи путем поджога».